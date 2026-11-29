Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3), 29 Kasım Pazar günü gerçekleştirildi. Türkiye genelinde 81 ilde yapılan sınava 187 bin 664 aday başvurdu. Sınavın sona ermesiyle birlikte yüksek lisans ve akademik kariyer hedefleyen adaylar, ALES sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takviminde sonuç tarihi de netleşti.
ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre 2026 ALES/3 sonuçları 17 Aralık 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.
Açıklanacak ALES/3 puanları, sonuç tarihinden itibaren 5 yıl boyunca geçerli olacak. Adaylar elde ettikleri puanları lisansüstü eğitim başvurularında ve akademik kariyer süreçlerinde kullanabilecek.
ALES/3 SORU VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI MI?
ALES/3 sınavının tamamlanmasının ardından ÖSYM, temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10'luk bölümünü erişime açtı. Sınava katılan adaylar ise soruların tamamını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.
Adayların soru kitapçığının tamamına erişimi için son tarih 9 Aralık 2026 olarak belirlendi. Erişim işlemi, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle gerçekleştirilebilecek.
2026 ALES/3 SINAVINDA KAÇ SORU SORULDU, SINAV KAÇ DAKİKA SÜRDÜ?
2026 yılının son ALES oturumu, saat 10.15'te başladı. Sınavda adaylara sayısal ve sözel testlerden 50'şer soru olmak üzere toplam 100 soru yöneltildi.
Adaylara soruları yanıtlamaları için 180 dakika süre verildi. Türkiye genelinde 92 sınav merkezinde, 468 bina ve 7 bin 592 salonda gerçekleştirilen sınava toplam 187 bin 664 aday başvurdu.