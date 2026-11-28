Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamasının ardından atama bekleyen binlerce öğretmen adayının merak ettiği kontenjan dağılımı belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) sonuçlarına göre Milli Eğitim Akademisi'nde hazırlık eğitimine alınacak 15 bin öğretmen adayının branşlarını ve başvuru takvimini duyurdu.
İLK BEŞ BRANŞ BELLİ OLDU
Bakanlık tarafından açıklanan kontenjanlara göre en fazla alım 3 bin 976 kişiyle sınıf öğretmenliğine yapılacak. Bu alanı 2 bin 842 kontenjanla özel eğitim, bin 101 kontenjanla İngilizce, bin 59 kontenjanla rehberlik ve bin 51 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği takip edecek. Adayların başvuracakları alan için MEBAGS'den en az 50 puan almış olması gerekecek. Her branşta kontenjan sayısı kadar asıl aday, bu sayının yüzde 10'u kadar da yedek aday belirlenecek. Puan eşitliği durumunda bilgisayar kurasına başvurulacak. Başvurular, 9-15 Aralık tarihleri arasında Bakanlığın internet sitesi üzerinden yapılacak. Adayların başvuruları, tercih ettikleri il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerince elektronik ortamda incelenerek onaylanacak.
EĞİTİM 22 ŞUBAT'TA
Hazırlık eğitimi verilecek merkezlere yapılacak yerleştirmeler, adayların MEB-AGS puanları ve tercihleri doğrultusunda gerçekleştirilecek. Asıl ve yedek adayların listesi 17 Aralık'ta ilan edilecek. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından kayıt hakkı kazanan asıl adaylar 4 Şubat 2027'de, yedek adaylar ise 15 Şubat 2027'de açıklanacak. Kayıt işlemlerinin ardından hazırlık eğitimi 22 Şubat 2027 tarihinde başlayacak.