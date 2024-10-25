TUSAŞ saldırısında silah baronlarının rolü

Gözbebeğimiz, savunma sanayimizin kalbi Ankara Kahramankazan'daki TUSAŞ'a ABD ve Avrupa'nın kiralık kuklaları alçakça saldırdı. TUSAŞ Makine Mühendisi Zahide Güçlü, TUSAŞ kalite kontrolcü Cengiz Coşkun, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz ve güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan ile taksi şoförü Murat Arslan, PKK'nın alçak saldırısında hayatını kaybetti. Mekanları cennet olsun. Yaralanan kahramanlarımıza Allah acil şifalar versin. TUSAŞ'a alçakça saldırının arkasında kimler olduğu net belirlendi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Bu PKK'lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı her seferinde veriyoruz, fakat bunlar bir türlü akıllanmıyorlar.

Her zaman söylediğimi tekrar ediyorum, en son terörist ortadan kaldırılıncaya kadar bunların peşini bırakmayacağız ve bu yapılanların acılarını misliyle çıkaracağız!

Bunu herkes görecek, hiç merak etmeyin" dedi.

ABD APARATLARI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise "Bu saldırıyı gerçekleştirenlerin PKK terör örgütü oldukları kuvvetle muhtemel. Büyük ihtimalle saldırıyı PKK terör örgütünün yapmış olduğunu değerlendiriyoruz" açıklamasını yaptı. Türk devlet aklı alçak Kandil/PKK-YPG saldırısının arka planını inceliyor.

TUSAŞ'a hain saldırının profesyonelce yapılış biçimi, zamanlamasının arkasında ne tür stratejiler var?

Hain saldırıda kullanılan derin Amerika'nın aparatları PYD/PKK ve Kandil'in ABD-İsrail istihbarat servislerince desteği enine boyuna inceleniyor. Stratejik analizler yapılıyor. Alçak saldırının şifreleri:

23 Ekim gününü seçen küresel çetenin kullandığı aparatlarla verdiği mesajlar, iç-dış şifreleri var.

ŞİFRE 1: KAZAN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Tataristan'ın başkenti Kazan'da BRICS zirvesine gittiği gün Ankara'da Kahramankazan'da bulunan savunma sanayinin kalbi TUSAŞ'a alçakça saldırdılar. Başkan Erdoğan, Kazan'dan küresel odaklara anlayacakları dilden şu açıklamayı yaptı: "Milletimiz bilsin ki Türkiye'ye uzanan kirli eller mutlaka kırılacaktır. Ülkemizin bekasını, huzurunu, 'Tam Bağımsız Türkiye' idealimizin timsali savunma atılımlarımızı hedef alan alçakça bir saldırıdır. Milletimiz bilsin ki Türkiye'ye uzanan kirli eller mutlaka kırılacak; güvenliğimize kasteden hiçbir yapı, terör örgütü, şer odağı emellerine ulaşamayacak.

Her türlü terör tehdidiyle ve destekçileriyle mücadelemiz azimle, kararlılıkla ve çok boyutlu bir şekilde devam edecektir." Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da, "İçeride ve dışarıda, tüm terör unsurlarıyla ve onları besleyen güçlerle mücadelemizi azimle sürdüreceğiz.

Önümüzdeki dönemde de milli savunma yeteneklerimizi güçlendirmeye devam edecek, Türkiye'yi hedef alan odaklar ve vekillerinin ülkemiz üzerindeki emellerine ulaşmalarına asla izin vermeyeceğiz" dedi.

ŞİFRE 2: BRICS

Derin ABD'nin (CIA-Pentagon) aparatları PKK-PYG çapulcularını kullanmasının arka planı değerlendiriliyor.

ABD, BRICS'i itibarsızlaştırmaya çalışıyor çünkü BRICS, ABD'nin küresel ekonomik ve siyasi hegemonyasına meydan okuyan bir yapı olarak görülüyor.

BRICS ülkeleri, dolara bağımlılığı azaltmak ve alternatif ekonomik sistemler oluşturmak gibi hedeflere sahip. Bu durum, ABD'nin küresel ekonomik gücünü ve doların uluslararası ticaretteki hâkimiyetini tehdit ediyor. ABD'nin terör örgütlerini kullanarak vesayet savaşına girmesi ve Ankara Kahramankazan'daki terör saldırısına bu gözle bakmak gerekiyor.

ŞİFRE 3: MİLLİ SAVUNMA

Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ), Türkiye'nin savunma sanayiinde dışa bağımlılığını azaltan, havacılık ve uzay sanayi sistemlerinin geliştirilmesi, modernizasyonu, üretimi, sistem entegrasyonu ve yaşam döngüsü destek süreçlerinde Türkiye'nin teknoloji merkezi konumunda.

Türkiye'yi milli teknoloji hamlesi yolculuğundan geri adım attırmayı hayal ediyorlar.

ŞİFRE 4: SİLAH BARONLARI

TUSAŞ'ın yürüttüğü projeler, derin ABD ve Avrupa'yı çok rahatsız ediyordu. Derin ABD aparatı Kandil-PKK-YPG'yi Amerika silah baronları saldırttı.

ŞİFRE 5: ÖCALAN AÇIKLAMASI

MHP lideri Devlet Bahçeli, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrıda dile getirdiği ABD'yi devre dışı bırakma hamlesi ve Türkiye'nin zirvede Batı ile Doğu arasında kurmaya çalıştığı "denge politikasını" vurgulaması üzerine alçakça terör saldırısı meydana geldi.

ŞİFRE 6: İMRALI ZİYARETİ

Öcalan'ı yeğeni ziyaret ederken Kandil katillerini saldırttı. MHP lideri Bahçeli'nin tabuyu yıkarak, iç cephenin sağlam tutulması yolunda, "Kürt kardeşlerimizle güçlü bağ oluşturma" tarihi açıklamasını yapması, derin ABD'yi ve aparatı Kandil'i telaşlandırdı.

Derin ABD'nin aparatı Kandil kiralık katilleri TUSAŞ'a saldırma öncesi, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, İmralı'ya gitmişti.

Öcalan'ın yeğeni ile yaptığı görüşmede, Öcalan'ın PKK'nın silah bırakması çıkışı yapmasının önünü kesmeye çalıştılar. Kandil çapulcuları, derin ABD'nin mayın eşekleri olarak Suriye'yi bölmeye soyunmuşlardı. Kiralık katil Murat Karayılan, "PKK-YPG-DG'yi biz idare ediyoruz. Biz ABD'nin yanındayız. Öcalan'ın gücü yok" diyerek ABD ve aparatı Kandil'in telaşlandığını gösterdi. Derin ABD ve Kandil başarılı olamadılar. PKK kurucusu Öcalan, İmralı'dan ilk mesajı Ömer Öcalan verdi: "23 Ekim tarihinde İmralı Ada Hapishanesi'nde Öcalan ile görüşme gerçekleştirdim. Öcalan görüşmede genel siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak kamuoyuna şu mesajın iletilmesini istedi: 'Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim.' Sağlığı iyiydi."

SONUÇ

FETÖ ve PKK, derin Amerika'nın iki aparatı. Bir tesadüf olamaz. Derin ABD'nin bu iki aparatı, milli savunmamızın gözbebeği, bağımsız Türkiye'nin TUSAŞ tesislerinin içinde olduğu Kahramankazan'daki üssü hedeflemişlerdi.

FETÖ, 15 Temmuz 2016'da derin ABD'nin kirli planlarını işletmek için Türkiye'de bir darbe yapmaya çalışmıştı.

Aparat FETÖ'cülerin merkez üssü, Kahramankazan üssü olmuş, buradan çaldıkları F-16 savaş uçakları ile Gazi Meclisi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni, polis ve jandarma merkezlerini alçakça bombalamışlardı.

Aradan 8 yıl geçti, derin ABD'nin aparatı Kandil- PKK-YPG kiralık katilleri de Kahramankazan'daki eski adı Mürted yeni ismi Akıncı olan üssü içindeki TUSAŞ tesislerine 23 Ekim'de saldırdılar. Bu saldırı planı ve saldırıda kullanılan silahlar ABD ve Avrupa yapımı silahlardır. Bu kiralık katiller Kandil'deki deliklerine gömüldüklerinde ABD ve İsrail İHA'ları, Kandil'deki kiralık çapulcuların görüntülerini veriyorlar.

ABD ve İsrail ne zaman PKK çapulcuları vurulacak olsa önceden uyarı veriyorlar.

Saldırıyı da derin ABD silah baronlarının ve istihbarat servislerinin yaptığı su götürmez bir gerçektir. ABD ve Avrupa silah baronları, Türk savunma sanayini hedefe koyarak harekete geçmiştir. O yüzden Kandil'deki çapulcular ABD/ Avrupa silah baronlarının aparatı olarak kullanılmıştır.