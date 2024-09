Yeni Hitler Netanyahu nasıl durdurulur?

Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Amerika New York seferinden, Küresel Vicdanları harekete geçirerek döndü.

Başkan Erdoğan, ABD'deki temasları kapsamında New York'ta yine diplomasi trafiğiyle rekor kırdı. Sırbistan Cumhurbaşkanı, İran, Ukrayna, Gine, Almanya, İtalya, Yunanistan, Kuveyt, Pakistan, Arnavutluk, Lübnan, Irak, Ermenistan, Sudan. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan'ı kabul etti. Dünya meseleleri hakkında derin temaslarda bulundu.

Başkanımız Erdoğan'ın BM'de Netanyahu'yu Hitler'e benzeterek "İsrail'i durdurun" demesi ve NBC News kanalına röportajıyla Amerikan izleyicisine ulaşması, halen dünyada yankılanıyor.



GÖREVE DAVET ETTİ

Nitekim, Erdoğan'ın BM toplantısında Netanyahu ile Nazi lideri Adolf Hitler'le olduğu gibi mücadele edilmesi çağrısı uluslararası basında geniş yer aldı. Siyonist Netanyahu'nun Evanjelist siyonist Amerika derinliğinin tetikçisi olarak, hiçbir insani değere sığmayan, bebek, çocuk, kadın, masum ayrımı yapmadan, hasta ruh haliyle gaddarca kin, nefret, öfke saldırıları sürüyor.

Özellikle insanlık duyguları çürümüş Batılı liderlerin gözünün içine bakarak, Başkan Erdoğan'ın, "Bundan 70 sene önce nasıl Hitler insanlığın ittifakıyla durdurulmuşsa, Netanyahu ve cinayet şebekesi de insanlığın ittifakıyla durdurulmalıdır" sözleri evrensel bir haykırışın dışa vuruşuydu.

Netanyahu ve katliam şebekesinin ortak tepki ile durdurulması gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanımız, verdiği mesajlarla uluslararası arenada söz sahibi tüm ülkeleri göreve davet etti. SİYONİST Netanyahu, küçücük Gazze'ye attığı bombanın 25 milyon kiloyu geçtiği belirtiliyor. Bu ne demek?

Bu, yaklaşık 2.3 milyon nüfuslu şehirde bebekler ve çocuklar dahil olmak üzere kişi başına 11 kilo bomba atıldığını gösteriyor. Tarihin hiçbir döneminde hiçbir devlet hiçbir şehre, böyle kısa bir sürede bu kadar patlayıcı atmadı. Katliam ve yıkım, bütün dünyada naklen yayınlanıyor ve 8 milyar insan canlı canlı seyrediyor.

Gazze yerle bir oldu. Gazzeliler şehit oluyorlar. Ancak hiçbir şey yapmadan sadece seyredenler, bu canilere destek verenler ve bunların kurdukları küresel düzen ölüyor.



SIRA SURİYE'YE GELİYOR

ABD Başkanı Joe Biden'ı ateşkes çağrısının bir karşılığı yok. Çünkü ABD'nin yanında yer alan Batı ülkeleri de İngiltere, Almanya, Japonya, Fransa, İtalya ve Kanada da gayet iyi biliyor ki İsrail'in gaddar saldırganlığına cesaret veren tek güç ABD'dir. İsrail'e cesaret verme sorumluluğuna ortak olmayı sürdürüyorlar.

Gerçekler ortada. Amerika, Ortadoğu'da Çin'i kuşatacak tezgahlar kurarken, kan akmasına göz yumuyor. Siyonist Netanyahu, sözde Arz-ı Mev'ud hayali ile sınırlarını genişletme peşinde. Nil'den Fırat'a kadar toprakları işgal etmenin, büyük İsrail kurmanın hayali içindeler.

Gazze'yi yok ettiler. Lübnan'da iki günde yarım milyon insan İsrail saldırıları nedeniyle her şeylerini geride bırakarak ülkenin kuzeyine, Beyrut ve diğer şehirlere kaçıyor. Sıra Suriye'ye geliyor.



İSRAİL'İN İŞGAL ETTİĞİ GOLAN TEPELERİNE DİKKAT. ABD Savunma Bakanlığı ise İsrail'e atılan Hizbullah füzeleri gerekçesiyle bölgeye biraz daha asker gönderme kararı aldı. İngiltere de Kıbrıs'taki üslerine asker gönderiyor. Hitler, Almanya ve Doğu Avrupa'da milyonlarcası soykırım kurbanı olan İsrailoğulları, şimdi benzerini Filistin ve komşu Arap halklarına uygulamaları rezalet, İsrail'i destekleyen Batı'nın yaptığı budur.

Erdoğan'ın BM toplantısında Netanyahu ile Nazi lideri Adolf Hitler'le olduğu gibi mücadele edilmesi çağrısı uluslararası camiada çok ses getirdi. ABD'nin tam desteği arkasında oldukça İsrail'i kim durduracak?



SONUÇ

BAŞKAN Erdoğan açıkça söyledi. BM'de Küresel Vicdan harekete geçerek, insanlık hareketi başlatılmalı. Daha önce de Erdoğan, "İsrail kibrini, İsrail haydutluğunu ve İsrail devlet terörizmini durduracak tek adım İslam ülkelerinin ittifakıdır" demişti. İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği ortak hareket etmek zorunda. Yoksa, Siyonist Netanyahu ve şebekesi,sözde Arz-ı Mev'ud hayali ile etrafındaki ülkeleri Evanjelist Amerikalılar desteğinde bir bir ele geçirmeye çalışacak. SON ÇARE KUDÜS İTTİFAKI.