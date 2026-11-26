Haberler Yaşam İSKİ SU KESİNTİSİ 26 KASIM | İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi 26 Kasım Perşembe İSKİ SU KESİNTİSİ 26 KASIM | İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi 26 Kasım Perşembe İstanbul’da 26 Kasım 2026 Perşembe akşamı başlayan arıza kaynaklı su kesintisi, Şişli, Bayrampaşa, Zeytinburnu, Beyoğlu, Güngören, Esenler ve Eyüpsultan başta olmak üzere birçok ilçede vatandaşları etkiledi. İSKİ’den kesintiye ilişkin açıklama gelirken, suyun ne zaman ve saat kaçta yeniden verileceği merak konusu oldu. İşte ilçe ilçe güncel İSKİ su kesintisi listesi ve suların geleceği saatler... HABER MERKEZİ









İstanbul'un birçok ilçesinde yaşanan arıza nedeniyle su kesintileri gündeme geldi. 26 Kasım Perşembe akşamından itibaren Şişli, Bayrampaşa, Zeytinburnu, Beyoğlu, Güngören, Esenler ve Eyüpsultan'da çok sayıda mahallede su kesintisi yaşanırken, gözler İSKİ'den gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, sular ne zaman gelecek, kesinti saat kaçta sona erecek? İşte ilçelere göre İSKİ su kesintisi detayları...

İSKİ İSTANBUL SU KESİNTİSİ 26 KASIM Bayrampaşa su kesintisi Bayrampaşa ilçesine bağlı olan Altıntepsi, Orta, Terazidere, Vatan ve Yenidoğan mahallelerinde kesinti meydana geldi. İçme suyu hatlarında yaşanan arıza sebebiyle 150 mm çaplı şebeke hattı arızasının yaşandığı belirtildi. Arızanın 27 Kasım 2026 Cuma günü gece sabah saat 04.00'te sona ereceği belirtildi. Beyoğlu su kesintisi Beyoğlu ilçesinin ise Hacı Ahmet ve Yenişehir mahallelerinde su kesintisi yaşanıyor. İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle yaşanan kesintinin saat 22.00'de sona ereceği tahmin ediliyor.