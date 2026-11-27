Haberler Yaşam MasterChef'te ortalık karıştı! Ayşe ve Tolğa tartışmasına Somer Şef dayanamadı MasterChef'te ortalık karıştı! Ayşe ve Tolğa tartışmasına Somer Şef dayanamadı MasterChef Türkiye’de Ayşe ve Tolğa arasında sos yüzünden başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek Somer Şef’le gerginliğe dönüştü. Tolğa’nın itirazına sinirlenen Somer Sivrioğlu’nun stüdyoyu terk etmesi geceye damga vururken, bölüm sonunda eleme potasına giren isim de belli oldu. HABER MERKEZİ









MasterChef Türkiye'de 26 Kasım Perşembe akşamı ekrana gelen bölümde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu sırasında yaşananlar geceye damga vurdu. Ayşe ve Tolğa arasında sos nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyürken, olaya müdahale eden Somer Sivrioğlu ile Tolğa arasında da gerginlik yaşandı. Tolğa'nın itirazlarına sinirlenen Somer Şef'in stüdyoyu terk etmesi hem yarışmacıları hem de izleyicileri şaşırttı. Peki, MasterChef Türkiye'de neler yaşandı, gecenin sonunda eleme adayı kim oldu? İşte bölümün öne çıkan anları...

AYŞE VE TOLĞA ARASINDA SALATA SOSU GERİLİMİ MasterChef Türkiye'nin 26 Kasım Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde mavi takımın Nice Salatası hazırlığı sırasında Ayşe ve Tolğa arasında sos tartışması yaşandı. Sosun yoğun ve keskin olduğunu düşünen Ayşe, zeytinyağı ekleyerek kıvamını değiştirdi. Tadım sırasında yaşananları anlatan Ayşe, Tolğa'nın kendisini suçladığını öne sürdü. Tolğa ise iddialara tepki göstererek kendisini savundu. Dokunulmazlık oyununda şeflerin değerlendirmesi sonucunda kazanan takım kırmızı takım oldu.