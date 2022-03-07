Savaştaki belirsizlik toparlanmayı etkiler

Dolar/TL kuru Cuma günkü işlemlerde 13,98 - 14,15 aralığında hareket etti. Güne 14,09 seviyesinden başlayan kurda enflasyonun 20 yılın zirvesine çıkılmasıyla beraber haftanın en yüksek seviyesi test edildi. Teknik olarak haftanın önemli direnç seviyesi olan 14,00 üzerine yerleşen kurda 14,20 kısa vadeli hedef olarak izlenebilir. 14,20 üzerinde trendin güç kazanması ile 14,40 direnci takip edilebilir.

Aşağı yönde 14,00 - 13,90 kısa vadeli destek noktasıdır. 13,90 altında ise 13,70 - 13,65 bölgesine geri çekilme yaşanabilir.

TÜİK'in açıkladığı Şubat ayı tüketici enflasyonu beklentileri aşarak aylık % 4,81, yıllık % 54,44'e yükseldi. Yıllık ÜFE % 105 oldu. Yerlilerin döviz mevduatları geçtiğimiz hafta sadece 155,9 milyon dolar düşüşle önceki haftalara göre sınırlı geriledi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları 1,215 milyar dolar artarken, tüzel kişilerde 1,372 milyar dolar azalma gerçekleşti.

ABD'de haftalık işsizlik başvuruları 215 bin kişi ile beklentilerin üzerinde iyileşme gösterdi. ABD'de haftanın en önemli gündemi olan tarım dışı istihdamın Şubat ayında 400 bin artması bekleniyor.



ALTINDA 1974 BANDI ÖNEMLİ

Hafta içerisinde Euro Bölgesi'nden gelen veriyle enflsayonun Şubat ayında da yükselişini sürdürdüğü görülmüştü.

Böylelikle yıllık bazda yüzde 5.8 oranında artış yaşandı. Euro Bölgesi'nde Ocak'ta işsizlik oranı beklentilerin bir miktar altında yüzde 6.8 olarak gerçekleşti. Piyasalardaki beklentiler ise yüzde 7 civarları idi. Dolar kanadında ise ISM imalat dışı endeksi izlendi ve veriye göre ABD'de söz konusu veri Şubat'ta aylık bazda 3.4 puan azalarak 56.5 seviyesine indi. Haftanın ilk işlem gününe başlarken piyasaların gündeminde ABD kanadından gelecek olan tarım dışı istihdam verisi yer alacak.

16:30'da açıklanacak veriyle küresel bazda volatilite artacaktır. Diğer yandan Fed Başkanı Powell savaşın FED'in planlarını etkilemediğini belirtti. Hafta içerisinde kademeli aşağı yönlü hareketlenmeler gerçekleştiren euro dolar paritesinde 1.11268 - 1.12772 - 1.13894 seviyeleri direnç, 1.10096 - 1.09240 - 1.08298 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir. Ukrayna hattında çatışmalar devam ederken iki ülke arasında gerçekleşen görüşmeden bir netice çıkmadı sadece üçüncü tur görüşmeler için anlaşmaya varıldığı belirtildi. Bölgede gerilimin devam etmesi ons altında düşüşleri sınırlamakta. Altın, dolar endeksinde görülen güçlenmeye ve ABD tarım dışı istihdam rakamlarının beklentilerden daha güçlü gelmesine rağmen pozitif seyrediyor. 1950'yi test eden değerli maden bu bölgenin üstüne çıkarsa son 17 ayın en yüksek seviyesi olan 1974 bandı direnç bölgesi olarak ön plana çıkacaktır.

Aşağıda ise 1925 ve 1903 seviyeleri ilk destek bölgeleri olarak izlenebilir.



BORSADA TEPKİ YÜKSELİŞİ

Geçen hafta yabancılar; 87 milyon dolar hisse senedi ve 371 milyon dolar DIBS sattılar. Son bir ayın en büyük haftalık hisse senedi satışı gerçekleşirken, Şubat ayının son iki haftasında DIBS'ten çıkış toplam 556 milyon dolar oldu. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin yabancı yatırımcının çıkışını artırdığı görülüyor. Rusya ile Ukrayna arasında uzlaşmanın kısa vadeli mümkün görünmemesi, jeopolitik belirsizliklerin artma ihtimali geçen haftadan bu yana yaşanan toparlanmayı olumsuz etkileyebilir. BIST100 işgal öncesindeki seviyenin üzerinde kapanış gerçekleştirdi ama düşen ana trend direnci olan 2048'i geçemedi. Bu yüzden bu yükselişi tepki olarak ele almak gerekiyor. 2048 direncinden geri dönülürse 2009 ve 1969 destek noktalarına geri çekilme olabilir.