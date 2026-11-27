İSTANBUL Beykoz'da polis ekiplerince 3 katlı bir villaya düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Villada yapılan detaylı aramalarda ise 536 kök hintkeneviri, 150 gram esrar, 79 adet LED aydınlatma, 19 vantilatör, 6 klima, 3 havalandırma fanı, nem alma makinesi, zirai ilaç kutuları ve ilaçlama pompasının yanı sıra 6 cep telefonu, çelik kasa, para sayma makinesi, vakum makinesi ve 5 bin TL nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.