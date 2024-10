Hakan Fidan’ın kritik uyarısı

Siyonist Netanyahu'nun Gazze'de Filistinlilere yönelik soykırımı, gaddarca katliamlarıyla Ortadoğu'yu kana bulaması, çok kritik bir noktaya ulaştı. Siyonist Netanyahu-İsrail, İran'a cuma gecesi saldırdı. İsrail savaş uçakları, gece boyunca Tahran ve çevresindeki füze üretim tesislerini, füze depolarını ve askeri üsleri vurdu. İran ordusu bu saldırılarda iki askerinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İran, savunma hakkı olduğunu ve gereken cevabın verileceğini açıkladı. İran'ın "karşılık vereceğine" dair açıklaması, bölgesel savaş riski üzerine tartışmaları artırdı.

Kritik eşik şuydu: İsrail'in saldırısı nükleer tesislere ve petrol sahalarına yönelik olursa, İran süpersonik füzelerle İsrail'e karşılık vereceğini açıklamıştı.

Amerika'nın, İsrail'in planlarından haberdar olduğu ancak herhangi bir müdahalede bulunmadığı belirtildi.



BIDEN'DAN UYARI

İran geçtiğimiz günlerde, altyapısına yönelik herhangi bir saldırıya "daha da güçlü bir karşılık vereceklerini" söylemişti.

Devrim Muhafızları Komutanı Rasul Sanairad da nükleer tesislere saldırının kırmızı çizginin geçilmesi anlamına geleceğini belirtmişti. İsrail, İran'a saldırmadan önce Amerika'ya haber verdiğini açıkladı. Üst düzey bir ABD yönetim yetkilisi, saldırıların İran petrol altyapısını veya nükleer tesislerini içermediğini, Başkan Joe Biden'ın İsrail'i vurmaması konusunda uyardığı hedefleri içermediğini söyledi.

İsrail'in yalnızca askeri tesislere saldırmasının da kritik bir eşik olduğu ifade ediliyor. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıyı kınadı. Bakanlığın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Gazze'de soykırım işleyen, Batı Şeria'yı ilhak etmeye hazırlanan ve Lübnan'da her gün sivilleri öldüren İsrail, bölgemizi daha büyük bir savaşın eşiğine getirmiştir. İsrail'in bölgede yarattığı teröre son verilmesi, uluslararası güvenlik ve huzurun tesisi bakımından tarihi bir görev haline gelmiştir.

Hukukun uygulanması ve Netanyahu hükümetinin durdurulması için uluslararası toplumu bir an önce harekete geçmeye çağırıyoruz. Türkiye olarak, bölgemizde daha fazla savaş, şiddet ve hukuksuzluk istemediğimizi tekrar vurguluyoruz. Orta Doğu'da barışın yeniden tesisi için bölge ülkelerinin ve bölge dışı aktörlerin akılcı ve sağduyulu bir tutum benimsemesi şarttır."



HEDEF TESİSLERDİ

Yerel saatle 02.00'den kısa bir süre sonra İran medyası başkent Tahran ve çevresinde patlamalar olduğunu bildirdi.

Sosyal medyaya yüklenen videolarda, gökyüzünde patlamalar görüldü. Bazı bölgelerdeki sakinler yüksek sesli patlamalar duyduklarını bildirdi. Saat 02.30 civarında, İsrail ordusu İran'daki "askeri hedeflere hassas saldırılar" gerçekleştirdiğini açıkladı.

İsrail ordusu, saldırıların saat 06.00'dan hemen sonra sona erdiğini söyledi. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "İstihbarata dayalı olarak hava kuvvetlerine ait 100 uçakla İran'ın İsrail'e ateşlediği füzeleri üretmek için kullandığı tesisleri hedef aldıkları" belirtildi. İran, saldırıdan sonra bir süreliğine hava sahasını kapattı ancak daha sonra yeniden açtı. İran ordusu, İsrail saldırısında Tahran ve diğer bölgelerdeki bazı askeri üslerin hedef alındığını ve saldırının "kısıtlı hasara yol açtığını" belirtti. İranlı yetkililer, Tahran, Huzistan ve İlam eyaletlerindeki tesislerin hedef alındığını söyledi.



KONTROLLÜ ÇATIŞMA

ABD, cumartesi günü İran'a yapılan saldırıyı "meşru müdafaa tatbikatı" olarak nitelendirirken İngiltere'de bir hükümet sözcüsü, İsrail'in "meşru müdafaa hakkı" olduğunu belirtti. ABD, Tahran'a İsrail'e misillemede bulunmaması uyarısı yaptı ve karşılıklı misillemenin tekrar yaşanmasını istemediğini vurguladı. Yetkili, "Bu, İsrail ve İran arasındaki doğrudan ateşin sonuncusu olmalı" dedi. İsrail'in İran'daki petrol kaynaklarını veya nükleer tesisleri vurma ihtimali bir süredir enerji sektörü ve güvenliğine ilişkin endişeleri artırıyordu. 4 Ekim'de Biden, bu konuda İsrail'i uyarmış ve İran'ın nükleer tesislerine yönelik bir saldırıyı desteklemeyeceğini, bunun genişleyen çatışmada yeni bir tırmanışa yol açabileceği endişesini belirtmişti.

Biden, "Ben [İsrail'in] yerinde olsaydım, İran petrol sahalarına saldırmaktan başka alternatifleri düşünürdüm" demişti.



IRAK'TAN UÇTULAR

İsrail'in başta F-35 uçakları olmak üzere 100 uçakla saldırdığı ve Irak'ın doğu hava sahasından İran'ın batı tarafına yöneldikleri belirtiliyor. Savaş uçaklarının yedek tanklarla 2 bin kilometre gittikleri, geri dönüşlerde tanker uçaklardan yakıt aldıkları değerlendiriliyor. İsrail uçaklarının ilk hedef olarak İran radar merkezlerine saldırdığı, köreltme yaparak bombalama gerçekleştirdikleri ifade ediliyor. İsrail bombalaması sırasında, Doğu Akdeniz'de Amerikan donanmasının radar köreltme uçaklarının da bölgede oldukları iddiaları yaygın. ABD ve Avrupa medyasına göre, İsrail hangi bölgeleri hedef aldı? İsrail savaş uçakları cumartesi sabahı İran'da birkaç bölgedeki füze üretim tesislerini ve hava savunma sistemlerini vurdu ve uçaklar geri döndü.

İngiliz The Guardian gazetesine göre, Tahran, Huzistan ve İlam illerindeki askeri hedeflere yönelik bir operasyon oldu. Başkent Tahran, yakınlarındaki Kerec ve doğudaki Meşhed kenti semalarında yerel saatle 02.30'da en az yedi patlama meydana geldi.

İran, hava savunma sisteminin İsrail'in saldırılarını başarıyla karşıladığını ve bazı yerlerde "sınırlı hasar" meydana geldiğini savundu. Saldırıların ardından İran ve Irak tüm uçuşlarını kısa süreliğine askıya aldı. İran sivil havacılık otoritesi, yerel saatle 09.00 itibarıyla uçuşları yeniden başlattı.

SONUÇ

İRAN cevap verecek mi? İran'ın yarı resmi Tasnim haber ajansı, İsrail'in Tahran'a yönelik saldırısına "orantılı tepki" verileceğini yazarken, Amerikan haber ajansı Axios da ABD ve İsrailli yetkililerin İran'dan sınırlı bir karşılık beklediğini bildirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Katar ve Mısır da İsrail saldırılarını kınadı. Bunun uluslararası hukukun "açık bir ihlali" olduğu belirtilirken tüm taraflara itidal çağrısı yapıldı.

Geçen hafta, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan çok kritik bir uyarıda bulunarak, "SAVAŞIN TÜM BÖLGEYE YAYILMA RİSKİ HAFİFE ALINMAMALI.

Küresel düzeyde çok ciddi yansımaları olabilecek bir gerilimin içindeyiz. Bölge ülkeleri ve bölge dışı aktörler geri dönülemez bir adım atmaktan kaçınmak zorundalar." açıklamasını yapmıştı.

İran karşılık verecek mi? Verirse ne olur? Çok kritik bir kavşağa gelindi.