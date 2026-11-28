Milli futbolcu Yunus Akgün , nişanlısı Tuğçe Alaca ile İstanbul'da düzenlenen görkemli törenle hayatını birleştirdi. Evlilik haberinin duyulmasının ardından gözler, kamuoyunun merak ettiği Tuğçe Alaca'nın yaşamına çevrildi. Alaca'nın yaşı ve memleketi araştırılmaya başlandı. Yunus Akgün'ün eşi Tuğçe Alaca kimdir ? Tuğçe Alaca kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar…

YUNUS AKGÜN KİMDİR?

Yunus Akgün, 7 Temmuz 2000'de İstanbul'da doğdu. Futbolculuk kariyerine Galatasaray altyapısında başlayan Akgün, kariyerinin büyük bölümünü sarı-kırmızılı formayla geçirdi. Bir dönem kiralık olarak Adana Demirspor ve İngiltere'de Leicester City formalarını giyen kanat oyuncusu, Galatasaray'a döndükten sonra takımın önemli isimlerinden biri haline geldi. Yunus Akgün, A Milli Takım formasını da giyiyor.