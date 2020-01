Her yıl Aralık'ın 15'ine kadar mutlaka duvarımıza asılırdı yeni saatli maarif takvimimiz.

Babam üstü ambalajlı takvimi astığında geri sayım başlardı bizde...

O takvimi görmeden, senenin bitmek üzere olduğuna inanmazdık. En üstteki kağıdı asla 1 Ocak'tan önce yırtmazdık... Takvimin doğru günü göstermesi çok önemliydi babam için. Hatta takıntılıydı o konuda.

Takvim yaprağının arkasında fıkra çıktı mı, o günü uğurlu sayardım...

Ama tadına duyamaz ilerleyen günlerin sayfalarında da fıkra çıkar mı umuduyla yaprakları koparmadan adeta amuda kalkar gibi kafamızı aşağıya eğerek bakardık arkasına...

Sadece kağıdın arkası değil, önünde de birçok bilgi vardı. Şaşmayan hava durumları mesela...Ya da o gün doğanlara isimler. Yemek önerileri, tarifler... Hepsi küçücük kağıda sığmış, okuma zevkini tattıran yazılardı. Küçücük, hap bilgiler. Ama günümüzün sosyal medyası gibi dejenere değildi... Aksine okumaya teşvik ederdi...

O takvim yapraklarını bir bir yırtarak günleri haftalara, haftaları aylara bağlardık... Bağlardık da, çocukken anlamazdık zamanın hızını. Çok da hızlı değildi galiba o zamanlarda...

Geriye dönüp 30 takvimi bitirdiğimizde anladık o hızı... 40 takvim tükendiğinde ise o hıza yetişemiyorduk zaten..

Çocuklarımız bilmez ama, müdavimleri hiç bırakmadı saatli maarif takvimini... Babamı 40 gün önce kaybettik... Yaşasaydı bu sene de alırdı.



BUGÜN 24 SAAT

Artık çocuklarımızın da bir takvimi var: Eğitim takvimi. Sadece çocukların değil, velilerin ve öğretmenlerin de tabi. Her yeni güne, bugün 24 saat ve her saniyesi çok kıymetli diye başlayan.

Birçoğumuz çocuklarımızla birlikte bu takvimin müdavimi olacağız eminim.

Okul öncesinden ortaokula kadar olan çocuklara oyunlar, etkinlikler, bilimsel içerikler ve değerler ile ilgili küçük ipuçları veriyor. İpuçları ile saatli maarif takvimini andırıyor.

1 Ocak'tan itibaren ücretsiz mobil uygulamasıyla ya da sosyal medya hesapları ile ulaşılabilen eğitim takvimi ilk günden büyük ilgi gördü. Üstelik bu takvime radyolardan da ulaşılabiliyor.



TAKVİMDE NELER VAR?

Takvimde neler yok ki. Günün oyunu bölümü var mesela...

Çocuğunuzla oynayabileceğiniz maliyetsiz oyunlar öneriliyor her gün...

Günün sözü, günün kelimesi, günün atasözü, günün doğrusu bölümleri de var takvimde..

2 Ocak'ta renkli pipetlerle oynanacak bir oyun anlatılmış mesela.

Günün önerisinde ise çocuklarla sohbette içten ve doğal olmanın önemi hatırlatılmış. Ya da günün sözünde iyiliğe gücün yetmezse bari kötülük yapma denmiş. Ama benim favorim günün çözümü bölümü.

Çocuğun farklı düşünmesi için neler yapılabileceğinden bahsedilmiş takvimin ikinci gününde Günün değeri bölümü var bir de...

Türk kültürüne ait bilinmesi gerekenler veriliyor günün değerinde...

Belki bu takvimler geliştirilip, yaş gruplarına göre daha da spesifikleştirilebilir... Din öğretiminin hazırlayacağı takvim büyük bir boşluğu doldurabilir mesela...

Soran, sorgulayan, değerlerine sahip çıkan bireyler yetiştirmenin yöntemleri her gün değişmekte... Çağın değişen koşulları, eski güzellikleri farklı yollardan da tattırabiliyor bazen bize.

Tıpkı aplikasyondan takip ettiğimiz eğitim takvimi gibi.

En önemlisi, eğitim takvimi bize her gün, her saniyenin ne kadar önemli olduğunu hatırlatacak... Umalım ki, çocuklarımız da bunu ömür boyu unutmasınlar...