BİM, Aralık ayının ilk haftasına özel hazırladığı yeni aktüel kataloglarını tüketicilerin beğenisine sundu. 29 Kasım tarihinde mağazalarda satışa çıkacak kataloglarda, kış mevsimine ve yılbaşı hazırlıklarına yönelik birbirinden farklı ürünler dikkat çekiyor. Peki, bu hafta BİM raflarında hangi ürünler olacak? İşte merakla beklenen BİM 29 Kasım Pazar aktüel ürünlerinin eksiksiz listesi…
BİM 29 KASIM AKTÜEL KATALOĞU
Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set – 11.550 TL
Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set – 11.250 TL
Kumtel Sürgülü Aspiratör – 1.990 TL
Kumtel 70 L XXL Midi Fırın LX-9320 – 3.490 TL
Fakir Stick Blender SM 600B – 1.090 TL
Dijitsu 55 İnç 4K Ultra HD QLED Google TV (55DQ40000) – 21.900 TL
Dijitsu 32 İnç Uydu Alıcılı HD TV (32D22000) – 6.500 TL
20V 1.5 Ah Tek Akülü Vidalama Seti – 2.690 TL
12V 1.5 Ah Tek Akülü Vidalama Seti – 1.990 TL
SGS Darbeli Matkap – 1.690 TL
SGS Avuç Taşlama Makinesi – 1.690 TL
Teknik Blok Süper Arabalar 799 TL
Küvette Bebek 199 TL
Manyetik Aktivite Seti 159 TL
Lisanslı Oyuncak Uçak 169 TL
Oyuncak Araba Seti 549 TL
Barbie Kariyer Bebekleri 299 TL