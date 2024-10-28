Kızıldeniz’de Türk bayrakları dalgalanıyor

4 Ekim'de hareket eden Oruç Reis Araştırma Gemisi Akdeniz, Süveyş Kanalı ve Kızıldeniz güzergahında süren 20 günlük yolculuğun ardından Somali'deki Mogadişu Alport Limanı'na demir attı. Oruç Reis'e yolculuğu sırasında TCG Gediz ve TCG Gökova savaş gemileri, çalışmalar esnasında da gemiyi koruyacak. Oruç Reis'e enerji donanmasından Zağanos Paşa Destek Gemisi, Sancar Platform Destek Gemisi ve Ataman Takip Gemisi de refakat edecek. SONDAJ İÇİN YAVUZ, FATİH YA DA ABDÜLHAMİD GİDECEK.

Oruç Reis, ilk planda Somali'de bugüne kadar yapılmamış 3 boyutlu sismik çalışma yapacak. Blokların biri karadan yaklaşık 50 kilometre, diğeri de 100 kilometre açıkta. Yaklaşık 7 ay sürmesi beklenen faaliyet sırasında Oruç Reis hem doğal gaz hem petrol için veri toplayacak.

Belirlenen bölgelerde sondaj faaliyetlerini sondaj için Kızıldeniz'de TÜRK BAYRAKLARINI dalgalandırmaya devam ederek, Kanuni, Yavuz, Fatih ya da Abdülhamid Han'dan birisi Somali'de olacak. TÜRK SAVAŞ GEMİLERİ VE ORUÇ REİS limana yanaştığında, Somalı halkının büyük sevinciyle karşılandı,Evet. Türkiye'nin Somali ile dostluğunu, kardeşliğini ve paylaştığımız ortak vizyonun ne kadar güçlü olduğu gözlendi. Somali Türkiye'ye kendisini küresel bir güvenlik ortağı olarak konumlandırdığını ilan etmiş oldu.

SOMALİ'NİN ÖNEMİ

Somali'nin jeopolitik açıdan Afrika Boynuzu'ndaki coğrafi konumu oldukça önemli.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'sini oluşturan, yılda 1 trilyon doları aşan mal Aden Körfezi'nden, Somali'nin kıyı şeridi boyunca uzanarak Süveyş Kanalı'ndan geçiyor.

Bu da Mogadişu'nun dünyanın stratejik açıdan en önemli bölgelerinden birinde yer aldığı anlamına geliyor. Somali yıllardır terör saldırıları ve korsanlık nedeniyle istikrarsızlık içinde. Hükümet, El Kaide bağlantılı Eş Şebab'ın varlığına 2024 yılı bitimine kadar son verme vaadinde bulundu.

Şubat ayında Mogadişu ve Ankara arasında imzalanan savunma anlaşması ikili ilişkileri ve bölgenin istikrarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Türkiye, Somali'nin deniz sınırlarını korsanlığa karşı korumasına ve karada terörle mücadele etmesine yardımcı oluyor.

FİDAN CİBUTİ 'YE GİDİYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın AFRİKA AÇILIMI ilmek ilmek örülüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2-3 Kasım'da Cibuti'de düzenlenecek Türkiye-Afrika Ortaklığı Konferansı'na katılacak. Bakan Fidan'ın ikili görüşmeler yapacağı konferans sonunda yayınlanacak Ortak Bildiri'de, Türkiye-Afrika ilişkilerinin daha da geliştirilmesine yönelik irade yer alacak. Afrika Birliği'nin aldığı karar doğrultusunda tüm Afrika ülkelerinin katılmayacağı toplantıda Cibuti dahil 14 ülke yer alacak.

Bu formata göre; Moritanya, Angola, Kongo Cumhuriyeti, Gana, Komorlar Birliği, Güney Sudan, Çad, Ekvator Ginesi, Libya, Nijerya, Zimbabve, Zambiya ve Mısır'dan Dışişleri Bakanı ya da temsilci düzeyinde katılım bekleniyor.

Afrika Birliği Komisyonu ile ortaklaşa hazırlanan Ortak Uygulama Raporu'nda Türkiye'nin 2022-2026 Ortak Eylem Planı'nda kayıtlı hedeflere yönelik olarak, 2022-2024 yılları arasındaki dönemde Kıta'da gerçekleştirdiği ikili ve çok taraflı faaliyetler özetlenecek ve mevcut iş birliğinin daha etkin hale getirilmesine yönelik önerilerde bulunulacak.

Türkiye-Fildişi Sahili Savunma Anlaşması Türkiye ve Fildişi Sahili arasında askeri eğitim işbirliği anlaşması imzalandı.

22 Ekim 2024... İki ülke arasındaki anlaşmaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Fildişi Sahili Savunma Bakanı Tene İbrahim Katara imza attı. Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda (SAHA EXPO 2024) gerçekleştirilen imza töreninin ardından iki bakan, bakanlık armalarını karşılıklı hediye etti. Fildişi Sahili ülkesi Batı Afrika bölümüne yer alır.

Kuzey Atlas Okyanusu kıyısında yer alan ülkenin, batısında Liberya ve Gine ülkeleri yer alır. Kuzeyinde Mali, doğu kısmında ise Gana bulunur.

TÜRK DONANMASININ MÜTHİŞ PROJELERI

Askeri gemi projeleri kapsamında uçak gemisi inşası, MİLGEM 9-10-11-12. gemilerinin, açık deniz karakol gemilerinin, yeni tip çıkarma gemilerinin, yeni nesil mayın avlama gemisinin ve milli hücumbotun inşasına yönelik çalışmalar 24 saat sürüyor.

MİLGEM Projesi kapsamında azami yurtdışı katkı payı ile 12 adet gemi tasarlanmıştı.

Heybeliada, Büyükada, Burgazada, Kınalıada, Akdeniz, Ege, Karadeniz'de bayrak dalgalandırıyor. Beşinci geminin inşası tamam.

MİLGEM'in ada sınıfı ilk dört gemisinden sonra İ-sınıfı fırkateynlerin yapımına başlandı.

TCG İstanbul, MİLGEM projesinin ikinci aşaması olan İstif sınıfı fırkateynlerden biri ve sınıfın ilk gemisi hizmete hazır. Yeni üç gemi eş zamanlı üretiliyor. MİLGEM'in 6-7 ve 8'inci gemileri olan TCG İzmir, TCG İzmit, TCG İçel'in sac kesimi tamam ve inşa ediliyor. Fırkateynler denizaltı savunma, su üstü ve hava savunma harbi yetenekleri, ileri karakol faaliyetlerinin icrası, keşif, gözetleme, hedef tespit, teşhis, tanıma ve erken ihbar özellikleriyle dikkat çekiyor. TCG İstanbul, ADA sınıfı korvetlerden, hava savunma güdümlü mermisine sahip olma kabiliyeti ile de farklılaşıyor. MİLGEM Projesi kapsamında toplamda 12 gemi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na kazandırılmış olacak.

SONUÇ

TÜRKİYE, TRAKYA UÇAK GEMİSİNİ İNŞA EDİYOR. ANADOLU SİHA GEMİİ AKDENİZ'DE DOLAŞIYOR.

Türk Donanmasının yeni nesil savaş gemileri,şu anda dünyanın en kritik ve küresel deniz koridorunda BABÜLMENDEP BOĞAZI'NDA

BAYRAK DALGALANDIRIYOR.

Türk Deniz Kuvvetleri müthiş yeni projelerle AKDENİZ'İN KALKANI olacak BARBAROS'UN TORUNLARI AKDENİZ'DE, EGE'DE, KARADENİZ'DE.

ATLANTIK'TE ve HINT OKYANUSU'NDA TÜRK BAYRAKLARININ DALGALANMASINA AZ KALDI.

İSKELE ALABANDA YELKENLER FORA...