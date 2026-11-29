Haberler Yaşam Yarın okullar tatil mi? 30 Kasım Pazartesi okul var mı, kar tatili hangi illerde ilan edildi? Yarın okullar tatil mi? 30 Kasım Pazartesi okul var mı, kar tatili hangi illerde ilan edildi? Trakya üzerinden yurda giriş yapan soğuk hava dalgası ve kar yağışı, milyonlarca öğrenci ve veliyi harekete geçirdi. 30 Kasım Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu olurken gözler İstanbul başta olmak üzere valiliklerden gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, yarın okul var mı, hangi illerde eğitime ara verildi? HABER MERKEZİ









Yeni haftaya kar yağışı ve soğuk hava etkisiyle girilmeye hazırlanılırken öğrencilerin gündeminde tek bir soru var: 30 Kasım Pazartesi okullar tatil mi? Trakya'da etkisini göstermeye başlayan kar yağışının ardından özellikle İstanbul ve çevre illerde yaşayan öğrenci ve veliler, kar tatili haberlerini araştırmaya başladı. Sosyal medyada da gündem olan tatil beklentisiyle birlikte valiliklerden gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.

30 KASIM PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ? Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre 30 Kasım 2026 Pazartesi günü resmi tatil veya ara tatil kapsamında bulunmuyor. Mevcut takvime göre okullarda eğitimin normal şekilde devam etmesi bekleniyor. Ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle valilikler, il veya ilçe genelinde eğitime ara verme kararı alabiliyor. Bu nedenle öğrencilerin yaşadıkları illerde yapılacak resmi duyuruları takip etmesi gerekiyor.