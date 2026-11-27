Aralık ayının ilk BİM indirimleri için beklenen kataloglar yayımlandı. Aralık ayına hızlı bir başlangıç yapacak olan BİM, 1, 4 ve 6 Aralık tarihlerinde geçerli olacak aktüel ürünleriyle müşterilerinin karşısına çıkıyor. Kış sezonuna yönelik ürünlerin yanı sıra yılbaşı hazırlıklarına eşlik edecek pek çok alternatifin bulunduğu kataloglarda hangi ürünlerin yer aldığı merak konusu oldu. İşte BİM'in yeni haftada satışa sunacağı tüm indirimli ürünler ve fiyatları...