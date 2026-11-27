Taşacak Bu Deniz dizisinde Adil Koçari'nin vurulması, izleyicileri ekran başında büyük bir meraka sürükledi. Şerif'in planıyla gelişen olayların ardından İso tarafından vurulan Adil'in hayatta kalıp kalmadığı tartışılırken, 40. bölüm fragmanındaki mezarlık görüntüleri dikkat çekti. Ulaş Tuna Astepe'nin diziden ayrılacağı iddiaları gündeme gelirken, Adil Koçari'nin hikâyesinin nasıl sonlanacağı ve yeni bölümün yayın tarihi araştırılmaya başlandı.
ULAŞ TUNA ASTEPE TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİNDEN AYRILIYOR MU?
Dizide Adil Koçari karakterine başarıyla hayat veren ünlü oyuncu Ulaş Tuna Astepe'nin projeden ayrılacağına ilişkin TRT 1 yönetiminden ya da yapım şirketinden yapılmış resmi bir duyuru bulunmuyor.
TAŞACAK BU DENİZ 40. BÖLÜM NE ZAMAN?
İzleyicilerin büyük bir heyecanla beklediği Taşacak Bu Deniz dizisinin 40. bölümü, 27 Kasım 2026 Cuma akşamı saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.