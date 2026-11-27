28-29 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlenecek sınavlar, hafta sonu planı yapan adayların gündeminde yer alıyor. Sınav takvimini takip edenler, "Bu hafta sonu ne sınavı var?" sorusuna yanıt arıyor. İşte hafta sonu yapılacak sınavlar ve merak edilen ayrıntılar…