Mübarek cuma gününün manevi atmosferini sevdikleriyle paylaşmak isteyenler, 27 Kasım 2026'ya özel en güzel cuma mesajlarını araştırıyor. Kısa, anlamlı, dualı, hadisli ve birbirinden farklı cuma sözleri, bu özel günde sosyal medya paylaşımlarına ve mesajlaşmalara eşlik ediyor. Sevdiklerinize gönderebileceğiniz huzur dolu cuma tebriği mesajları, resimli cuma görselleri ve gönüllere dokunan en yeni cuma sözleriyle bu anlamlı günü güzelleştirebilirsiniz. İşte paylaşabileceğiniz en özel cuma mesajları...
RESİMLİ CUMA MESAJLARI
Cennet bahçelerinin gülleri yüzüne, bülbüllerin nağmeleri diline, Allah sevgisi gönlüne, bu güzel günün bereketi üzerine olsun. Hayırlı nurlu cumalar.
Allah'ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Amin. Hayırlı cumalar dilerim.
Ey Allah'ım! Sen bize tuba ağacının gölgesinde, Kevser havuzunun başında, peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) ile birlikte muhabbet etmeyi nasip eyle. Amin! Hayırlı Cumalar.
Ey Rabbim! Gözlerimden sevgiyle bakan ışıkları eksik etme, hayırları görmeyi ve her yaratılanı senden dolayı sevmeyi nasip et! Amin. Hayırlı Cumalar.Allah'ım; Yolda olana "Selâmet" Hasta olana "Afiyet" Darda olana "Metanet" Nasip Eyle.. Hayırlı cumalar.
Cumanız mübarek olsun. Gününüz maddi ve manevi anlamda aydınlık, gönlünüz hoş olsun. Sizi kedere, üzüntüye sevk edecek ne kadar olumsuzluklar varsa sizden her daim uzak olsun. Allah sonumuzu hayretsin. Kurtuluşa erenlerden eylesin.
EN GÜZEL CUMA MESAJLARI 2026
Hayırlı Cumalar! Bugün dualarınızın kabul olduğu, kalbinizin huzurla dolduğu bir gün olsun. Rabbim tüm güzellikleri sizlere nasip etsin.
Cumanız mübarek olsun! Rabbim, bugünü sağlık, huzur ve bereket içinde geçirmenizi nasip etsin. Tüm dualarınız kabul olsun inşallah.
Cuma bereketi üzerinize olsun! Bugün hayırlı kapılar açılsın, gönlünüzde ne varsa Allah en güzel şekilde nasip etsin.
Hayırlı ve bereketli Cumalar! Gönlünüzden geçen her duanın kabul olduğu, sevdiklerinizle birlikte güzel bir gün geçirmenizi dilerim.
ANLAMLI CUMA SÖZLERİ
Yükü sevgi, özü saygı, gücü barış, süsü hoşgörü olan mübarek dinimizin seçtiği haftanın özel günü olan cumanızı kutlarım.
Allah'tan bir dua gibi Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Hayırlı Cumalar…
Rabbim sen unutan kullarından etme bizi, dara düşünce hatırlayan kullardan etme bizi yüce rabbim seni her vakit anan kullardan eyle bizi. Cumanız mübarek olsun.