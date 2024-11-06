Bahçeli: Erdoğan bir daha seçilmeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tecrübeli bir devlet ve siyaset adamı. İç ve dış çevrelerin oyunlarını bozan, şer odaklarının kurgularını deşifre eden, ezber bozan konuşmalarını sürdürüyor. MHP lideri, bu hafta da TBMM grup toplantısında iç ve dış siyaseti dalgalandıracak açıklamalarda bulundu.

Silahları bırakmasını istediği Öcalan çağrısını yineleyen MHP lideri Bahçeli, "Tabular kalksın, statükolar delinsin, anlaşalım... Sözümün arkasındayım," dedi. Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin çok önemli olduğunu vurgulayan Bahçeli, anayasa konusuna da değinerek "Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir daha seçilmelidir.

Bu kapsamda anayasal değişiklik yapılmalıdır" ifadelerini kullandı. Bahçeli'nin konuşmasının her başlığının ayrı ayrı analiz edilmesinde yarar var.

İşte Bahçeli'nin önemli sözlerini kısaca değerlendirelim... "Sayın Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Yüzyılı'nın inşası için güvencedir ve bir daha seçilmelidir" diyen Bahçeli, "Bu kapsamda anayasal değişiklik yapılmalıdır.

Bize göre tek seçenektir" ifadelerini kullandı.

"TABULAR KALKSIN"

Ezber bozan Öcalan açıklamasının arka planını Bahçeli genişleterek şöyle konuştu:

"Türk ve Türkiye Yüzyılı'nda terörün kökü kazınacaktır, bölücü teröre karşı aynı cephedeyiz.

Ağırlaştırılmış müebbete çarptırılan teröristbaşı, terörün bittiğini, PKK'nın lağvedildiğini, ihanet ve bölücülüğün çıkmaz sokak olduğunu söyleyecekse haydi DEM grubuna gelsin, bunları söylesin, ak koyun kara koyun çıksın, umut hakkından da istifade etsin. Sözümün arkasındayım, teklifimde ısrarlıyım.

Tabular kalktıkça, ezberler bozuldukça, statüko delindikçe, insanlar birbirine dürüst davrandıkça, içlerinden geçeni özgürce söyledikçe, bir anlaşma ve mutabakat noktasından diğerine küçük adımlarla ilerlemek daha kolaydır." Bölücü terör örgütü, derin Amerika'nın aparatı Kandil'in emirlerini yerine getiren DEM gerçeği her gün biraz daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Bahçeli, DEM hakkında önemli vurgulamalar yaptı: "Kürt kardeşlerimizle aramıza hiçbir mihrak giremez.

Teröre tolerans sıfırdır. Kürtler başkadır, terör örgütü başka.

İkisini birbirine karıştırmak en büyük ihanettir. DEM Parti de kararını derhal netleştirmeli.

DEM ya silah ya siyaset demeli.

Nerede durduklarını açıklığa kavuşturmalıdır."

BİR VE BERABERİZ

Türkler ve Kürtler bin yıldır bir ve beraber. Bu beraberliği bozmaya yönelik kirli oyunları Bahçeli bir kez daha deşifre etti: "Milletimiz esareti tarih boyunca reddetmiştir. Siyasette uzlaşmak ortak yarardır. Kürt kardeşlerimizle aramıza kimse giremez. Terör başka, Kürtler başkadır. İkisini karıştırmak en büyük kötülüktür. Terör örgütü Türkiye düşmanlarının taşeronudur.

DEM Parti kararını derhal netleştirmeli, gitgelli tutumundan uzaklaşmalı, terörle arasına duvar örüp örmeyeceğine karar vermelidir. Kimse karnından konuşmasın. Sahte efelenmelere sapmasın. Ederinin ne olduğunu bildiklerimiz fason meydan okumalara hiç heveslenmesin." Bahçeli'nin konuşmasının bir diğer önemli başlığı da yeni anayasa oldu:

"Sayın Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Yüzyılı'nın inşası için güvencedir ve bir daha seçilmelidir.

Bu kapsamda anayasal değişiklik yapılmalıdır. Bize göre tek seçenektir."

İKİ PARTİYE MESAJ VERDİ

Bahçeli, açıklamalarında seçimler öncesi kurgulanmış altılı masanın ortaklarından CHP ve İYİ Parti'ye de mesajlar verdi:

"Düne kadar altılı masada kimlerle can ciğer kuzu sarması olduklarını, PKK'ya nasıl selam yolladıklarını unuttuğumuzu mu sanıyorlar? Öcalan İmralı'da yatıyor. Fakat DEM grubunda 57 Öcalan gölgesinin ayakta olduğunu neden görmüyorsunuz? TBMM milli iradenin tecelligahıdır. Peki İmralı adası neresidir, hangi ülkenin toprağıdır? İmralı adası Türk toprağı değil midir? Bu adadan vazgeçildi de bizim mi haberimiz olmadı? Teröristbaşının TBMM'de DEM grubuna gelmesine itiraz ediyorlar da İmralı'da kalmasına neden tepki göstermiyorlar? Bu ne yaman çelişkidir? Tecridi kalkarsa DEM grubunda rahatsızlık duyanlar, kandan beslenen köksüzlerden başkası olamaz."

ÇIĞRINDAN ÇIKMIŞ

PKK-KCK üyeliğinden tutuklanan CHP Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i destekleme gösterisinde DEM eş başkanları ile aynı otobüse binen, Mardin'de DEM'le ortaklaşa miting düzenleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i sert bir şekilde eleştiren Bahçeli'nin sözleri çok net oldu: "Özgür Bey çığırından çıkmış, çılgına dönmüş, gergin yüz hatları ve bozuk dil yapısı içine sürüklendiği krizin büyüklüğünü gözler önüne seriyor. CHP Genel Başkanı şaşırmış, su kaynatmıştır.

CHP ile DEM Parti'yi ayırt etmekte zorlandığımızı, hatta CHP ile PKK'yı birbirine karıştırdığımızı söylemek abartılı bir iddia olmayacaktır. CHP kaynağından kopan, yatağına küskün akan dere gibidir. Bu gidişle kuruması ve derin çatlaklar yaşaması kaçınılmazdır."

SONUÇ

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin son sözleri çok konuşulacak, çok tartışılacak: "Allah'a çok şükür Türkiye safralarından kurtulmaktadır. Cumhuriyet'in yeni yüzyılında, iç barış ve huzur ortamının ihyası amacıyla sivri akımlar örselenecektir. Dış desteğe bağlanmış iç tehditler kıpırdayamaz hale gelecektir.

Fitne enflasyonundan arındırılmış milli duruşumuzla önümüzdeki yüzyıla mühür vuracağız.

Buz tutmuş gönülleri sevgiyle eriteceğiz. Bugünü hazırlayan geçmiş, geleceği hazırlayacak olan da bugündür. CHP'nin başını çektiği nifak siyasetinin gideceği bir yer yoktur."