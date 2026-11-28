MASTERCHEF ELEME POTASINA BUGÜN KİM GİRDİ?

Masterchef 2026'da bireysel dokunulmazlığın ardından kırmızı takım yarışmacıları arasında eleme oylaması gerçekleştirildi. Eleme oylamasında en çok oyu alan ve haftanın eleme potasına giren üçüncü ismi ise Eyüpcan oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI 27 KASIM

Masterchef 2026'da bu hafta güncel olarak potada yer alanlar şöyle:

Bahar

Ayşe

Eyüpcan