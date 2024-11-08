Erdoğan- Trump NATO zirvesinde görüşecek

Amerika'da Trump'ın yeniden Başkan seçilmesiyle, ABD-Türkiye ilişkilerinde yeni dönemin şifreleri gündeme taşınıyor. Trump'ın dönüşü, iki ülke arasındaki diplomatik temaslarda yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanlığına seçilen Trump ile telefonda görüşerek seçim zaferi sebebiyle tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim zaferi nedeniyle Trump'ı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede yeni dönemde Türkiye ile ABD arasında iş birliğini geliştirme temennilerini belirtti.

Liderler, ikili ilişkilerin stratejik doğası ve karşılıklı çıkar ilişkileri temelinde iş birliğinin genişletilmesi amacıyla birlikte çalışmanın önemi hususunda mutabık kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'nün ABD'deki varlığı ve ABD'nin Suriye'de PKK-PYD terör örgütüne verdiği destek gibi konuların çözüme kavuşturulmasının, Türk-Amerikan ilişkilerinin daha ileri seviyelere taşınması için önemli olduğunu ifade etti.

İLK ŞİFRE VERİLDİ

İki lider, Haziran ayında düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nin marjında görüşme konusunda anlaştı. Başkan Erdoğan'ın Trump'la yaptığı telefon görüşmesindeki ilk şifre: "ABD'nin Suriye'de PKK-PYD terör örgütüne verdiği desteğin çözüme kavuşturulması". Türkiye ile Amerika arasında öncelikli konu Suriye olacak gibi görünürken, Trump'ın yeni kabinesinde Dışişleri ve Savunma Bakanlığı'na kimleri atayacağı da önem taşıyor. Trump'a güçlü destek veren Amerikalı milyarder girişimci Elon Musk'ın bakan veya Başkan danışmanı olarak görev alması bekleniyor. Elon Musk'ın, 4 yıl sonra Trump sonrası ABD Başkan adayı olacağı şimdiden konuşulmaya başlandı.

20 Ocak 2025'te yemin ederek resmen başkanlık görevine başlayacak olan Trump'ın oluşturacağı kabinede en fazla merak edilen isimler dışişleri bakanı, savunma bakanı, hazine bakanı, adalet bakanı ve ulusal güvenlik danışmanı olarak görülüyor.

PENCE VE POMPEO

Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre, daha önce de Trump'ın Dışişleri Bakanlığını yapmış olan Mike Pompeo'nun adı yeni kabinede de aynı görev için geçiyor. Trump'a yakınlığıyla bilinen Pompeo, 2017-2018 yıllarında Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) Direktörlüğünü de yürütmüştü. ABD'nin Suriye'de PKK-YPG-SDG yapılanması üzerindeki politikalarının önemli bir figürü olmuştu. Pence ve Pompeo, askeri harekâtı durdurmak için Ankara'ya gelmişlerdi (17 Ekim 2019). Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda başlattığı tarihi askeri operasyona (BEKA HATTI) ateşkes veya arabuluculuk tekliflerini reddeden Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile yapılan telefon görüşmesinin ardından Trump, Başkan Yardımcısı Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dâhil üst düzey ABD'li yetkilileri Ankara'ya göndermişti. Türkiye'nin harekâtı durdurması için çok uğraşan Pence ve Pompeo, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'dan taviz koparamadılar.

SERT ADAY RUBİO

Trump'ın önceki döneminde ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "Hiçbir Koşulda Tek Bir Karış Toprak Verme:

Tutkunu Olduğum Amerika İçin Savaşmak" başlıklı kitabını kaleme almıştı. Suriye'de PYD yapılanmasıyla içli dışlı olan, örgüte binlerce tırlık silah desteği organize eden Brett H. McGurk, Trump'ın önceki başkanlık döneminde ve sonra da Biden yönetiminde Suriye ile ilgili görevini sürdürüyor. Trump'ın Suriye için yeni bir temsilci atayıp atamayacağı merak konusu.

Pompeo, Dışişleri Bakanı olmazsa Savunma Bakanı olacağı belirtiliyor. Böyle bir durumda, uzun yıllardır Florida Senatörü olarak Cumhuriyetçiler arasında güçlü yer edinen ve Trump'la yakın ilişkisi bulunan Marco Rubio'nun adı da dışişleri bakanlığı için geçiyor. Rubio, özellikle Rusya, İran ve Çin konusundaki sert açıklamalarıyla biliniyor. Bu adayların Türkiye'nin Suriye ve dış politikasını etkileyecek önemli isimler olduğu görülüyor.

BAKAN ADAYLARI

Amerikan medyasına göre, Tom Cotton'ın (İran ve Suriye ile ilgili) adı yeni savunma bakanı adaylığı için geçiyor.

Şahin çıkışlarıyla tanınan Senatör Cotton, "Düzeni tekrar inşa etmek için 10'uncu Dağcı Komando Tümeni, 82'nci Hava İndirme Tümeni, 1'inci Süvari Tümeni ve 3'üncü Piyade Tümeni gerekirse kullanılmalı.

İhtilalcilere, anarşistlere, yağmacılara ve isyancılara yer yok." paylaşımında bulunmuştu. ABD Başkanı Donald Trump, Cotton'a Twitter'dan destek vererek "Yüzde yüz doğru. Teşekkürler Tom." notuyla paylaşımını tekrar paylaşmıştı. Cotton'un atıfta bulunduğu tümenler, Afganistan ve Irak'ın işgali ve ABD'nin yurtdışındaki birçok operasyonunda kullanılan birlikler olarak biliniyor.

Daha önce Afganistan'da görev yapmış "Yeşil Bereli" eski asker Florida Temsilciler Meclisi Üyesi Mike Waltz'un ismi de savunma bakanlığı için listede yer alıyor. Trump döneminde Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevini yürüten Robert O'Brien, ABD'nin Berlin Büyükelçisi olarak görev yapan Ric Grenell ve Tennessee Senatörü Bill Hagerty'nin isimleri de ulusal güvenlik danışmanlığı için geçiyor.

SONUÇ

BİDEN'IN Savunma Bakanı Austin, ABD'nin Afganistan'dan Orta Doğu, Akdeniz ve Kuzey Afrika üzerine kurguladığı üsleri yöneten CENTCOM Komutanlığından Savunma Bakanı olmuştu.

Şu andaki CENTCOM komutanı General Kurilla, Suriye'de PKK'nın uydu yapı inşasında aktif rol almış, McGurk ile Suriye'deki PYD yapılanmasının başındaki Şahin Cilo ile birlikte kirli tezgâhları organize ediyordu.

Trump'ın yeni Dışişleri ve Savunma Bakanı bu bakımdan çok önemli. Çünkü, ABD'nin Suriye'de inşa etmek istediği PKK uydu yapısı, "Teröristan" veya "2. İsrail" olarak görülüyor.

Başkan Erdoğan ve Türkiye, Derin Amerika'nın aparatı PKK/YPG/SDG'ye, Suriye Deyrizor bölgesinde uydu kanton kurdurtmuyor.

Kararlı duruşunu sürdürüyor, harekâtlar devam ediyor ve devam edecek.