taşacak bu deniz adil öldü mü

TAŞACAK BU DENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU? (40. BÖLÜM ÖZETİ)

Adil'in vurulmasıyla büyük bir çıkmaza giren ailede herkes seferber oldu. Eleni, babasını hayatta tutabilmek için hastaneye gitmeden zorlu bir ameliyat gerçekleştirmeye karar verdi. Fadime'nin hayatını tehlikeye atmamak için daha önce hiç yapmadığı bu ameliyatı üstlenen Eleni'ye, kırık koluna rağmen Oruç destek oldu. Cengiz ise ameliyat için gerekli ortamı hazırladı.

Adil'i vuran kurşunun kendi silahından çıkmasının vicdan azabını yaşayan İso, Fadime'yi kurtarmak için Şerif'in peşine düştü. Şerif'in acımasız tavırları, Fadime ile İso'nun aşkını da zorlu bir sınavla karşı karşıya bıraktı.

Adil'in yokluğunda büyük bir yıkım yaşayan Esme ise kızıyla birlikte ayakta kalmaya çalıştı. Koçari'nin reisi olarak Şerif'in karşısına çıkan Esme, onun öne sürdüğü ağır şartlar karşısında zorlandı. Sevdiği adama verdiği sözü yerine getirmek için mücadele eden Esme, Adil'in kendisine verdiği sözün gerçekleşmesinden ise korkmaya başladı.