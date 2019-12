Yerli otomobil heyecanı hepimizi sardı... Beraberinde gurur da tabii... Ülkemizin bilim adamlarına, mühendislere, üstün yetenekli ve çalışkan bireylere ihtiyacını bir kere daha gördük.

Bu yetenekleri geliştirmenin önemini de tabii. Yani bir kere daha konu döndü dolaştı eğitime geldi...

Günümüz eğitim sisteminde üstün yetenekli öğrenciler kendilerini geliştirebiliyor mu?

Öğretmenlerimiz bu çocuklarla ilgilenebiliyor mu?

Yoksa üstün yetenekli çocuklar körelip gidiyor mu?

45 yıl süren, üstün çocuklarla ilgili bir araştırma var... En zeki çocuklarla yapılmış bu araştırma.

Ve sonuçta görülmüş ki, IQ su en yüksek olanların da öğretmene ihtiyacı var...

Bizim de bu çocuklara...



STANDART EĞİTİM YETMEZ



Günümüz sınıf ortamlarına baktığımızda, öğrenme güçlüğü olan ya da gelişimi geriden gelen öğrenciler için her türlü destek varken, yetenekli çocukların kendini geliştirebilecekleri ortamların yeterli oranda yapılandırılmadığını görüyoruz.

Bireylerde standartları yakalamayı hedefleyen sistem, bu çocukları da ortalamaya indirebilir. Bu durum ise ülkemizin kaybı, kayıpları olacaktır.

Yukarıda bahsettiğimiz araştırma göstermiş ki, üstün çocukların yetenekleri doğrultusunda zorlanması gerekiyor. Yani sürekli gelişmesi, sınırlarını aşması. Zorlanmayan çocuklar dahi seviyesinde bile olsa yok olup gidebiliyorlar. İşte bu yüzden onların da öğretmene ihtiyacı var.

Kendilerini zorlayan öğretmenlere.

Çok çabuk çözülen sorular onların yeterli eğitimi aldıkları anlamına gelmiyor yani. Bir başka deyişle, üstün çocukların da potansiyellerini kullanıp, geliştirmeye hakları olmalı...

Bugüne kadar kaybettiğimiz ne cerrahlar, bilim adamları ya da piyanistler var, kim bilir? Ya kaybedeceklerimiz?

Üstün yetenekli çocuk öğretmeni olmak keyifli olduğu kadar da zor.

Zorlanmayı seven bu çocuklar zorlamayı da sever çünkü.

Üstelik sosyal ilişkileri de sorunlu olabilir. Bitmek bilmeyen sorular da cabası.

Eğer okuldaki uyarıcılar onlar için yetersiz ise, sıkılan canları ile sınıf düzenini her an bozmaya hazırdırlar.

Arkadaşları tarafından anlaşılamayan bazılarının depresif duyguları da başka sorunların kaynağı olabilir.

Mükemmeliyetçi yanlarını tatmin etmenin zorluğuna değinmiyorum bile. Ancak hep söyleriz, eğitimde kaybedilecek bir fert bile yoktur. Hele de bu çocuk üstünse, kaybettiğimizde bedeli hepimiz için çok daha ağır olacaktır.



ÖZEL EĞİTİM İHTİYACI



Toplumlar geleceğin şekillenmesinde üstün yetenekli çocukların rolünü göz ardı etmediği oranda gelişecektir.

Bu çocukların farklılaşmış eğitime ihtiyacı var.

Üstün yetenekli çocukların özel eğitim ihtiyacı mutlaka giderilmeli.

Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İsrail, Çin gibi ülkelerde üstün yeteneklilerin eğitimi ülkenin birinci önceliği.

Türkiye tarihinde ise üstün yeteneklilerin en iyi değerlendirildiği dönem Osmanlı da Enderun mektepleri.

Günümüzde ise üstün yetenekli çocuklar için olan programların geliştirilmeye ihtiyacı var.

Bu alanda formasyonu olan öğretmenlerin sayısı arttırılmalı.

Ne de olsa geleceğimizi onlar şekillendirecekler.