MasterChef Türkiye'de 26 Kasım Perşembe gecesi Fransız mutfağı rüzgarı esti. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya gelen mavi ve kırmızı takım, şeflerden tam not almak ve eleme potasından uzak kalmak için mücadele etti. Gecenin kazananı, bireysel dokunulmazlığı alan isim ve eleme adayı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte 26 Kasım MasterChef dokunulmazlık kazanan takım…
MASTERCHEF İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?
MasterChef'te bireysel dokunulmazlık oyununu Muhammed kazandı.
MASTERCHEF 26 KASIM ELEME ADAYI KİM OLDU?
Haftanın ikinci eleme adayı takım oylaması sonucunda Ayşe oldu.
MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
İlk eleme adayı: Bahar
İkinci eleme adayı: Ayşe