Başvurular ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt arayan sağlık camiası, Bakan Memişoğlu'nun son açıklamasıyla yeni bir gelişmeye odaklandı. 38 bin kişilik personel alımında hazırlıkların son viraja girmesi, kılavuz ve branş dağılımı beklentisini artırdı.

Sağlık Bakanlığının hazırladığı personel alımında hangi branşlara kaç kontenjan ayrılacağı ve KPSS puan şartları, yayımlanacak ilanla belli olması bekleniyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI 38 BİN PERSONEL ALIMI BAŞLADI MI?

Sağlık Bakanlığının 38 bin hekim dışı personel alımı için 2026 yılı sona ermeden ilana çıkması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ekim'de yaptığı açıklamada yıl bitmeden yeni personel alımı için duyuruya çıkılacağını bildirmişti. Başvuru takviminin ise Bakanlığın hazırlıklarını tamamlamasının ardından ilan edilmesi bekleniyor.

BAKAN MEMİŞOĞLU AÇIKLADI!

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık hizmetlerinin 251 bin hekim ve toplam 1,5 milyon sağlık çalışanıyla sürdürüldüğünü belirten Memişoğlu, yeni istihdam çalışmalarına da değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu 38 bin kişilik alım için hazırlıkların son aşamaya geldiğini açıklayan Memişoğlu, ayrıntıların en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.