MasterChef 2026'da heyecan dolu gecede haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu oynandı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı oyunun ardından eleme potasına giren üçüncü yarışmacı da netleşti. Yarışmada eleme heyecanı giderek artarken izleyiciler, dokunulmazlığı kazanan takımı ve potaya giren ismi merak ediyor. İşte MasterChef'te yaşanan son gelişmeler...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU HANGİ TAKIM KAZANDI 27 KASIM?
Masterchef 2026'da bugün dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan 'Sebzeli Bibimbap, Ali Nazik Kebabı, Levrek Provençale, Foccacia ve Musakhan' yapmalarını istedi. Menüyü en iyi şekilde çıkartan ve dokunulmazlık oyununu kazanan takım ise mavi takım oldu. Mavi takım bu hafta oynanan 3 dokunulmazlık oyununun 2 tanesinde galibiyet aldı.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI 27 KASIM?
Masterchef 2026'da bugün gerçekleştirilen bireysel dokunulmazlık oyununda zeytinyağlı yer alması yapmaları istendi. En iyi tabağı çıkartan ve dokunulmazlık oyununu kazanarak eleme potasından kurtulan yarışmacı Armağan oldu.
MASTERCHEF ELEME POTASINA BUGÜN KİM GİRDİ?
Masterchef 2026'da bireysel dokunulmazlığın ardından kırmızı takım yarışmacıları arasında eleme oylaması gerçekleştirildi. Eleme oylamasında en çok oyu alan ve haftanın eleme potasına giren üçüncü ismi ise Eyüpcan oldu.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI 27 KASIM
Masterchef 2026'da bu hafta güncel olarak potada yer alanlar şöyle:
Bahar
Ayşe
Eyüpcan