Müslümanların gür sesi Erdoğan BM’de konuşacak

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ABD çıkartmasına başladı. Salı günü Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na hitap edecek.

Erdoğan, ilk kez 2005'te Türkiye Başbakanı olarak Kurul'a hitap etmiş; 2007, 2009 ve 2011 yıllarındaki toplantılara da aynı sıfatla katılmıştı.

Erdoğan, 12. Cumhurbaşkanı seçildiği 2014'ten itibaren de aralıksız olarak bu toplantılarda konuşma yapmıştı. Erdoğan, 2014'teki 69. BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, BM Güvenlik Konseyi'nin beş olan daimi üye sayısının artması ve örgütte reforma gidilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Dünya beşten büyüktür" demişti.

Geçen yıl da, "Dünya daha adil olabilir" önerisi ile dünya siyasetine damga vurmuştu.



KÜRESEL VİCDAN

Başkan Erdoğan, New York çıkartmasına çok iyi hazırlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yıl BM konuşmasındaki en önemli gündem başlığı, Siyonist Netanyahu'nun Filistin'de yaptığı soykırım ve Gazze'de öldürdüğü 45 bin masum Filistinliye yönelik neler yapılması gerektiği... Erdoğan bu konulara işaret edecek ve "küresel vicdan hareketini" canlandıracak. Erdoğan, uluslararası toplumu İsrail'in saldırılarına karşı durmaya çağıracak ve yaşanan katliama resimli panolarla dikkat çekecek.

Erdoğan'ın özellikle İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik siber saldırılarının ardından bölgede yükselen tansiyona ve savaşın olası yayılma tehdidine de dikkat çekeceği belirtiliyor.



DERİN CEVAPALR

Başkan Erdoğan Amerika çıkartmasına başlarken kendisine sorulan 3 soruya derinlikli cevaplar verdi. Erdoğan'ın ifadeleri küresel vicdanları çok etkileyecek şifreler içeriyor.

Netanyahu ve şebekesi... Erdoğan, "İlk günden beri İsrail'in hedefinin sadece Gazze olmadığını söylemiştim. Lübnan'a yönelik son günlerde yapılan saldırılar, İsrail yönetiminin savaşı bölgeye yayma planlarına dair endişelerimizi haklı çıkardı. Netanyahu ve şebekesi, radikal Siyonist ideolojilerini hayata geçirmek için her türlü provokasyona, her türlü tahrike başvurmaktadır. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya yönelik artan saldırılar ve taciz de aynı kirli senaryonun birer parçasıdır.

Gerçekten şu anda bölge, açıklanamayacak derecede büyük bir krizle karşı karşıya. Bizim ikazlarımıza rağmen bazı Batılı ülkelerin de desteklerini yanına alarak İsrail'in çatışmaları Lübnan ve bölge geneline yayması endişe vericidir" dedi.



TERÖR ÖRGÜTÜ GİBİ

Erdoğan, "İsrail, devlet gibi değil, bir terör örgütü gibi saldırılar düzenliyor. Özellikle bu dijital saldırıları şu anda devreye almış olması bunun çok açık net ifadesidir. İsrail bu saldırıyla sivil hassasiyetlerinin bulunmadığını, bu nefret edici emellerine ulaşmak için her yolu deneyeceğini açıkça ortaya koymuştur. Batılı ülkeler başta olmak üzere uluslararası toplum, İsrail'in bu canice eylemlerini seyretmeyi bırakmalı ve caydırıcı adımlar atmalıdır.

Dünya barışını koruma misyonuna sahip bütün ülkelerin İsrail'i durduracak çözümleri ortaya koymasının vakti geldi ve geçiyor. İnsanlığın kaybedecek bir günü dahi kalmamıştır" ifadelerini kullandı.



TÜRKİYE NE YAPIYOR?

Erdoğan: "Türkiye elinden ne gelirse yapıyor. Çok sayıda ülkeden mevkidaşlarımla bu konuyu konuştum, konuşacağım.

Bölgemizin büyük bir felakete sürüklenmemesi için İsrail üzerindeki baskıların daha da artırılması gerekiyor." Dünya Müslümanlarının gür sesi Başkan Erdoğan'ın son sözü: "Filistin konusunda, Türkiye bugüne kadar mücadeleyi nasıl vermişse, özellikle dünya Siyonizminin şu anda Ortadoğu'da estirdiği bu ölüm fırtınasına karşı Türkiye olarak yine neler yapabiliriz, bunun gayreti içerisinde olacağız."





SONUÇ



Ortadoğu'da akan kanın, mağdur ve masum Filistinlilerin çektiği ızdırabın arkasında, Amerika'nın ve İsrail'in kirli planları var. Amerika, Ortadoğu'da dünya hegemonyasını sürdürmek için kan akıtıyor, jeopolitik haritalar çiziyor. Siyonist Netanyahu da, Amerika'da başkanlığa soyunan Kamala Harris ve Trump'ın Evanjelist- Siyonist planları doğrultusunda, sözde vaat edilmiş topraklar (Arz-ı Mev'ud) hayali peşinde katliamlar yapıyor. İsrail bayrağına dikkatle bakınız. İsrail'in bayrağındaki iki mavi çizgi (Nil'den Fırat'a kadar) sinsi ve kirli planları gözler önüne seriyor.

