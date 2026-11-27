28-29 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlenecek sınavlar, hafta sonu planı yapan adayların gündeminde yer alıyor. Sınav takvimini takip edenler, "Bu hafta sonu ne sınavı var?" sorusuna yanıt arıyor. İşte hafta sonu yapılacak sınavlar ve merak edilen ayrıntılar…
28 KASIM CUMARTESİ HANGİ SINAVLAR VAR?
ÖSYM'nin 2026-YÖK-YKDS
İçişleri Bakanlığı'nın GYUD Yazılı Sınavı
TÜRMOB'un SMMM Sınavı (3. Dönem)
MEB'in AÖO, AÖL, AİHL, MAÖL randevulu dönem 1. Dönem e-Sınav Başlangıcı
29 KASIM PAZAR HANGİ SINAV VAR?
ÖSYM'nin 2026-ALES/3 sınavı uygulanacak.