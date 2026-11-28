SOYKIRIMCI İsrail'in Gazze'de yaptığı vahşete tüm dünyadan tepkiler gelirken en yüksek ses Türkiye'den çıkıyor. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında Filistin'e destek pankartlarını UEFA'ya şikâyet eden Netanyahu hükümetine tepki yine Gazzeli çocuklardan geldi. Sarı-kırmızılı kulübe destek sözleri gönderen Gazzeli çocukların bu mesajlarını, "Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği" tüm dünyaya duyurdu. Minikler, "Teşekkürler Galatasaray" ifadelerini kullanırken pankartlarında ise "Gazze'nin sesi olduğunuz için teşekkürler Galatasaray" sözleri yer aldı.