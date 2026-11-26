2027 yılına sayılı günler kala yılbaşı tatili planları da gündeme geldi. Yeni yılı karşılamaya hazırlanan vatandaşlar, 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde resmi tatil uygulamasının nasıl olacağını araştırıyor. Özellikle 31 Aralık'ın yarım gün olup olmadığı ve yılbaşı tatilinin kaç gün süreceği soruları öne çıkıyor. Peki, 31 Aralık hangi güne denk geliyor, 1 Ocak tatil mi? İşte detaylar…