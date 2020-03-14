Türkiye'de ilk korona vakasının duyurulması ile önlemlerimiz arttı.

Korktuk. Çünkü dünya çapında olan salgın, artık ülkemizdeydi. İtalya ve Çin örnekleri gözümüzün önünde cereyan ettiğinden olacaklar hakkında türlü senaryolar yazabiliyoruz. Biliyoruz ki, pandemik bir hastalık ile karşı karşıya olduğumuz için rehavete kapılmamalıyız ancak panik de olmamalıyız.

Bir krizle karşı karşıyayız yani. Bu krizin yönetimi konusunda çok yerinde kararlar alınıyor ve uygulanıyor. Devletin tüm kurumları görevlerini yerine getiriyor. Diğer ülkelerle kıyaslandığında ülkemizle gurur duyuyor, şükrediyoruz.



KRİZ İYİ YÖNETİLİRSE

Krizler iyi yönetildiğinde, güzel fırsat kapılarını da açabilir önümüzde. Kasettiğim, tıbbi gereçlerin fiyatlarını artırmak türünde bir fırsatçılık değil elbette. Ülkemizin hatta belki de dünyanın yararlanabileceği fırsatlar demek istiyorum.

Sağlıktan ticarete, ekonomiye bir çok yeni oluşumun mimarı olabilir, öncülüğünü yapabiliriz.

Konum eğitim olduğu için, bu alandan devam etmek istiyorum...

Elbette alınan önlemlerin, kriz yöneticilerinin ilk hedefi kimsenin zarar görmemesini sağlamak.. Öncelik sağlığı korumak yani... Ancak bu derdi atlattığımızda eğitim ve başka alanlarda değerlendirebileceğimiz çok önemli veriler ve deneyimler olacak elimizde.



GELECEK GELDİ Mİ?

Daha önce de bahsetmiştik. Dört duvar arasında kalan eğitimin günümüz çocukları için uygun olmadığını söylemiştik. Ders zillerinin, 40 dakika sıralarda oturma zorunluluğunun öğrenmeye engel olduğunu vurgulamış, çağın gereklerine uygun yöntemler geliştirilmesinin önemini anlatmıştık. Gelecekte bu sistemin kaçınılmaz olarak değişeceğini de eklemiştik.

Hepimizin üzüldüğü, endişelendiği ve bir an önce atlatmayı dilediği korona salgını madem ülkemize geldi, madem ki okulları tatil ettik; yeni yapılandırmalar ile dünyaya örnek olabiliriz.

Pazartesiden itibaren okullar bir hafta tatil.

Ardından uzaktan eğitime geçilecek, çocuklarımız televizyondan ya da eba'dan öğrenmeye devam edecekler, yeni öğrenme ortamlarını keşfedecekler.

Bizler de, bu yeni öğrenme ortamlarını artısı ve eksisiyle değerlendirme fırsatını bulacağız. Öğrenciler için artık işkence ortamlarına dönüşmüş okullara alternatif üretmede ya da okulları düzenlemede önemli bir adım olacak ...

Günümüz çocuklarının iç motivasyon ve öz disiplinle hareket ettiğini biliyoruz.

Öğrencilere kendi planlamalarını yapma olanağı ve özgürlüğü vereceğiz. Ve tabii ki bu olanağın eğitime etkisini göreceğiz.

Tatil için sevinen çocukların, yeni tarz öğrenme yöntemi ile de heyecanlandıklarını görüyoruz..

Eba akademik destek mobil uygulamalrını Android'den ve Apple Store'dan ücretsiz indirmeye başladı bile çocuklarımız. Ücretsiz 3 GB internet hakkı da olacak. Yapay zeka temelli oluşturulan EBA akademik sistem uygulaması ders anlatımından sınav uygulamalarına, grup çalışmalarına kadar bir çok etkinliğe fırsat vermekte...

Bu sistem üzerinden öğretmen öğrenci etkileşimi de devam edecek, ödevler verilip kontrol edilebilecek



ÖNCELIK SAĞLIK

Açıkçası bu sistem biz eğitimcileri de heyecanlandırmakta... Bu yöntemin eksiklerini değerlendirme imkanı da bulmuş olacağız yaşayacağımız süreçte.

Elbette önceliğimiz sağlığımız.

Ancak bir taşla niye iki, üç hatta beş kuş vurmayalım? Sağlık ve selametle...