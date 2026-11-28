TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'de heyecan dolu bölümün ardından 41. bölüm fragmanı araştırılmaya başlandı. Yeni bölümde yaşanacak gelişmeleri merak eden izleyiciler, fragmanın yayınlanacağı tarihi yakından takip ediyor. Peki, Taşacak Bu Deniz 41. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni fragman ne zaman ekranlara gelecek? İşte merak edilen detaylar…
TAŞACAK BU DENİZ 41. BÖLÜM FRAGMANI İZLE
TAŞACAK BU DENİZ 41. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
TRT 1 ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Taşacak Bu Deniz'in 41. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm tanıtımı, izleyiciler arasında büyük merak uyandırdı. Fragmanda Esme'nin aniden bayıldığı görülürken, İso'nun abisi Şerif'in kafasına silah dayadığı anlar dikkat çekti. Yeni bölümde yaşanacak gelişmeler şimdiden merak konusu oldu.
TAŞACAK BU DENİZ 41. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında Esme'nin bayılması izleyicileri endişelendirdi. Öte yandan İso ile Şerif arasında yaşanan gerilim de giderek tırmanıyor. İso'nun abisine silah doğrultması, iki kardeş arasında yaşanacak büyük hesaplaşmanın sinyallerini verdi. Fragmandaki çarpıcı sahneler, yeni bölümde tansiyonun oldukça yükseleceğini gösterdi.
TAŞACAK BU DENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU? (40. BÖLÜM ÖZETİ)
Adil'in vurulmasıyla büyük bir çıkmaza giren ailede herkes seferber oldu. Eleni, babasını hayatta tutabilmek için hastaneye gitmeden zorlu bir ameliyat gerçekleştirmeye karar verdi. Fadime'nin hayatını tehlikeye atmamak için daha önce hiç yapmadığı bu ameliyatı üstlenen Eleni'ye, kırık koluna rağmen Oruç destek oldu. Cengiz ise ameliyat için gerekli ortamı hazırladı.
Adil'i vuran kurşunun kendi silahından çıkmasının vicdan azabını yaşayan İso, Fadime'yi kurtarmak için Şerif'in peşine düştü. Şerif'in acımasız tavırları, Fadime ile İso'nun aşkını da zorlu bir sınavla karşı karşıya bıraktı.
Adil'in yokluğunda büyük bir yıkım yaşayan Esme ise kızıyla birlikte ayakta kalmaya çalıştı. Koçari'nin reisi olarak Şerif'in karşısına çıkan Esme, onun öne sürdüğü ağır şartlar karşısında zorlandı. Sevdiği adama verdiği sözü yerine getirmek için mücadele eden Esme, Adil'in kendisine verdiği sözün gerçekleşmesinden ise korkmaya başladı.