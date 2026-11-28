Başvurular ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt arayan sağlık camiası, Bakan Memişoğlu'nun son açıklamasıyla yeni bir gelişmeye odaklandı. 38 bin kişilik personel alımında hazırlıkların son viraja girmesi, kılavuz ve branş dağılımı beklentisini artırdı.
Sağlık Bakanlığının hazırladığı personel alımında hangi branşlara kaç kontenjan ayrılacağı ve KPSS puan şartları, yayımlanacak ilanla belli olması bekleniyor.
SAĞLIK BAKANLIĞI 38 BİN PERSONEL ALIMI BAŞLADI MI?
Sağlık Bakanlığının 38 bin hekim dışı personel alımı için 2026 yılı sona ermeden ilana çıkması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ekim'de yaptığı açıklamada yıl bitmeden yeni personel alımı için duyuruya çıkılacağını bildirmişti. Başvuru takviminin ise Bakanlığın hazırlıklarını tamamlamasının ardından ilan edilmesi bekleniyor.
BAKAN MEMİŞOĞLU AÇIKLADI!
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık hizmetlerinin 251 bin hekim ve toplam 1,5 milyon sağlık çalışanıyla sürdürüldüğünü belirten Memişoğlu, yeni istihdam çalışmalarına da değindi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu 38 bin kişilik alım için hazırlıkların son aşamaya geldiğini açıklayan Memişoğlu, ayrıntıların en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.
38 BİN PERSONEL ALIMI HANGİ BRANŞLARDA YAPILACAK?
Yeni atama döneminde hemşirelik, ebelik, sağlık teknikerliği ve tıbbi sekreterlik gibi alanlardan mezun olan adaylar, kendilerine ayrılabilecek kontenjanlara odaklandı. Ancak 38 bin kişilik alımın meslek gruplarına göre dağılımı resmi tercih kılavuzuyla belirlenecek.
KPSS ŞARTI OLACAK MI?
38 bin kişilik yeni alımda da KPSS puan türleri, mezuniyet koşulları ve varsa özel nitelikler adayların başvurabileceği kadroları belirleyecek. Hangi sınav yılına ait puanların kullanılacağı ve diğer başvuru kriterleri resmi kılavuzda açıklanması öngörülüyor.
KONTENJAN DAĞILIMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sağlık Bakanlığının 38 bin kişilik istihdam planında en önemli ayrıntılardan biri, kadroların branşlara ve illere göre nasıl paylaştırılacağı olacak.
Bakanlığın hazırlıklarını tamamlamasının ardından yayımlanacak ilanla kontenjan tablosu, başvuru koşulları ve tercih işlemlerine ilişkin ayrıntılar adayların erişimine sunulacak.