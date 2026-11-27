Tarih, insanların neler başardığını yazar; vicdan ise bu başarıların hangi değerler üzerine inşa edildiğini sorgular. Zira her kazanç gerçek bir kazanım değildir. Her yükseliş insanı yüceltmez. Her başarı, beraberinde saygı ve itibar getirmez. Bazen insan dünyalık anlamda çok şey kazanırken kendisinden, değerlerinden ve vicdanından uzaklaşabilir. İşte tam da bu noktada şu soruyu sormak gerekiyor: Tarihin kazananı olmak mı daha önemlidir, yoksa vicdanın kazananı olmak mı? İslam 'ın temel öğretilerine baktığımızda bu sorunun cevabını açıkça görürüz. İnancımız, insanın değerini sahip olduklarıyla değil; güzel ahlakıyla, adaletiyle, merhametiyle, doğruluğuyla ve başkalarına karşı taşıdığı sorumlulukla ölçer.

PAYLAŞMANIN ÖNEMİ Bu anlayış bize önemli bir sorumluluk yükler: İnsanları düşüncelerine, inançlarına, ekonomik durumlarına veya toplumsal konumlarına göre değil, insan olmanın ortak değeri üzerinden değerlendirebilmek. Bir insana haksızlık etmemek kadar, başkasına yapılan haksızlık karşısında duyarlı olmak da ahlaki bir sorumluluktur. Çünkü adalet, yalnızca kendimiz için istediğimiz bir hak değil, herkes için savunmamız gereken bir değerdir. İslam tarihinin önemli şahsiyetlerinden Ebu Zer el-Gıfârî, sade yaşamı, dünyaya aşırı bağlanmayan anlayışı ve yoksulların hâline gösterdiği duyarlılıkla hatırlanır. Onun hayatında öne çıkan temel düşünce, insanın sahip olduklarının aynı zamanda bir sorumluluk taşıdığıdır. Servet sahibi olmak tek başına bir üstünlük ve itibar değildir. Asıl önemli olan, sahip olunan imkânların nasıl değerlendirildiği ve bu imkânlardan başkalarının da ne ölçüde faydalanabildiğidir. Ebu Zer'in hayatından çıkarılabilecek en önemli derslerden biri, insanın kendi rahatlığı kadar başkalarının ihtiyaçlarını da düşünmesi gerektiğidir. Bugün de bu anlayışa her zamankinden fazla ihtiyacımız var. Unutmamalıyız ki gerçek zenginlik yalnızca biriktirmek değil, paylaşabilmektir.

EN TEMEL SORUMLULUK Kur'an-ı Kerim'de üstünlüğün ölçüsünün "takva" olduğu bildirilir. Bu anlayış, insanın değerini soyunda, makamında, servetinde veya sahip olduğu imkânlarda değil, Allah 'a karşı sorumluluk bilincinde ve güzel davranışlarında arar. Demek ki insanın büyüklüğü, başkalarının üzerinde ne kadar güç sahibi olduğuyla değil, sahip olduğu gücü ne kadar doğru kullandığıyla ilgilidir. Adalet, yalnızca mahkemelerin, devletlerin veya yöneticilerin sorumluluğu değildir. Her insanın kendi hayatında taşıması gereken temel bir ahlaki ilkedir. Devlette, yönetimde, ailede, iş yerinde, ticarette, komşulukta ve toplumsal ilişkilerde adaletli olmak, insan olmanın gereğidir. İslam'ın önemli şahsiyetlerinden Hz. Ali denildiğinde akla gelen ilk değerlerden biri adalettir. Onun hayatı ve kendisine atfedilen sözler, insanın hak ve sorumluluk karşısındaki duruşunu düşünmemiz için önemli bir miras bırakmıştır. Hz. Ali'ye atfedilen, "İnsanlar ya dinde kardeşindir ya da yaratılışta eşindir" anlamındaki yaklaşım, farklılıklar karşısında insan onuruna saygı göstermenin önemini hatırlatır.

KAZANIRKEN GİDEN İTİBAR

İslam ahlakının üzerinde en fazla durduğu konulardan biri kul hakkıdır. Kul hakkı, yalnızca maddi bir alacak meselesi değildir. Bir insanın emeğine saygı göstermek, onun onurunu korumak, arkasından haksız konuşmamak, güvenini boşa çıkarmamak ve kendisine ait olanı gözetmek de bu sorumluluğun kapsamındadır. Bazen bir insanın hakkını yemek, onun parasını almakla sınırlı değildir. Emeğini görmezden gelmek, başarısını sahiplenmek, sözünü kesmek, itibarını zedelemek veya kendisine verilen emaneti gerektiği gibi korumamak da insan ilişkilerinde derin yaralar açar. İnsan dünyada birçok şeyi yeniden kazanabilir. Kaybettiği parasını yerine koyabilir, makamını yeniden elde edebilir, itibarını zamanla onarabilir. Ancak bir insanın güvenini kaybettiğinde onu yeniden kazanmak her zaman kolay değildir. Bu nedenle kazancın helal olması kadar, kazanç yolunda başkalarının hakkının gözetilmesi de önemlidir. Bir insanın cebinin dolması, vicdanının da dolu olduğu anlamına gelmez.



MAKAMIN SORUMLULUĞU

İslam'ın temel ahlaki ilkelerinden biri de emanete riayet etmektir. Emanet denildiğinde yalnızca bir eşyanın veya paranın korunması anlaşılmamalıdır. Bir görev, bir makam, bir sorumluluk, bir insanın güveni ve hatta bir söz de emanettir. İnsan, kendisine verilen her sorumluluğun hakkını vermeye gayret etmelidir. Makam sahibi olmak, başkalarından üstün olmak anlamına gelmez. Aksine daha fazla sorumluluk üstlenmek demektir. Ahlaklı liyakat de bu anlayışın ayrılmaz bir parçasıdır. Bir işi yapabilecek bilgiye, tecrübeye ve ahlaki donanıma sahip olmak, o sorumluluğu hakkıyla yerine getirebilmenin temelidir. İnsanlara güven vermek, verdiği sözü tutmak ve kendisine teslim edilen sorumluluğu hakkıyla yerine getirmek, gerçek başarının önemli göstergelerindendir. Çünkü makam geçicidir; emanete gösterilen özen ise insanın karakterinde kalıcı bir iz bırakır.

BÜYÜKLÜK İNSANA YAKIN OLMAKTIR

İslam tarihinde Hz. Ömer, adalet ve sorumluluk anlayışının yanı sıra tevazuuyla da hatırlanan önemli şahsiyetlerden biridir. Ona ilişkin tarihî anlatımlarda, yöneticilik makamının insanı halktan uzaklaştırmaması gerektiği, ihtiyaç sahiplerinin durumunu gözetmenin ve toplumun sorunlarına duyarlı olmanın önemi öne çıkar. Bu anlatımların bize verdiği mesaj son derece anlamlıdır: İnsan yükseldikçe küçülmeyi, imkânları arttıkça mütevazı olmayı bilmelidir. Tevazu, insanın kendisini değersiz görmesi değildir. Sahip olduğu özellikleri başkalarını küçümsemek için kullanmamasıdır. Bugün de toplum olarak en fazla ihtiyaç duyduğumuz değerlerden biri budur. Bazen bir insanın makamı büyür ama gönlü küçülür. Sözleri çoğalır ama dinleme kabiliyeti azalır. Çevresindeki insanlar artar ama samimiyet eksilir. Oysa gerçek büyüklük, insanların üzerinde yükselmek değil, insanlarla birlikte yükselebilmektir.



GÜÇLÜNÜN DEĞİL GÖNÜL SAHİBİNİN DİLİ

İslam ahlakının temelinde merhamet vardır. Merhamet, yalnızca acımak değildir. Başkasının acısını hissedebilmek, onun derdine ortak olmak, imkânı varsa yardım etmek ve insanlara karşı anlayışlı davranabilmektir. Peygamber Efendimizin hayatı, merhametin insan ilişkilerindeki önemini gösteren sayısız örnekle doludur. Affetmek her zaman kolay değildir. Ancak kin ve intikam duygusunun insanı esir almasına izin vermemek büyük bir erdemdir. Merhamet, insanın zayıflığı değil, ahlaki olgunluğunun göstergesidir. Bugün toplumda birbirimizi daha dikkatli dinlemeye, farklılıklarımızı daha fazla anlamaya, öfkemizi kontrol etmeye ve birbirimize karşı daha insaflı davranmaya ihtiyacımız var. Çünkü merhametin azaldığı yerde kırgınlıklar çoğalır, hoşgörünün azaldığı yerde ayrılıklar derinleşir.



ONUR, SABIR VE AHLAKİ DEĞERLERE SADAKAT

İslam tarihinin önemli isimlerinden Hz. Hüseyin, Kerbelâ hadisesiyle birlikte onur, sabır ve değerlerine bağlılık kavramlarının sembollerinden biri olarak anılır. Onun hayatından çıkarılabilecek en önemli ahlaki derslerden biri, insanın zor şartlar altında da inandığı değerleri koruyabilmesidir. İnsan bazen hayatın farklı dönemlerinde zor tercihlerle karşılaşır. Çıkarı ile doğruları, rahatlığı ile sorumluluğu, sessiz kalmak ile doğru bildiğini ifade etmek arasında kalabilir. İşte bu anlarda insanın karakteri ortaya çıkar. Hz. Hüseyin'in hatırası, inandığı değerleri önemsemenin, onurlu bir duruş sergilemenin ve insanın kendi vicdanıyla barışık yaşamasının önemini hatırlatır. Hayatın her alanında insanın kendisine sorması gereken soru şudur: Daha rahat yaşamak uğruna doğru bildiklerimden vazgeçmeli miyim? Çünkü insanın en büyük kazancı, kendisine duyduğu saygıyı kaybetmeden yaşayabilmesidir.





Tarih, geçmişte yaşayan insanların başarılarını, mücadelelerini ve hatıralarını kaydetmeye devam edecek. Ancak bizim için asıl önemli olan, o tarihten hangi değerleri devraldığımız ve onları bugünün hayatında ne ölçüde yaşatabildiğimizdir. Hz. Ali'den adaleti, Ebu Zer'den paylaşmayı ve yoksulun hâlini anlamayı, Hz. Ömer'den sorumluluk ve tevazuyu, Hz. Hüseyin'den onurlu duruşu, Peygamber Efendimizin hayatından merhameti ve güzel ahlakı öğrenmek... Asıl mesele, bu isimleri yalnızca anmak değil, onların temsil ettiği değerleri hayatımıza taşıyabilmektir. Tarihin kazananı olmak başka, vicdanın kazananı olmak bambaşkadır. Gerçek zafer; adaletten ayrılmadan, kul hakkını gözeterek, merhameti elden bırakmadan ve insan onurunu koruyarak yaşayabilmektir

Tarih, geçmişte yaşayan insanların başarılarını, mücadelelerini ve hatıralarını kaydetmeye devam edecek. Ancak bizim için asıl önemli olan, o tarihten hangi değerleri devraldığımız ve onları bugünün hayatında ne ölçüde yaşatabildiğimizdir. Hz. Ali'den adaleti, Ebu Zer'den paylaşmayı ve yoksulun hâlini anlamayı, Hz. Ömer'den sorumluluk ve tevazuyu, Hz. Hüseyin'den onurlu duruşu, Peygamber Efendimizin hayatından merhameti ve güzel ahlakı öğrenmek... Asıl mesele, bu isimleri yalnızca anmak değil, onların temsil ettiği değerleri hayatımıza taşıyabilmektir. Tarihin kazananı olmak başka, vicdanın kazananı olmak bambaşkadır. Gerçek zafer; adaletten ayrılmadan, kul hakkını gözeterek, merhameti elden bırakmadan ve insan onurunu koruyarak yaşayabilmektir