Doğuştan kısa bağırsak sendromuyla dünyaya gelen 1 yaşındaki Murat ve 2 yaşındaki Osman bebek, hayata tutunabilmek için memleketlerinden kilometrelerce uzakta, İzmir'de tedavi görüyor. Besin emilimini engelleyen bu zorlu hastalık nedeniyle damar yoluyla beslenme (TPN) desteğine ihtiyaç duyan Miniklerin aileleri, çocuklarının sağlığına kavuşabilmesi için İstanbul ve Mardin'deki düzenlerini geride bırakarak Ege Üniversitesi Hastanesi'nin yolunu tuttu.
8 AY YOĞUN BAKIMDA KALDI
İstanbul'da gebeliğin yedinci ayında erken doğumla dünyaya gelen Murat Ünsal, yaşam mücadelesine 8 ay süren zorlu bir yoğun bakım süreciyle başladı. Kısa bağırsak sendromu teşhisi konulan minik Murat'ın tedavisi, doktorların yönlendirmesiyle Ege Üniversitesi Hastanesi'nde devam etmeye başladı. Oğlunun tedavisi için İzmir'e yerleşen anne Rabia Ünsal, son dönemde yaşanan gelişmelerin kendilerine moral verdiğini belirtti. Murat'ın ağızdan beslenmeye yeni başladığını ve bunun kendileri için büyük bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Ünsal, "Gıdaya tamamen geçebilirsek damar yoluyla beslenmeye (TPN) de ihtiyaç kalmayacak. Tek dileğimiz oğlumuzun tamamen iyileşmesi" dedi. Benzer bir yaşam mücadelesi de Mardin'den İzmir'e uzanan bir yolculukla sürüyor. Akise Toy'un 2 yaşındaki oğlu Osman'ın hastalığı, henüz 20 günlükken günde 16-17 kez dışkılamasıyla fark edildi. Hastane koridorlarında geçen süreçte Minik Osman, tam 5,5 ay boyunca doğduğu kiloda kaldı. Tedavisinin Ege Üniversitesi Hastanesi'nde sürdürülebileceğini öğrenen Toy ailesi, hiç düşünmeden Mardin'den İzmir'e geldi. Oğlunun genel tedavi sürecinin olumlu ilerlediğini ancak böbrek taşları ve sık tekrarlayan enfeksiyonların kendilerini zorladığını anlatan anne Akise Toy, süreci yakından takip ettiklerini ve oğlunun sağlığına kavuşacağı günü sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.
İZMİR'DE İKİNCİ BİR YUVA BULDULAR
ÇOCUKLARININ sağlığı için düzenlerini bozarak bilmedikleri bir şehre gelen Ünsal ve Toy ailelerinin bu zorlu yolculuktaki en büyük destekçisi ise İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği oldu. Tedavi sürecinde hastane masraflarının yanı sıra barınma sorunuyla da karşılaşan ailelere, Dernek Başkanı Sevil Ozan öncülüğünde konaklama imkânı sağlandı. Yaklaşık bir yıldır derneğin tahsis ettiği evlerde hastaneye yakın bir yaşam kuran iki aile, tedavi süreçlerini kesintisiz sürdürürken aile bütünlüklerini de koruma fırsatı buluyor. İki annenin de ortak hayali, İzmir'de başlayan bu umut yolculuğunun çocuklarının sağlığına kavuşmasıyla taçlanması.