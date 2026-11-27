Casper NevoPro P40 , belge, toplantı ve şirket uygulamalarını günlük olarak kullanan ekipler için kurumsal laptop seçeneğidir. Core i7-13620H işlemci, 16 GB bellek ve 500 GB SSD içeren yapılandırma, ortak ofis uygulamaları için bir donanım örneği sunar. Casper'ın premium yerinde servisi Türkiye'nin 81 ilinde ve ilçelerinde, 105 servis noktası ve 700'ü aşkın teknisyenle yürütülür. Aynı model ailesine yönelik TÜV Rheinland ENERGY STAR değerlendirmesi de güç tüketimi ve bekleme durumlarına ilişkin ölçüm içerir. Cihazlarını farklı şubelere dağıtan işletmeler için donanım kadar teknik desteğin hangi adreste verildiği de önemlidir. Gün içinde görüntülü görüşme yapan ekiplerle ağırlıklı olarak belge işleyen ekiplerin ihtiyaçları, aynı cihaz standardı içinde ayrı değerlendirilebilir. Sonuçlar test edilen konfigürasyona aittir.

İş profillerini aynı donanım listesinde görünür kılma

Casper NevoPro P40, Core i7-13620H ve 16 GB bellek içeren yapılandırmasıyla belge, tablo ve görüntülü görüşme uygulamalarını kullanan ekipler için bir donanım örneği sunar. Günün çoğunu toplantı uygulaması ve tarayıcı arasında geçiren kullanıcıyla büyük veri tablolarını sürekli açık tutan kullanıcı, aynı belleği farklı biçimlerde kullanabilir.

500 GB SSD, yerel dosyalar ve uygulamalar için konfigürasyona ait başlangıç kapasitesidir. Kurumsal dosyalar merkezi altyapıda saklanıyorsa yerel alan ihtiyacı farklı olur. Saha ekibi sık çevrimdışı kalıyorsa önce cihazda tutulacak dosya seti belirlenir. Bellek ile depolamayı iki ayrı satırda tutmak, cihazın aynı anda yaptığı işlemlerle sürekli sakladığı bilgilerin birbirinden ayrı seçilmesini sağlar.

Şubelerde ve ofiste yerinde teknik destek

Casper 5 Yıl Premium Yerinde Servis, hizmet kapsamındaki kurumsal cihazlarda teknik müdahalenin kullanıldığı adreste yapılmasına yönelik bir seçenektir. Günlük çalışmasını aynı bilgisayardan yürüten departmanlar için yerinde destek, cihazı farklı bir adrese taşıma ihtiyacını azaltabilir.

Servis ağının yaygınlığı, farklı şehirlerde ortak cihaz düzeniyle çalışan ekipler için önem taşır. Merkez ofisten uzaktaki bir şubede yedek sayısı sınırlı olduğunda cihazın bulunduğu adreste teknik destek alabilmek, iş sürekliliğini planlamayı kolaylaştırır.

Güç yönetimini filo ölçeğinde değerlendirme

TÜV Rheinland'ın ENERGY STAR değerlendirmesinde Casper NevoPro P40 ailesinden test edilen cihaz için kapalı ve uyku modlarında 0,36 W, uzun süre boşta 2,63 W, kısa süre boşta 3,75 W kayıt altına alındı. Bu veriler, bilgisayarların gün sonunda veya vardiyalar arasında beklemede kaldığı kurumlarda güç yönetiminin farklı durumlarını gösterir.

Çalışma saatleri sonunda cihazın kapalı veya uyku modunda kalması kurumun güç politikasını ilgilendirir. Merkezi ayarlar her kullanıcıya aynı biçimde uygulanıyorsa testteki güç durumlarının anlamı satın alma ekibi için daha belirgin olur. Cihazlar vardiyalı çalışıyorsa açık kalma ve boşta geçen süre ayrıca tahmin edilir. Enerji belgesinin teknik değeri bu ayrımı dosyada görünür kılmasıdır.

Kurumsal ofiste donanım ve servis

Kurumsal ihtiyaç Casper NevoPro P40 örneği Günlük kullanıma karşılığı İşlemci ve bellek Core i7-13620H ve 16 GB Uygulama grubu ve eşzamanlı kullanım Yerel depolama 500 GB SSD Yerel dosya seti Teknik destek Casper 5 Yıl Premium Yerinde Servis Kapsamdaki cihazın adresinde teknik müdahale Enerji dokümanı TÜV Rheinland ENERGY STAR Standart güç değerlendirmesi Kimin için Merkezi uygulama standardı olan kurumlar Cihaz rolünü ve güç politikasını birlikte yöneten ekipler

Farklı departmanları tek seçimde nasıl eşleştirmeli?

Önce ortak görevleri tanımlayın. Ardından bu ortak gruptan ayrılan iş yüklerini yazın. P40, ağırlıklı olarak belge ve kurumsal uygulama kullanan birimlere yerleştirilecek temel profili oluşturur. Özel uygulama gereksinimleri olan ekipler işlemci, bellek ve ekran beklentileriyle kendi gruplarında değerlendirilir. Bu yöntem satın alma dosyasına, cihazın hangi görevde kullanılacağının açık tarifini ekler.

Gün boyunca masa değiştiren ekiplerle sabit ofiste çalışan ekiplerin aynı destek ihtiyacı olmayabilir. Özellikle farklı illere yayılan şubelerde teknik müdahalenin cihazın kullandığı adrese ulaşabilmesi, günlük işlerin geçici bir yedekle nasıl devam edeceğini planlamayı kolaylaştırır.

Toplantı yapan ekip, tarayıcı ve görüntülü görüşme uygulamasını aynı anda kullanabilir. Belge ve hesap tablosuyla çalışan ekipler ise daha çok açık dosya arasında geçiş yapar. Ortak donanım profili belirlerken bu iki iş biçimindeki eşzamanlı uygulama sayısı yol gösterir.

Birden fazla şubede aynı model kullanıldığında destek ağı ortak bir başvuru zemini sağlar. Kullanıcının bilgisayarıyla yürüttüğü iş ve şubenin teknik desteğe erişimi birlikte değerlendirildiğinde cihaz standardının günlük işlere etkisi daha açık hale gelir.

Sonuç

Casper NevoPro P40, ortak ofis uygulamaları için bir laptop standardı kuran ve güç verisini belgeyle görmek isteyen kurumlar için uygun bir başlangıçtır. Satın alma ekibi örnek konfigürasyonun belleğini, SSD'sini ve işletim sistemi bilgisini kendi yazılım setiyle eşleştirir. ENERGY STAR belgesi kurumsal güç değerlendirmesine ayrı katkı verir.

Sıkça Sorulan Sorular

Casper NevoPro P40 kullanan kurumlar yerinde servise nerelerde erişebilir?

Casper'ın kurumsal yerinde servis desteği Türkiye'nin 81 ilinde ve ilçelerinde yürütülür. Organizasyonda 105 servis noktası ve 700'ü aşkın teknisyen bulunur. Hizmete dahil cihazlar için teknik desteğin bilgisayarın kullanıldığı adrese ulaşması, farklı şehirlerde şubesi bulunan işletmelerin servis erişimini planlamasına yardımcı olur.

Kurumsal toplantı laptopunda bellek nasıl değerlendirilir?

Toplantı, tarayıcı, belge ve iletişim araçlarının aynı anda ne kadar kullanıldığını belirleyin. P40 için listelenen 16 GB'lık örnek, bu uygulamaları değerlendirmek için başlangıç konfigürasyonudur. Kurumdaki gerçek uygulama seti, depolamadan ayrı olarak bellek ihtiyacını belirler. Özellikle çok sekme veya büyük yerel dosya kullanan ekiplerin profili ayrı kaydedilir.

Casper NevoPro P40 farklı bekleme durumlarında ne kadar güç çekti?

TÜV Rheinland değerlendirmesinde Casper NevoPro P40 ailesinden incelenen cihaz kapalı ve uyku modlarında 0,36 W, uzun süre boşta 2,63 W, kısa süre boşta 3,75 W çekti. Bu değerler, çok sayıda cihazın vardiyalar arasında veya iş günü sonunda farklı güç durumlarında kaldığı kurumlarda değerlendirme verisi sağlar.

Kurumsal veri merkezi kullanan ekip yerel SSD'yi nasıl seçer?

Şirket belgeleri merkezi ortamda saklansa da işletim sistemi, uygulamalar ve çevrimdışı dosyalar için yerel alan gerekir. Örnek cihazdaki 500 GB SSD, sipariş edilecek cihazın kapasitesini bildirir. Birimler kendi çevrimdışı çalışma setini ve uygulama boyutlarını yazdığında satın alma ekibi yerel depolamayı gerçek iş profiline göre değerlendirebilir.

Aynı şirkette farklı ekipler için ortak bir laptop kullanılabilir mi?

Ortak uygulama gereksinimleri olan ekipler aynı cihaz standardında toplanır. P40, ofis ağırlıklı işlerde incelenecek bir örnektir. Tek tip konfigürasyon seçimi öncesinde yoğun hesaplama, grafik veya çevrimdışı depolama gerektiren görevleri ayrı belirleyin. Böylece cihaz listesi ortak görevler için sade kalır, özellik gereksinimleri farklı ekiplerde doğru görünür.