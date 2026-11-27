29 KASIM BİM AKTÜEL KATALOĞU | İndirimli ürünler BİM raflarında: 29 Kasım Pazar günü BİM'de neler var?

BİM, Aralık ayının ilk haftasına özel hazırladığı yeni aktüel kataloglarını tüketicilerin beğenisine sundu. 29 Kasım tarihinde mağazalarda satışa çıkacak kataloglarda, kış mevsimine ve yılbaşı hazırlıklarına yönelik birbirinden farklı ürünler dikkat çekiyor. Peki, bu hafta BİM raflarında hangi ürünler olacak? İşte merakla beklenen BİM 29 Kasım Pazar aktüel ürünlerinin eksiksiz listesi…