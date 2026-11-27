



Jandarmanın yaptığı çalışmalarda psikolojik sorunları olduğu düşünülen anne A.A.'nın önce eltisinin ve amcasının çocuklarını, bir yıl sonra da 3.5 yaşındaki çocuğunu öldürdüğü ve bu olayların aile fertleri tarafından örtbas edildiği ortaya çıktı.