MasterChef Türkiye'de 26 Kasım Perşembe akşamı ekrana gelen bölümde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu sırasında yaşananlar geceye damga vurdu. Ayşe ve Tolğa arasında sos nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyürken, olaya müdahale eden Somer Sivrioğlu ile Tolğa arasında da gerginlik yaşandı. Tolğa'nın itirazlarına sinirlenen Somer Şef'in stüdyoyu terk etmesi hem yarışmacıları hem de izleyicileri şaşırttı. Peki, MasterChef Türkiye'de neler yaşandı, gecenin sonunda eleme adayı kim oldu? İşte bölümün öne çıkan anları...
AYŞE VE TOLĞA ARASINDA SALATA SOSU GERİLİMİ
MasterChef Türkiye'nin 26 Kasım Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde mavi takımın Nice Salatası hazırlığı sırasında Ayşe ve Tolğa arasında sos tartışması yaşandı. Sosun yoğun ve keskin olduğunu düşünen Ayşe, zeytinyağı ekleyerek kıvamını değiştirdi. Tadım sırasında yaşananları anlatan Ayşe, Tolğa'nın kendisini suçladığını öne sürdü. Tolğa ise iddialara tepki göstererek kendisini savundu. Dokunulmazlık oyununda şeflerin değerlendirmesi sonucunda kazanan takım kırmızı takım oldu.
SOMER ŞEF SİNİRLENDİ, STÜDYOYU TERK ETTİ
Tartışma, bireysel dokunulmazlık öncesinde şeflerin yarışmacılarla konuştuğu sırada yeniden alevlendi. Tolğa'nın kadın yarışmacılarla yaşadığı tartışmalara ilişkin genelleme yapması üzerine Somer Sivrioğlu araya girdi. Somer Şef'in uyarılarına itiraz eden Tolğa, "Siz de önünü kesiyorsunuz" deyince ünlü şefin tepkisi sert oldu. Tolğa'ya jüri olduğunu hatırlatan Somer Şef, kendisine saygısızlık yapılmamasını istedi. Yaşanan gerginliğin ardından Somer Şef stüdyoyu terk etti. Mehmet Şef de Somer Sivrioğlu'nun Tolğa'yı korumaya çalıştığını belirterek meslektaşına destek verdi.
MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI AYŞE OLDU
Gergin geçen gecenin ardından mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için yeniden mücadele etti. Şeflerin istediği "Prik Nam Pla ve Çıtırlı Kai Jeow" yemeğini en başarılı şekilde hazırlayan Muhammed, bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu. Takım içinde yapılan oylamanın ardından ise haftanın eleme potasına giren ismi Ayşe olarak açıklandı. Böylece MasterChef Türkiye'de haftanın eleme adayları arasına Ayşe de katıldı.