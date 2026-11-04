Yüzyıllık sınır aşıldı Türkiye nükleer çağda

Başkan Erdoğan’ın Seul ziyareti, Türkiye ile Güney Kore arasındaki stratejik ve ekonomik ilişkileri zirveye taşıyan, kelimenin tam anlamıyla bereketli bir diplomasi çıkartması oldu. En stratejik kazanım ise yeni nükleer yatırımların önünü açacak devasa finansman ortaklığı oldu

Seul'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile bir araya gelen Erdoğan, iki ülke arasında bilim, teknoloji, madencilik, enerji ve nükleer enerji alanlarında 4 kritik anlaşmaya imza attı. Ziyaretin en kritik ve küresel yankı uyandıran adımı nükleer enerji alanında atıldı. Güney Kore ile imzalanan bu zapt, Türkiye'nin ikinci nükleer santral projesi olan Sinop Nükleer Güç Santrali için Güney Kore'nin finansal gücünü ve teknik birikimini Türkiye'ye taşıyor. Ziyaretin öne çıkan diğer bir kazancı ise savunma sanayii oldu. Kore Savaşı'ndan gelen "Kan Kardeşliği" vurgusuyla iki lider Altay tankı ve Fırtına obüsleri gibi başarılı ortak projelerin sayısını artırma kararı aldı. Özellikle TUSAŞ bünyesindeki TEI tarafından geliştirilen yerli PD170 İHA motoruna Güney Kore'nin yoğun ilgi göstermesi, Türk savunma sanayiinin geldiği noktayı tescilledi.

MAKUS TALİH KIRILIYOR

Türkiye, jeopolitik fay hatlarının ve küresel enerji krizlerinin tam ortasında, kendi kaderini yerin altındaki fosil yakıtlara değil, atom çekirdeğinin muazzam enerjisine bağlayarak yüzyıllık makus talihini kırıyor ve yarının dünyasına enerji bağımsızlığı manifestosu ilan ediyor. Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye, bu küresel enerji satrancında oyun kurucu bir vezire dönüşüyor. Yıllardır teoride kalan, ambargolarla ve siyasi baskılarla ertelenen nükleer enerji vizyonu, önce Mersin Akkuyu'da, bugün Seul'den imzalanan tarihi anlaşmalarla çok hızlandı. Türkiye, net bir şekilde ifade etmek gerekir ki, küresel nükleer ligin kapılarını ardına kadar açarak resmen nükleer çağa girmiş bulunuyor. Bu büyük dönüşümün ilk ve en stratejik kalesi Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali, kararlı adımlarla ilerliyor. Putin-Rusya ile yürütülen bu devasa proje, 2027 yılı ilkbaharında şebekeye ilk elektriği vermeye hazırlanıyor. Akkuyu, sadece bir elektrik üretim tesisi değil; Türkiye'nin nükleer teknoloji transferini gerçekleştirdiği, kendi mühendislerini yetiştirdiği devasa bir akademi misyonu görüyor. Gözler Sinop'a döndü. Sinop İnceburun sahası için Güney Kore'nin kamu enerji devi KEPCO ile yürütülen ön fizibilite çalışmaları, imzalanan finansman mutabakat zaptı ile en kritik virajı döndü. Türkiye'nin kuzey ucunda kurulacak 4 reaktörlü, 5 bin 600 megavatlık Sinop Nükleer Güç Santrali, Türkiye'nin enerji arz güvenliğinin yeni sigortası olacak. Rakamlar net ve sarsıcı: Sadece Akkuyu ve Sinop tam kapasite devreye girdiğinde, Türkiye'nin toplam elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 20'sini tek başına karşılayacak. Türkiye'nin 2030 yılına kadar toplam elektrik üretimi hedefleri: 2027: 383 milyar kWh, 2028: 399 milyar kWh, 2029: 414 milyar kWh, 2030: 430 milyar kWh. Üçüncü nükleer santral adresi olarak Kırklareli (İğneada) bölgesi belirlenmiş durumda ve burada Çin ile yürütülen ileri düzey müzakereler son aşamaya yaklaşıyor. Türkiye, dördüncü ve beşinci büyük lokasyonlar için geleneksel devasa yapılar inşa etmek yerine, coğrafi olarak sanayinin kalbi olan Trakya ve hinterlandını tahkim ederken, dördüncü ve beşinci nükleer güç adımlarını Kayseri, Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Samsun, Çorum, Yozgat gibi Anadolu'nun organize sanayi bölgelerine (OSB) ve enerji yoğun endüstri merkezlerine yönlendiriyor. İşte bu noktada karşımıza ezber bozan bir teknoloji çıkıyor: Küçük Modüler Reaktörler (SMR). Türkiye, devasa santraller inşa etmenin yanı sıra fabrikalarda üretilip tırlara yüklenerek istenen bölgeye taşınabilen modüler nükleer sisteme geçiyor.

SMR TEKNOLOJİSİ YOLDA

Hazırlanan yeni yasa taslağıyla, büyük sanayi kuruluşlarının şebekeden bağımsız kendi nükleer gücünü kurmasının önü açılıyor. Dahası, yerli savunma sanayimizin devleri önümüzdeki birkaç yıl içinde toryum yakıtlı milli SMR teknolojisini geliştirmek için kolları sıvamış durumda. Toryum: Dünya toryum rezervi 6.3 milyon ton. Türkiye'nin keşfedilen toplam toryum rezervi: 790 bin ton - Dünya ikincisi. Toryum, geleneksel uranyuma göre 3 ile 4 kat daha fazla enerji üretme potansiyeline sahiptir, nükleer atık miktarı çok düşüktür ve erime/patlama riski barındırmayan güvenli bir teknolojidir. Bu teknoloji, Türkiye'nin geçiş yapmayı planladığı Küçük Modüler Reaktörler (SMR) konseptiyle birebir örtüşmektedir. Stratejik analizlere göre, Türkiye'nin sahip olduğu toryum rezervleri yeni teknolojiyle işlendiğinde ülkemize binlerce yıllık enerji ihtiyacını tek başına karşılayabilecek potansiyele sahiptir. Türkiye, nükleeri sadece tüketen değil, teknolojisini üreten bir güç olmayı hedefliyor. Bu muazzam pazar potansiyeli, küresel aktörlerin de iştahını kabartıyor. Kanada, Çin ve Rusya'nın Türkiye'nin nükleer hamlelerine olan ilgisi katlanarak sürüyor. Batı'da Kanada ve ABD, SMR teknolojisiyle kapımızı çalarken, Doğu'da Çin ve Rusya konvansiyonel ve yeni nesil reaktörlerle masada kalmaya devam ediyor. İmzalanan "Enerji Alanında İşbirliğinin Güçlendirilmesi Mutabakat Zaptı" ile sadece nükleer değil; karbon emisyonu azaltımı, hidrojen enerjisi, akıllı şebekeler ve temiz enerji teknolojilerinde de ortaklığa gidildi ve bir Türkiye-Kore Enerji Dönüşümü Forumu kuruldu. "Doğal Kaynaklar ve Madencilik Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı" imzalandı. Bu anlaşmayla; geleceğin teknolojilerinde, bataryalarda ve çip üretiminde hayati öneme sahip olan nadir toprak elementleri ve kritik minerallerin tespiti, işlenmesi ve geri dönüştürülmesi için ortak Ar-Ge projeleri başlatılacak.

ELEKTRİKLİ ARAÇ ÜRETİMİ

Türkiye'nin üretim gücü ile Güney Kore'nin teknoloji birikimi; yapay zeka, batarya üretimi, yarı iletkenler (çipler), robotik sistemler ve biyoteknoloji gibi geleceği şekillendirecek alanlarda birleşiyor. Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacmini ilk etapta 15 milyar dolara çıkarma hedefini koydu. Türkiye'deki 400'den fazla Koreli firmanın yatırımlarının artması ve Hyundai'nin İzmit'teki tesislerinde elektrikli araç üretimine başlaması gibi adımlar ve geleceği değerlendirildi. Başkan Erdoğan / Türk Devlet Aklı ise tam bir jeopolitik deha ile bu çok kutuplu ilgiyi milli çıkarları doğrultusunda, teknolojiyi tek bir ülkeye bağımlı kılmadan, rekabetçi bir finansman modeliyle yönetiyor. Türkiye nükleer alanda vites yükseltirken, dijital çağın, yapay zekanın ve ağır sanayinin devasa elektrik talebini garanti altına almayı hedefliyor. 2027'de Akkuyu ile başlayacak olan nükleer rönesans, Sinop'la büyüyecek, Kırklareli ile perçinlenecek ve modüler SMR'lerle Türkiye'nin kılcal damarlarına kadar yayılacak. Türkiye Yüzyılı nükleer güçle de ilmek ilmek örülüyor.