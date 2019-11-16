İlk ara tatilimiz başladı... Rutine verilen bir mola olacak bu ara tatiller.

Her ne kadar rutinler yaşamı kolaylaştırsa, istikrarlı bir hayatı ve çalışmayı sağlasa da; arada sırada rutinden çıkıp, hayata farklı açılardan bakmak her yaşta hepimizin ihtiyacı aslında. Bu yüzden çocuklarımıza verilen bu fırsatı iyi değerlendirmeliyiz...

Milli Eğitim Bakanı'nın da vurguladığı gibi, ara tatiller eğitime verilen bir ara değil. Tam tersine eğitime büyük katkıları olacak fırsatlar...



NASIL MI?



Eğitimin dört duvar arasında kalmaması gerektiği hepimizin malumu. Sadece okulda olmadığı da... Aile işbirliğinin önemini de duymayan kalmadı... Yani, bu tatiller öğrencilerin öğrendiklerini, ailesiyle birlikte gerçek hayatla ilişkilendirme fırsatı... Örnek vermek gerekirse, Bakanlığın da yönlendirmeleri ile okullar alıştığımızın dışında bazı ödevler verdiler öğrencilere... Mesela, bir iş gününü işyerinde gözlemci olarak geçirmelerini istediler. Küçük görünen bu tarz ödevler, doğru meslek seçiminden tutun da empati yeteneğine kadar tüm hayatlarını etkileyebilecek kazanımların sağlanmasında faydalı olacaktır.



İZMİR'DE ARA TATİL



Kentimizde de, ara tatilde bir çok atölyeler planlandı... Aileler ile yapılabilecekler listelendi. Bu listeler çocuklarımızın değerlerimizi daha iyi tanımasını, sanat ve spor ve bilimle daha çok iç içe olmalarını sağlayacak. Bilim ve teknolojiden kopmak istemeyen, tatilde de kendini bu konuda geliştirmek isteyen öğrenciler için; robotik kodlama, bilimsel araştırma, minik eller kod yazıyor, bilgisayar doküman hazırlama eğitimi atölyeleri İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan atölyelerden bir kaçı sadece. Sanatla içiçe olmak isteyenler için de alternatifler var: Ümran Baradan Müzesi'nde kaşık kukla etkinliği; arkeoloji ve etnografya müzesinde seramik tasarımı; Cumhuriyet Eğitimi Müzesi'nde Karagöz-Hacivat Tasvir yapımı; okullarımızda ahşap tasarımı; yaratıcı yazarlık atölyeleri bu alternatiflerden bir kaçı.



KALİTELİ ZAMAN



Hep çocuklarımızın çok hızlı büyümesinden şikayet ederiz. Bu hızı durdurmak mümkün olmasa da, onlarla güzel anılar oluşturmak, ellerimizden akıp giden zamanı onlarla değerli kılmak evlatlarımızın ve tabi bizim geleceğimize yapacağımız en büyük yatırım olacaktır.

Bunun için anne baba etkinlikleri de planlanmış: Annem babamla kitap okuyorum, bunlardan biri. Efes ya da Bergama Akropolü, Beydağ Kalesi, Tire Bedesteni, Urla Köstem Zeytinyağı Müzesi gezileri alternatifleriniz arasında olabilir.

Belki de akıl oyunları turnuvalarına katılmak istersiniz... Tiyatroya gitmek isteyenler için de, 19 Kasım'da Temiz Deniz Çocuk Tiyatrosu iyi bir alternatif olabilir. Ya da 21 Kasım'da Robinson Cruise çocuk tiyatrosu izlenebilir. Yine aynı gün yapılacak Beyin Gücü söyleşisi de seçenekler arasında... Daha mekanik takılmak isteyenlere de, geçmişten günümüze motorlu taşıtlar etkinliği var...

Bunlar gibi bol seçenekli 52 etkinlik planlanmış İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından. Katılmak isteyenler okullarına ya da ilçe milli eğitim müdürlüklerine başvurarak bilgi alabilirler. Bu tatilde bir kitabı bitirmiş olmak da çok önemli tabii. Karnesiz ilk ara tatilin çocuklarımızın belleklerinde mutlu anılar olarak yaşaması bizlerin ellerinde... Herkese mutlu bir tatil dileklerimle...