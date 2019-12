İki güzel çocuk... Biri Diyarbakır'dan, diğeri Ankara'dan... İkisi de yedi yaşında. İkisi de maalesef hayatta değil... İkisi de şırıngalı çikolata yerken hayatını kaybetti. İki günde iki çocuk... Yanlarında ilkyardım uygulayabilecek birileri olsaydı hayattaydılar belki de... İlkyardımın önemini bir kere daha gördük ve tabi bu konudaki yetersizliğimizi de... Basında, sosyal medyada çok yazıldı çizildi... Okullarda ilkyardım eğitimi verilmesinin önemi üzerinde duruldu, diğer ülkelerdeki durum anlatıldı. Ülkemiz okullarında da olmasının gerekliliği vurgulandı...



ÖĞRENCİLERE DE EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanlığı'nın talimatıyla öğretmenlerimize ilkyardım eğitimleri veriliyor aslında... Her 20 çalışan için bir ilkyardımcı iş sağlığı güvenliği kurallarından zaten... Öyleyse niye kimse müdahale edemedi ve bu iki çocuğumuzu niçin kaybettik? Bu sorunun cevabının bulunup tekrar yaşanmaması için önlemler alınacaktır mutlaka... Bu önlemler ile, ilkyardım konusundaki toplumsal eksikliğimizi gidermek için müfredatta da değişiklik yapılsa, ilkyardım zorunlu ders olsa mesela?... Okullar hayata hazırladığımız yerler ne de olsa... Öyleyse hayatta kalabilmenin yolunu yani ilkyardımı da okullarımızda her öğrenciye öğretebilmeliyiz... Evde, sokakta, okulda, işyerinde herhangi bir kaza ya da hastalık durumunda paniklemeden ne yapacağını okul yıllarındayken öğrenmeli ve uygulayabilmeli bireyler... Uygulama ağırlıklı eğitimler ile çok da zor olmamalı...



Her ne kadar istemesek de kazalar, hastalıklar hep olacak... Okullar da riskin yoğun olduğu yerler elbette... Onlarca hatta yüzlerce çocuğun güvenliğinin sağlanması okulların önceliklerinden olmalı... Umut Bilgi ve Mert Yağız heimlich manevrası olarak bilinen kolları kişinin beli etrafında dolayarak göbek deliğinin üstüne seri olarak yumrukla bastırılan hareketi uygulayabilecek birileri olmadığı için hayatta değil belki de... Bu kadar basit bir hareketi, kaçımız uygulayabilir? Kaçımız bunun ile ilgili eğitim aldık? Öğretmenlerimiz biliyor mu? İdareciler, çalışanlar? Hizmet içi eğitim kapsamında öğretmenlerimize ilk yardım eğitimleri açılmakta... Bu eğitimlere katılım artmalı. Ve tabi öğrenciler de tüm hayatları boyunca ilkyardım tekniklerini kullanabilecek yeterlilikte yetiştirilmeli...



TEHLİKE HER YERDE

Son zamanlarda yiyeceklerin, içeceklerin içerikleri ile daha çok ilgilenir olduk... Çocuklarımızı doğal ve sağlıklı gıdalara yönlendiriyoruz... Bu, tabi ki güzel bir gelişme... Ancak bu acı olaylarla da gördük ki, tehlike sadece ambalajın içinde değil. İçindekilerden daha da tehlikeli olabiliyor ambalajın kendisi. Okullardaki denetimlerde bu konu da dikkate daha çok alınacaktır tahmin ediyorum... Tehlike sadece okullarda değil tabi...Her yerde karşımıza çıkabilir. Bu konudaki kamu spotlarını arttırmak bile bazı yaşamları kurtarabilir. Ve tabi denetimleri de. Ateş en çok düştüğü yeri yakıyor.

Ancak bu iki güzel çocuk hepimizi yaktı bu sefer... Duyacağımız, göreceğimiz en kötü haber kurtarılma hikayeleri olsun artık... Acılı ailelere ise sabır dilemekten başka bir şey gelmiyor elimizden maalesef..

