Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3), 29 Kasım Pazar günü gerçekleştirildi. Türkiye genelinde 81 ilde yapılan sınava 187 bin 664 aday başvurdu. Sınavın sona ermesiyle birlikte yüksek lisans ve akademik kariyer hedefleyen adaylar, ALES sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takviminde sonuç tarihi de netleşti.