Yeni haftaya kar yağışı ve soğuk hava etkisiyle girilmeye hazırlanılırken öğrencilerin gündeminde tek bir soru var: 30 Kasım Pazartesi okullar tatil mi? Trakya'da etkisini göstermeye başlayan kar yağışının ardından özellikle İstanbul ve çevre illerde yaşayan öğrenci ve veliler, kar tatili haberlerini araştırmaya başladı. Sosyal medyada da gündem olan tatil beklentisiyle birlikte valiliklerden gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.
30 KASIM PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre 30 Kasım 2026 Pazartesi günü resmi tatil veya ara tatil kapsamında bulunmuyor. Mevcut takvime göre okullarda eğitimin normal şekilde devam etmesi bekleniyor.
Ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle valilikler, il veya ilçe genelinde eğitime ara verme kararı alabiliyor. Bu nedenle öğrencilerin yaşadıkları illerde yapılacak resmi duyuruları takip etmesi gerekiyor.
30 KASIM'DA HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?
29 Kasım itibarıyla paylaşılan bilgilere göre 30 Kasım Pazartesi günü için açıklanmış genel bir kar tatili kararı bulunmuyor. Trakya'da başlayan kar yağışının diğer bölgelerdeki etkisi merak edilirken, valiliklerden gelebilecek yeni açıklamalar gündemdeki yerini koruyor.
Eğitime ara verilmesine ilişkin kararların il bazında duyurulması beklenirken, öğrenciler ve veliler son dakika gelişmelerini araştırmayı sürdürüyor.
İSTANBUL'DA YARIN OKUL VAR MI?
İstanbul'da 30 Kasım Pazartesi günü okulların tatil edildiğine ilişkin doğrulanmış bir Valilik duyurusu bulunmuyor. Bu nedenle mevcut bilgiler doğrultusunda İstanbul'da eğitim öğretimin devam etmesi bekleniyor.
İstanbul Valiliği tarafından olumsuz hava koşulları nedeniyle yeni bir karar alınması durumunda açıklamanın resmî kanallar üzerinden paylaşılması bekleniyor.
ANKARA VE İZMİR'DE 30 KASIM OKULLAR TATİL Mİ?
Ankara ve İzmir'de de 30 Kasım Pazartesi günü için eğitime ara verildiğine ilişkin doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor. Öğrenciler, yeni haftanın ilk gününde ders başı yapmaya hazırlanırken hava koşullarına bağlı olası gelişmeler yakından izleniyor.