ESKİŞEHİR'DE eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan Hava Pilot Albay Mehmet Çöl, Hava Pilot Üsteğmen Halil Karabulut, Hava Piyade Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan ve Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ için Eskişehir'deki 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Tören, şehitlerin naaşlarının defnedilmek üzere memleketlerine gönderilecek uçaklara uğurlanmasıyla sona erdi. Şehitler memleketleri Antalya, Kayseri ve Sivas'ta toprağa verilirken, Denizlili şehit Demirhan bugün son yolculuğuna uğurlanacak.