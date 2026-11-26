A101'in merakla beklenen 3 Aralık 2026 aktüel kataloğu alışveriş tutkunlarının gündeminde! Teknoloji ürünlerinden beyaz eşyalara, yılbaşı dekorasyonundan mutfakların vazgeçilmezi temel gıda ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi bu hafta raflarda olacak. Peki, 3 Aralık Perşembe günü A101'de hangi ürünler satışa sunulacak? İşte haftanın kaçırılmayacak fırsatları...
A101 3 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU
Onvo 65VQ90F3UA 65″ Frameless 4K UHD Google QLED TV: 29.999 TL
Onvo 55VQ90F3UB 55″ Frameless 4K UHD Google QLED TV: 22.999 TL
SEG NF4020 NFSOD No-Frost Buzdolabı (408 L): 26.999 TL
SEG CMI 80101S0D Çamaşır Makinesi (8 kg, 1000 devir): 16.999 TL
Kiwi KHT-8491 Elektrikli Şömine (2000W): 3.499 TL
Kiwi KPM-7413 Patlamış Mısır Makinesi: 1.399 TL
General Home Hava Nemlendirici Şömine: 999 TL
Atlantis Dokunmatik LED Şarj Edilebilir Masa Lambası: 549 TL
Dekoratif LED Işık: 499 TL
Bella Maison Colore 12 Parça Bardak Seti: 1.699 TL
Yılbaşı Ağacı (150 cm): 1.199 TL
Nehir Metal Servis Gereçleri 5'li: 799 TL
Fındıkkıran (32 cm): 499 TL
Nehir Yemek Bıçağı 6'lı: 499 TL
Barbie Bebek Eğlenceli Saçlar: 899 TL
Weigo Peluş Fil (60 cm): 699 TL
English Home Çift Kişilik Yorgan: 599 TL
Weigo Kendin Yap Işıklı Uzaktan Kumandalı Blok Araba: 549 TL
English Home Tek Kişilik Yorgan: 499 TL
Ayıcıklı Kol Çantası: 349 TL
Bahçıvan Tam Yağlı Kaşar Peyniri 500 g: 279 TL
Altınkılıç Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 500 g: 279 TL
Mahbuba Türk Kahvesi 400 g: 279 TL
SuperFresh Dondurulmuş Lahmacun 400 g: 260 TL
Kahve Dünyası Türk Kahvesi 3×100 g + Draje Hediyeli: 245 TL
Bahçıvan Yarım Yağlı Süzme Peynir 1 kg: 239 TL