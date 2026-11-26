EXPO yerleşkesinin turizmin 12 aya yayılmasına sağlayacağı katkıya değinen Ersoy, "Böylelikle yaz aylarında Antalya'ya gelen misafirlerimize yeni bir etkinlik alanı sunacağız. Kış ve bahar aylarında ise uluslararası kongre ve fuarlarla şehrimize yeni ziyaretçiler çekeceğiz. Böylece COP31 için yaptığımız yatırımı Antalya turizminin 12 aya yayılmasına katkı sağlayan kalıcı bir kazanıma dönüştüreceğiz" diye konuştu. "FORMULA 1'DE SADECE İSTANBUL'U ÖN PLANA ÇIKARMAYACAĞIZ" Türkiye'nin 1-3 Ekim 2027'de TOSFED İstanbul Park'ta Formula 1 Türkiye Grand Prix'sine yeniden ev sahipliği yapacağını hatırlatan Bakan Ersoy, organizasyona ilişkin tanıtım stratejisinin Antalya ve Ege Bölgesi'ndeki tatil destinasyonlarını da kapsayacağını söyledi. Ersoy, "Eskiden olduğu gibi Formula 1'de sadece İstanbul'u ön plana çıkarmayacağız. 'Tatilinizi geniş tutun, önce Bodrum'a gelin, sonra Formula 1'le taçlandırın' veya 'Önce Formula 1'e İstanbul'a gelin, Antalya'da tatilinize devam edin' gibi geniş kapsamlı bir tanıtım stratejisiyle gireceğiz. Şu anda yine bir sinyal var. Formula 1'e açık ara en fazla ön kayıt alan şehir İstanbul olmuş. İlk rezervasyonlar açıklanmaya başladı. İnşallah bunun artarak devam edeceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Organizasyonla turizm hareketliliğini daha geniş bir döneme yaymayı hedeflediklerini dile getiren Ersoy, "Amacımız söylediğim gibi sadece 1-3 Ekim haftasını İstanbul'da değerlendirmek değil. Bunu Ege ve Antalya'daki resort imkanlarıyla daha geniş bir tarih aralığına ve daha fazla destinasyona yaymak. Hem yeni pazarlara ulaşmak, sezonu uzatmak hem de destinasyonlarımızda rekabet gücünü artırmak için kamu ve özel sektör olarak birlikte çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.





"TURİZM GELİRLERİNDE 14. SIRADAN 7. SIRAYA ÇIKTIK"

Türkiye'nin dünya turizmindeki konumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ersoy, "2017'de uluslararası turist sayısında dünyada 8. sıradaydık. 2025'te 4. sıraya yükseldik. Turizm gelirlerinde ise aynı dönemde 14. sıradan 7. sıraya çıktık. Bu gelişimin temelinde, 2018'den itibaren ürün ve pazar çeşitliliği üzerine kurduğumuz strateji var. Bir yandan Türkiye'nin farklı bölgelerindeki turizm değerlerini öne çıkardık, diğer yandan kaynak pazarlarımızı genişleterek belirli ülkelere olan bağımlılığımızı azaltmayı hedefledik" dedi.



"HAZIRLADIĞIMIZ 10 MİNİ DİZİ TOPLAM 10,5 MİLYAR GÖSTERİM ELDE ETTİ"



Bu yıl dünyanın önde gelen uluslararası yayın kuruluşlarında Türkiye'nin görünürlüğünü sürdürdüklerini belirten Ersoy, dijital kampanyaların 74 ülkede 7,1 milyar gösterime ulaştığını kaydetti. Mini dizi stratejisine ilişkin de bilgi veren Ersoy, "Mini dizilerimizle Kapadokya'dan Bodrum'a, Güneydoğu Anadolu'dan İzmir'e, Ankara ve çevre illerimizden Doğu Karadeniz'e kadar Türkiye'nin farklı bölgelerini, o coğrafyalarda geçen hikayelerle uluslararası izleyiciye tanıttık. 2025 ve 2026 yıllarında hazırladığımız 10 mini dizi toplam 10,5 milyar gösterim elde etti" ifadelerini kullandı.



Dijital tanıtım yatırımlarını sürdüreceklerini belirten Ersoy, "Türkiye'yi 10 dilde tanıtan GoTürkiye platformumuz ekim ayı itibarıyla 77,2 milyon tekil ziyaretçiye ulaştı. Sosyal medya hesaplarımızdaki toplam takipçi sayısı ise ekim ayı itibarıyla 24 milyon 600 bine erişti. Önümüzdeki dönemde bu güçlü dijital alt yapımızı daha da geliştirerek tanıtım yatırımlarımızın geri dönüşünü artıracağız" dedi.



"SERTİFİKALANDIRILAN KONAKLAMA TESİSİ SAYISINDA DÜNYADA İLK SIRADA YER ALIYOR"

Sürdürülebilirliğin turizmde büyüme stratejisinin temel başlıklarından biri olduğunu kaydeden Ersoy, "Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyiyle yürüttüğümüz program kapsamında ekim ayı itibarıyla 20 binin üzerinde konaklama tesisimiz sürdürülebilir turizm belgesi veya sertifikası aldı. Bunların 2 bin 650'den fazlası, kriterlerin tamamını karşılayarak üçüncü aşama sürdürülebilir turizm sertifikası almaya hak kazandı. Bugün Türkiye, Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi kriterlerine göre sertifikalandırılan konaklama tesisi sayısında dünyada ilk sırada yer alıyor. Hedefimiz, 2030 yılına kadar ülkemizdeki tüm konaklama tesislerinin üçüncü aşama kriterlerini karşılaması" dedi.



Kıyıların korunması ve turizm bölgelerinin alt yapısının güçlendirilmesine yönelik yatırımların sürdüğünü belirten Ersoy, "Bu yıl 580 plajımız Mavi Bayrak almaya hak kazandı. Türkiye, Mavi Bayraklı plaj sayısında dünyada üçüncü sırada yer alıyor. Antalya'nın Serik ilçesinde de bölgenin artan ihtiyacını karşılamak üzere Belek Bölgesi Atık Su Arıtma Tesisi'nin kapasitesini artırıyor, tesise bağlı alt yapıyı güçlendiriyoruz" diye konuştu.



"KONAKLAMA VERGİSİ 2027 YILI SONUNA KADAR YÜZDE 1 ORANINDA UYGULANMAYA DEVAM EDECEK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından turizm sektörüne yönelik açıkladığı destekleri hatırlatan Ersoy, "Konaklama vergisi 2027 yılı sonuna kadar yüzde 1 oranında uygulanmaya devam edecek. Bakanlığımızdan turizm işletmesi belgesi alan konaklama tesislerine sağlanan istihdam desteği de 2028'e kadar uzatılacak. Bu iki adım, işletmelerimizin maliyetlerini yönetmelerine ve istihdamı korumalarına katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.



"BAŞTA AMERİKA VE ASYA OLMAK ÜZERE BÜYÜME POTANSİYELİ YÜKSEK PAZARLARDAKİ ÇALIŞMALARIMIZI YOĞUNLAŞTIRIYORUZ"

2027 yılına yönelik turizm politikalarına ilişkin açıklamalarda da bulunan Bakan Ersoy, "Ana pazarlarımızdaki konumumuzu korurken yüksek katma değerli turizm ürünleriyle destinasyonlarımızı güçlendiriyor, turizm hareketliliğini 81 ilimize ve 12 aya yaymak için çalışıyoruz. Başta Amerika ve Asya olmak üzere büyüme potansiyeli yüksek pazarlardaki çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Hava yolu şirketleri ve tur operatörleriyle iş birliklerimizi geliştirerek mevcut uçuş kapasitesini korumayı ve yeni doğrudan seferlerle koltuk kapasitesini artırmayı hedefliyoruz" dedi.