İstanbul'un birçok ilçesinde yaşanan arıza nedeniyle su kesintileri gündeme geldi. 26 Kasım Perşembe akşamından itibaren Şişli, Bayrampaşa, Zeytinburnu, Beyoğlu, Güngören, Esenler ve Eyüpsultan'da çok sayıda mahallede su kesintisi yaşanırken, gözler İSKİ'den gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, sular ne zaman gelecek, kesinti saat kaçta sona erecek? İşte ilçelere göre İSKİ su kesintisi detayları...
İSKİ İSTANBUL SU KESİNTİSİ 26 KASIM
Bayrampaşa su kesintisi
Bayrampaşa ilçesine bağlı olan Altıntepsi, Orta, Terazidere, Vatan ve Yenidoğan mahallelerinde kesinti meydana geldi. İçme suyu hatlarında yaşanan arıza sebebiyle 150 mm çaplı şebeke hattı arızasının yaşandığı belirtildi. Arızanın 27 Kasım 2026 Cuma günü gece sabah saat 04.00'te sona ereceği belirtildi.
Beyoğlu su kesintisi
Beyoğlu ilçesinin ise Hacı Ahmet ve Yenişehir mahallelerinde su kesintisi yaşanıyor. İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle yaşanan kesintinin saat 22.00'de sona ereceği tahmin ediliyor.
Esenler su kesintisi
İSKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Esenler ilçesinin Davutpaşa, Fevzi Çakmak, Menderes, Mimar Sinan, Namık Kemal, Nene Hatun, Yavuz Selim ve Çiftehavuzlar mahallelerinde su kesintisi meydana geldi. İçme suyu hatlarında yaşanan arızanın Esenler ilçesini de etkilediği belirtildi. Arızanın tahmini olarak 26 Kasım 2026 Perşembe gününü 27 Kasım 2026 Cuma gününe bağlayan gece saat 04.00'te sona ermesi bekleniyor.
Eyüpsultan su kesintisi
Eyüpsultan ilçesinde ise içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle şebeke hattı vana montajı/değişimi gerçekleştiriliyor. Yetkililer tarafından arızanın 27 Kasım 2026 saat 04.00'te sona ermesi bekleniyor.
Güngören su kesintisi
Güngören ilçesinde ise içme suyu hatlarında meydana gelen 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 4 mahallede su kesintisi yaşanıyor. Gençosman, Mehmet Nesih Özmen, Sanayi ve Tozkoparan mahallelerini etkileyen su kesintisinin tahmini olarak 27 Kasım 2026 Cuma günü saat 04.00'te sona ermesi bekleniyor.
Şişli su kesintisi
Şişli ilçesinin Bozkurt, Duatepe, Eskişehir ve Feriköy mahallelerini etkileyen su kesintisi meydana geldi. Şebeke hattı arızası nedeniyle yaşanan su kesintisinin saat 22.00'de sona ermesi bekleniyor.
Zeytinburnu su kesintisi
İçme suyu hatlarında yaşanan 150 mm çaplı şebeke hattı arızasından dolayı Zeytinburnu ilçesinin Maltepe Mahallesi'ne de sular verilemiyor. Yaşanan su kesintisinin 27 Kasım 2026 Cuma günü saat 04.00'te sona ereceği tahmin ediliyor.