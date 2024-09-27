CHP’deki kumpaslara Mansur Yavaş isyanı

2028 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin adayı kim olacağı tartışmaları sürüyor. Belirtilen 4 isim arasında da kriz var. CHP içinde iki fay hattından birisi olan Ekrem İmamoğlu'nun "ahmak" davasına ilişkin istinafın vereceği karar çok kritik. Bir taraftan, Ekrem İmamoğlu ekibi CHP'yi tam gövde ile devreye sokma, baskı kurma manevraları yapıyor. Diğer taraftan, yasak gelirse Ekrem İmamoğlu'nun yerine kim gelecek? Kulisler hızlanmış görünüyor. İkincisi, Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasında tırmanan gerilim. Dar alandaki manevraların hızlanması. CHP'de cumhurbaşkanlığı adaylığı çekişmesi yangınlara yol açtı.

ÖZEL DEVREYE GİRDİ

Mansur Yavaş'a yakınlığıyla bilinen milletvekili Yüksel Aslan'ın, Ekrem İmamoğlu'nu kastederek 'proje çocuk' açıklaması, yangını tırmandırdı. Yangını durdurmak için Genel Başkan Özgür Özel, New York'tan devreye girdi. Evet. Cumhurbaşkanı adayı olmaya kafaya koyan Ekrem İmamoğlu ve Saraçhane medyasının tek rakip gördükleri Mansur Yavaş'a karşı başlattıkları manevralar, ummadıkları bir gelişmeye yol açtı. Sessiz adam Mansur Yavaş'ı her gün konuşur pozisyona soktular. Yani bugün Ekrem İmamoğlu ve ekibi kendilerine çalım atar durumuna geldiler. CHP'de Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki cumhurbaşkanlığı meydan muharebesi tırmandı. Özellikle Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş arası giderek açıldı. Karşılıklı vuruşmalar başladı.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Son gelişmeden başlayalım. Sessizliğini bırakmak zorunda kalan Mansur Yavaş, cumhurbaşkanlığı adaylığı için konuştu. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için kamuoyu anketlerinde Ekrem İmamoğlu'nun önünde çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ile karşılaştırmalara kızarak "Bu tartışmalarla ilgili çok rahatsızım." dedi. Adaylığıyla ilgili ise zamanı gelince bu meselelerin konuşulacağını söyleyen Yavaş, "Kim öle kim kala. Gerçekten durum bu. O günlere erişecek miyiz? Bakalım Türkiye ne olacak? Ne krizler yaşayacak? Düzelecek mi? Biz belediye başkanıyız ve belediyeyi idare edeceğiz. Partidekiler de muhalefetlerini yapacaklar, daha iyi önerilerde bulunacaklar. Onların görevi o. Halkın gündemini, sıkıntılarını kamuoyunun önüne taşıyacaklar. Bizim bunu yapmaya hakkımız yok. Bunu yapan kötülük yapar ülkeye" diyerek manidar ifadeler kullandı. Hatırlayalım, CHP'nin tüzük kurultayında kendisine kumpas kurulan Mansur Yavaş, son anda söz verilmemesine tepki göstermiş, rahatsızlığını ifade etmek zorunda kalmıştı. Ekrem İmamoğlu, Saraçhane medyasınca başlatılan manevralara tepki gösterirken, partisinden istifa edeceğine yönelik iddialar dile getirilmiş, Yavaş bu iddiaları sert bir şekilde yalanlamıştı.

PROJE ÇOCUK KİM?

Ekrem İmamoğlu ekibinin manevraları sürerken, kritik bir gelişme oldu. Mansur Yavaş'a yakınlığı ile bilinen Bağımsız Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, isim vermeden "proje çocuk", "siyasi kalpazan", "tek derdi kendi kariyeri ve ona çizilen rotada yürümek" ve "hangi bayrağa selam durduğu belli olmayan" gibi ifadeler kullanan bir paylaşımda bulunmuştu. Mansur Yavaş, bu açıklamaya tepki göstermiş, Yüksel Arslan'a "tweetini silmeyi" tavsiye etti. Arslan da, ASKİ Spor yönetiminden istifa etti. Ekrem İmamoğlu ekibinin manevraları artınca, sessiz adam Mansur Yavaş konuşmalara başladı. CHP'den istifa edeceği iddialarını sert bir şekilde yalanlarken, "Siyaseti yapanlar kendince oyun kurabilir ama biz bu oyunlara gelecek halimiz yok. Yerimizdeyiz. İstifa gibi bir düşüncem yok. Bize halk görev verdi, partim aday gösterirse benim görevim Türkiye'ye örnek olacak en güzel çalışmaları yapmak. Bunlar ülkeyi iyi yönetir dedirtmek. Benim amacım bu." dedi. Cumhurbaşkanı adayı tartışmalarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile karşılaştırılan Yavaş, konuya ilişkin olarak da "Bu tartışmalarla ilgili çok rahatsızım. Biz öncelikle kendi belediyemize, kendi yapacağımız işlere odaklanmalıyız. Bu tartışmalardan rahatsız olmamın diğer nedeni de şu: Gündemi biz işgal ediyoruz. Ben tek kelime etmiyorum bu konuda" ifadelerini kullandı. Özgür Özel, tırmanan gerilimin çıkardığı yangını söndürmek için New York'tan devreye girdi. "Türkiye'ye dönünce üçümüz bir toplantı yapacağız" açıklamasında bulundu.

SONUÇ

CHP'de 4 isim ve 4 hizip birbirini kolluyor. Ekrem İmamoğlu'nun davası ve cumhurbaşkanlığı adaylığı çekişmeleri kulisleri hareketlendirdi. Ekrem İmamoğlu kaderini belirleyecek istinaf kararı beklenirken, çıkacak karar cumhurbaşkanlığı adaylığının yönünü belirleyecek. CHP içindeki 4 ismin ekibi, karara göre taktikler belirliyor. Ahmak davasında birinci mahkeme kararı onayı çıkarsa, Ekrem İmamoğlu Yargıtay'a gidecek. Son karar oradan çıkacak. Yargıtay kararının 2 yılı bulacağı tahmin edildiğinden 2026 yılı çok ama çok önemli bir viraj CHP için. İstinaf onayı olduğu takdirde, Ekrem İmamoğlu'nun ekibinin beklediği iki gelişme devreye girebilir. Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklaması. Özgür Özel böyle bir hareket yapmadığı takdirde, Ekrem İmamoğlu'nun CHP olağanüstü kurultayı için düğmeye basması ve genel başkan olma planı. Ekrem İmamoğlu kararı kesinleşirse, Özgür Özel'in cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu da gündeme girecek. Mansur Yavaş potada olduğundan, bir ihtimal Ekrem İmamoğlu sonrası, Özgür Özel ile Mansur Yavaş'ın mücadelesi. Pek açıklanmıyor ama Özgür Özel'in de Mansur Yavaş'ın da, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da A ve B planları var. CHP'de yangın başladı. CHP'deki yangını kim ve nasıl söndürecek? Biraz daha bekleyelim. Gün doğmadan neler doğar neler?