ANTALYA'DA doğuştan sol kolu olmayan Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencisi Fatmanur Taşgın (20), tek eliyle yaptığı resimlerle dikkati çekiyor. Küçüklüğünden bu yana resme ilgi duyan Taşgın, ileride resim öğretmeni olmayı hedefliyor. Resim yaparken daha rahat hareket edebilmek ve günlük yaşamını kolaylaştırmak isteyen Taşgın'ın en büyük hayali ise fiyatı 1 milyon 200 bin ile 1 milyon 800 bin lira arasında değişen elektronik protez kola kavuşmak. Mevcut protezinin elektronik olmadığını ve resim yaparken kullanamadığını anlatan Taşgın, tek elle resim yapmanın zaman zaman zorlayıcı olduğunu belirtti. Elektronik protez kolun hayatına büyük kolaylık sağlayacağını dile getiren Taşgın, "Maddi durumum nedeniyle elektronik protez kol alamıyorum. Her işimi kendi başıma halledebiliyorum, çok şükür" diye konuştu. Taşgın bu konuda hayırseverlerin yardımını bekliyor.