2027 yılına sayılı günler kala yılbaşı tatili planları da gündeme geldi. Yeni yılı karşılamaya hazırlanan vatandaşlar, 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde resmi tatil uygulamasının nasıl olacağını araştırıyor. Özellikle 31 Aralık'ın yarım gün olup olmadığı ve yılbaşı tatilinin kaç gün süreceği soruları öne çıkıyor. Peki, 31 Aralık hangi güne denk geliyor, 1 Ocak tatil mi? İşte detaylar…
31 ARALIK YARIM GÜN MÜ?
31 Aralık resmi tatil kapsamında olmadığı için yarım gün de sayılmamaktadır. 31 Aralık Perşembe günü normal mesai yapılacaktır.
31 ARALIK'TA OKULLAR TATİL Mİ?
31 Aralık resmi tatil kapsamında olmadığı için okullarda eğitim devam edecektir. Bankalar 31 Aralık'ta normal mesaisine devam edecektir.
Resmi kurumlar, bankalar ve okullar 1 Ocak Cuma günü kapalı olacak; mesai ve eğitim 4 Ocak 2027 Pazartesi günü yeniden başlayacaktır.
1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?
1 Ocak resmi tatildir. 1 Ocak 2027 Cuma gününe denk gelmektedir ve hafta sonu tatili ile birleşerek toplamda 3 gün yılbaşı tatili yapılacaktır.