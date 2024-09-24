Erdoğan, BM toplantısına damga vuracak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek. Başkan Erdoğan, ilk kez 2005'te Türkiye Başbakanı olarak Kurul'a hitap etmiş; 2007, 2009 ve 2011 yıllarındaki toplantılara da aynı sıfatla katılmıştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek. Başkan Erdoğan, ilk kez 2005'te Türkiye Başbakanı olarak Kurul'a hitap etmiş; 2007, 2009 ve 2011 yıllarındaki toplantılara da aynı sıfatla katılmıştı.

Erdoğan, 12. Cumhurbaşkanı seçildiği 2014'ten itibaren de aralıksız olarak BM toplantılarında konuşma yapmıştı. Erdoğan, 2014'teki 69.

BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, BM Güvenlik Konseyi'nin beş olan daimi üye sayısının artması ve örgütte reforma gidilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Dünya beşten büyüktür" demişti. Geçen yıl da DÜNYA DAHA ADİL OLABİLİR önerisi ile Dünya siyasetine damga vurmuştu. Başkan Erdoğan'ın bugün BM konuşmasında en önemli gündem başlığı Siyonist Netanyahu'nun Filistin'de yaptığı soykırım ve Gazze'de öldürdüğü 45 bin masum Filistinli'ye yönelik neler yapılması gerektiğine işaret edecek ve KÜRESEL VİCDAN HAREKETİNİ canlandıracak.

Erdoğan, uluslararası toplumu İsrail'in saldırılarına karşı durmaya çağıracak, yaşanan katliama resimli panolarla dikkat çekecek. Erdoğan'ın New York'ta yaptığı ikili görüşmeler ve yaptığı iki konuşma çok konuşulacak özellikler içeriyor.

BAŞKANIN BRICS SÖZLERİ

Başkanımız Erdoğan, ABD'de faaliyet gösteren bazı düşünce kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Erdoğan yaptığı konuşmalar, aylar ve yıllarca konuşulacak jeopolitik gündem oluşturacak özellikte oldu. Başkan Erdoğan, "Çok taraflılığın güçlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz" dedikten sonra, Yeni Dünya Düzeni kurgulamaları yapan Amerika'nın nefesini kesecek ifadelerde bulundu: "Batı dünyasıyla işbirliğimizi geliştirirken Doğu'yu ihmal etmiyoruz. Gerek Şangay İşbirliği Teşkilatı, gerek BRICS, gerekse ASEAN'la diyalog zemininizi güçlendirmekte kararlıyız. Bu konuda son dönemde kritik adımlar attık." Başkan Erdoğan, "Milli güvenliğimizi ilgilendiren bazı konularda Amerikan yönetimiyle görüş ayrılıklarımız halen devam ediyor. Amerikalı dostlarımızla her vesileyle PKK, PYD, YPG ve FETÖ'ye verilen desteğin sonlandırılmasına dair beklentilerimizi paylaşıyoruz. Terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadele sadece Türkiye'nin değil bölgenin de güvenliği içindir" dedi. ABD'YE KARŞI DİKKATLİ OLUN. ABD Kongresi'nde beklemekte olan savunma sanayi ihraç lisans başvurularının bir an önce sonuçlandırılmasının isabetli olacağını dile getiren Erdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı: "5 Kasım'da düzenlenecek olan Amerika başkanlık ve kongre seçimlerini tüm dünya gibi biz de yakından takip ediyoruz. Seçimler sonucunda başkan kim olursa olsun Amerika'ya bakışımız ve ilişkilerimizdeki üst düzeyli diyaloğumuz değişmeyecektir." Erdoğan, "Netanyahu hükümeti savaşı bölgeye yaymak için her yolu denemektedir. Buna fırsat verilmemesi gerektiğini her fırsatta söylüyoruz" dedi. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere küresel sistemin daha adil ve temsil kabiliyeti yüksek hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: "Her krizde şu acı gerçeğe şahit oluyoruz.

Bir tarafta insanlığın ortak vicdanını yansıtan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve aldığı kararlar var. Diğer tarafta alınan her kararı Güvenlik Konseyi'nde veto gücüne sahip 5 adet ayrıcalıklı ülke var. Yıllardır çözümsüzlüğe mahkum edilen her sorunda 5 ülkenin keyfi, çıkarı, öncelikleri, Genel Kurul'daki yüzlerce ülkenin iradesini yok sayıyor. 'Dünya beşten büyüktür' derken tam olarak işte bu çarpık yapıya dikkat çekiyorum."

SONUÇ

ORTADOĞU'DA akan kanın, mağdur ve Masum Filistinlilerin çektiği ızdırabın arkasında,Amerika'nın ve İsrail'in kanlı planları var. Amerika, Ortadoğu'da dünya hegemonyasını sürdürmek için, kan akıtıyor, jeopolitik haritalar çiziyor, Siyonist Netanyahu da Amerika'da Başkanlığa soyunan Kamala Harrıs ve Trump'ın evanjelıst-siyonist planları doğrultusunda, sözde vaat edilmiş topraklar (Arz-ı mevud) hayali peşinde katliamlar yapıyor. İSRAİL BAYRAĞINA DİKKATLE BAKINIZ. İSRAİL'İN BAYRAĞINDAKI İKİ MAVİ ÇİZGİ (NİL'DEN FIRAT'A KADAR) SİNSİ VE KİRLİ PLANLARI GÖRÜLECEKTİR.