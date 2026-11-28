Haberler Yaşam Minik bedenlerin büyük savaşı Minik bedenlerin büyük savaşı Biri İstanbul’da, diğeri Mardin’de kısa bağırsak sendromuyla gözlerini açan Murat ve Osman bebeğin yolları Ege Üniversitesi Hastanesi’nde kesişti. Evlatlarını yaşatabilmek için düzenlerini yıkıp İzmir’e yerleşen iki annenin tek duası, bebeklerinin bu büyük savaşı kazanması SUDE NUR İŞBİLİR









Doğuştan kısa bağırsak sendromuyla dünyaya gelen 1 yaşındaki Murat ve 2 yaşındaki Osman bebek, hayata tutunabilmek için memleketlerinden kilometrelerce uzakta, İzmir'de tedavi görüyor. Besin emilimini engelleyen bu zorlu hastalık nedeniyle damar yoluyla beslenme (TPN) desteğine ihtiyaç duyan Miniklerin aileleri, çocuklarının sağlığına kavuşabilmesi için İstanbul ve Mardin'deki düzenlerini geride bırakarak Ege Üniversitesi Hastanesi'nin yolunu tuttu.

8 AY YOĞUN BAKIMDA KALDI

İstanbul'da gebeliğin yedinci ayında erken doğumla dünyaya gelen Murat Ünsal, yaşam mücadelesine 8 ay süren zorlu bir yoğun bakım süreciyle başladı. Kısa bağırsak sendromu teşhisi konulan minik Murat'ın tedavisi, doktorların yönlendirmesiyle Ege Üniversitesi Hastanesi'nde devam etmeye başladı. Oğlunun tedavisi için İzmir'e yerleşen anne Rabia Ünsal, son dönemde yaşanan gelişmelerin kendilerine moral verdiğini belirtti. Murat'ın ağızdan beslenmeye yeni başladığını ve bunun kendileri için büyük bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Ünsal, "Gıdaya tamamen geçebilirsek damar yoluyla beslenmeye (TPN) de ihtiyaç kalmayacak. Tek dileğimiz oğlumuzun tamamen iyileşmesi" dedi. Benzer bir yaşam mücadelesi de Mardin'den İzmir'e uzanan bir yolculukla sürüyor. Akise Toy'un 2 yaşındaki oğlu Osman'ın hastalığı, henüz 20 günlükken günde 16-17 kez dışkılamasıyla fark edildi. Hastane koridorlarında geçen süreçte Minik Osman, tam 5,5 ay boyunca doğduğu kiloda kaldı. Tedavisinin Ege Üniversitesi Hastanesi'nde sürdürülebileceğini öğrenen Toy ailesi, hiç düşünmeden Mardin'den İzmir'e geldi. Oğlunun genel tedavi sürecinin olumlu ilerlediğini ancak böbrek taşları ve sık tekrarlayan enfeksiyonların kendilerini zorladığını anlatan anne Akise Toy, süreci yakından takip ettiklerini ve oğlunun sağlığına kavuşacağı günü sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.