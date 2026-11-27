MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU 26 KASIM | MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 26 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu?

MasterChef Türkiye'de 26 Kasım Perşembe gecesi Fransız mutfağı rüzgarı esti. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya gelen mavi ve kırmızı takım, şeflerden tam not almak ve eleme potasından uzak kalmak için mücadele etti. Gecenin kazananı, bireysel dokunulmazlığı alan isim ve eleme adayı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte 26 Kasım MasterChef dokunulmazlık kazanan takım…