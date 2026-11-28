İLK BEŞ BRANŞ BELLİ OLDU

Bakanlık tarafından açıklanan kontenjanlara göre en fazla alım 3 bin 976 kişiyle sınıf öğretmenliğine yapılacak. Bu alanı 2 bin 842 kontenjanla özel eğitim, bin 101 kontenjanla İngilizce, bin 59 kontenjanla rehberlik ve bin 51 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği takip edecek. Adayların başvuracakları alan için MEBAGS'den en az 50 puan almış olması gerekecek. Her branşta kontenjan sayısı kadar asıl aday, bu sayının yüzde 10'u kadar da yedek aday belirlenecek. Puan eşitliği durumunda bilgisayar kurasına başvurulacak. Başvurular, 9-15 Aralık tarihleri arasında Bakanlığın internet sitesi üzerinden yapılacak. Adayların başvuruları, tercih ettikleri il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerince elektronik ortamda incelenerek onaylanacak.