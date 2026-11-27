193 metre uzunluğundaki Astoria Grande, sabah saat 08.00'de Arnavutluk'un Sarande Limanı'ndan Bodrum'a geldi. Gemide toplam 277 yolcu ve 314 mürettebatın bulunduğu öğrenildi.

Gemiden inen turistler, Bodrum'un tarihi sokaklarını, çarşısını ve turistik noktalarını ziyaret etti. İlçenin kültürel ve yöresel değerlerini yakından tanıma fırsatı bulan turistler, çarşı esnafından alışveriş yaparak bölge ekonomisine de katkı sağladı.

Bodrum Limanı'nda gün boyunca kalan Astoria Grande'nin saat 16.00'da Antalya Limanı'na hareket edeceği bildirildi.