Aralık ayının ilk BİM indirimleri için beklenen kataloglar yayımlandı. Aralık ayına hızlı bir başlangıç yapacak olan BİM, 1, 4 ve 6 Aralık tarihlerinde geçerli olacak aktüel ürünleriyle müşterilerinin karşısına çıkıyor. Kış sezonuna yönelik ürünlerin yanı sıra yılbaşı hazırlıklarına eşlik edecek pek çok alternatifin bulunduğu kataloglarda hangi ürünlerin yer aldığı merak konusu oldu. İşte BİM'in yeni haftada satışa sunacağı tüm indirimli ürünler ve fiyatları...
BİM 1 ARALIK SALI AKTÜEL KATALOĞU
Sütlü Fındık Kreması Peripella 350 g 199 TL
Sütlü Karamelli Pralin Dolgulu Çikolata 114 g 159 TL
Burçak Tuzlu Peynirli 261 g 85 TL
İçim Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 g 379 TL
Aytaç Piliç Kangal Sucuk 450 g 115 TL
Akşeker Dana Kangal Sucuk 500 g 299 TL
Pınar Açık Büfe Hindi Salam 1000 g 169 TL
Mortella Kuru Domatesli Piliç Rosto Füme 100 g 79 TL
Tat Aile Paketi Ketçap 900 g + Mayonez 780 g 155 TL
Efsane Baldo Pirinç 5KG 369 TL
İpek Domates Salçası 1500 g 125 TL
Pınar Siyah Zeytin 351-410 Adet/Kg 2 kg 199 TL
Cem Yeşil Zeytin Çeşitleri 201-260 Adet/Kg 1 kg 175 TL
2 ARALIK ÇARŞAMBA BİM EVE TESLİM KATALOĞU
Floor North Light Lambader 6.900 TL
Sony Platstation 5 Dijital Oyun Konsolu 49.000 TL
4 ARALIK CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
4 ARALIK CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
6 ARALIK PAZAR BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU