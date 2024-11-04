CHP'de fay hatları harekete geçti

31 Mart 2024 BELEDİYE Başkanlığı seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun mimarlığını yaptığı CHP-HDP/DEM KENT UZLAŞISI MASKESİ altındaki ittifak Esenyurt'ta infilak etti. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in PKK/KCK üyesi olduğu gerekçesi tutuklanmasına Ekrem İmamoğlu-Özgür Özel tandeminin sert çıkışları, CHP'deki fay hatlarını tetikledi.

CHP'de net olarak ortaya çıkan FAY HATLARINDAN en önemlisi, Milliyetçi Mansur Yavaş ile HDP/DEM ilişkisinin mimarı Ekrem İmamoğlu ve ekipleri arasındaki ideolojik ayrılık.

PKK/KCK üyeliği iddiasıyla tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e destek toplantısına katılmaması sonrası tüm gözler Mansur Yavaş'a çevrildi. Son yapılan bütün anketlerde CHP'nin Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda devamlı olarak Ekrem İmamoğlu'nun önünde çıkan Mansur Yavaş'ın tavırları ve konuşmaları dikkatleri çok çekiyor.

MANSUR YAVAŞ VE EKİBİ ÇOK HAREKETLİ. Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel'in çok önem verdikleri Esenyurt destek toplantısına katılmayarak CHP-HDP/DEM beraberliğine karşı duruşunu gösteren Mansur Yavaş, cumartesi günü Mansur Yavaş'ın yaptığı açıklamalar ve Yavaş'ın kurduğu Milli Egemenlik Platformu gerçekleştirdiği toplantı çok dikkat çekti. Bir açılış töreni sırasında Mansur Yavaş manidar açıklamalar yaptı. CHP ALTI OKUNDAN BİRİ MİLLİYETÇİLİK.

Bir gazetecinin, kendisine yönelik "tarafını seçmesi" yönünde çağrılar geldiğini söylemesi üzerine Yavaş, şunları kaydetti: "CHP'nin altı okundan biri de milliyetçiliktir. Ama belli ki bu eleştiriyi yapanlar bu sıfatları unutup CHP'yi artık başka bir yere koyuyor olabilirler. Ben Atatürk ilkelerine bağlı bir Türk milliyetçisiyim ve CHP içerisinde benim gibi düşünen son derece fazla insan var. Bunun da bilinmesini isterim. Dolayısıyla YÖRÜNGEYİ ŞAŞIRAN ben değilim, yörüngesini şaşıran bu eleştirileri yapanlardır. CHP'nin bu Cumhuriyet'i kuran parti olduğunu unutup başka anlamlar yüklemeye çalışıyorlar. Asla bu çizgiden şaşmayacaktır. Herkes siyasetini de bu çizgide yapmak durumundadır."

YAVAŞ'IN MİLLİ EGEMENLİK PLATFORMU

Milli Egemenlik Platformu'nun adı Mansur Yavaş'ın alternatif Cumhurbaşkanı adaylığı senaryoları için Anadolu'da platform üzerinden örgütlendiği kaydediliyor.

Cumartesi günü, Mansur Yavaş'ın CHP'NİN ALTI OKU'ndan birisinin Milliyetçilik olduğunu açıkladığı saatlerde, Yavaş'ı desteklemek için kurulmuş MİLLİ EGEMENLİK PLATFORMU'nda ilginç bir toplantı düzenledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş'ın kurdurduğu konuşulan Milli Egemenlik Platformu, "Türkiye Dönüştürülemez" başlıklı bir panel gerçekleştirdi. Panele davetli İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu son anda toplantıya katılmaktan vazgeçti.

İYİ Parti Ankara İl Yönetimiyle temsil edildi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ yerini aldı. Etkinliğe Mansur Yavaş'a yakınlığı ile bilinen, İyi Parti'den Bağımsız Milletvekili Yüksel Arslan ve Öcalan'ı sorgulayan Emekli Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) Savcısı Talat Şalk da katıldı. Toplantı öncesi konuşan bazı platform yetkilileri, İYİ Parti-Zafer Partisi iş birliğinin temelini atma amacını ifade ettiler. Platform yöneticilerinden Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun milliyetçi partilerin birleşmesini isteyen açıklamalar yaptı.

BURCU KÖKSAL'IN SERT ÇIKIŞI

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da CHP-HDP/DEM ittifakı kurgulamalarına tepkisi ile bilinen CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı BURCU KÖKSAL, Ahmet Özer'in tutuklanması sonrası Esenyurt'ta düzenlenen mitinge katılmaması hakkında açıklama yaptı. "Afyonkarahisar Belediyesi'ni nasıl ve kiminle yöneteceğime Afyonkarahisar halkıyla birlikte karar veririm.

Doğrularımı söylemekten hiçbir zaman çekinmem. Nerede ne zaman olacağımı başkaları değil ben bilirim. Gel deyince gelen git deyince giden sorgulamadan hareket edenlerden olmadım"dedi. CHP FAY HATLARI..

Esenyurt olayı CHP'nin fay hatlarını netleştirdi. CHP'de Genel Başkanın değiştiği 4-5 Kasım kurultayından sonra sular bir türlü durulmadı. CHP'de 4 kanat var. Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş'ın da içinde olduğu Atatürkçü- Ulusalcı/Milliyetçi kanatlar. CHP'de 4 kanatın öne çıkan 2 KAVGA ALANI var.

2028 yılına kadar seçim yok.

CHP'de CUMHURBAŞKANLIĞI MEYDAN MUHAREBESİ yerel seçimlerden sonra hızlandı.

CUMHURBAŞKANI ADAYI olmaya yönelik derin manevralar sürüyor. İmamoğlu'nun Genel Başkan seçtirdiği Özgür Özel, "Aday değilim" diyor.

Zamanı kolluyor. 6-9 Eylül arasında Sivas'ta Tüzük Kurultayı yapıldı. Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu tandemi anlaşarak, kritik gelişmelere gebe, kurultayı atlatmışlardı. Ancak yaptıkları bır taktik hata, Tüzük Kurultayı'nda Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın kapışmasına yol açmıştı.

CHP'nin Tüzük Kurultayı'nda Mansur Yavaş'a yapılan "ayak oyunları" dikkat çekti. TÜZÜK KURULTAYI'NDA Mansur Yavaş'ı çıldıttılar. Kendisine ayak oyunları çektiler, konuşma yapmasını bir saat önce bildirdiler.

CHP'nin rüyasında bile göremeyeceği oy alarak (Ekrem İmamoğlu'ndan daha yüksek) Ankara Belediye Başkanı olan Mansur Yavaş, bir türlü CHP tepelerindeki etkili adamlara kendisini sevdiremiyordu. Milliyetçi kanattan gelen Mansur Yavaş'a CHP'de yabancı muamelesi yapılıyordu. Esenyurt olayı, Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasındaki ideolojik farkı ortaya çıkardı. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi, Tüzük Kurultayı sonrası, 2025 yılı Mart-Nisan aylarına yönelik olağanüstü Kurultay hazırlıklarına hazırlanıyordu.

Esenyurt olayı, Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun arasını bir kez daha açtı. Sine-i millet tartışması giderek yeni tartışmaları beraberinde getirmeye gebe.

İkinci kavga alanı Yeni Genel Başkanlık seçimi olacak.

SONUÇ

ESENYURT Belediye Başkanı Ahmet Özer'ın PKK/KCK üyeliği gerekçesiyle tutuklanması sonrası, CHP'nin nereye gideceği tartışılıyor.

CHP hakkında 3 senaryo var. Birinci senaryoya göre, Ekrem İmamoğlu, İstinaf Mahkemesi'nden çıkacak karara göre, CHP'de Olağanüstü Kurultay toplantısını organize ederek, GENEL BAŞKAN olmak isteyebilir.

Yani Olası Yargıtay kararına göre, CHP Genel Başkanlığı koltuğunu tahkimatında değerlendirir. İkinci senaryoya göre, Kemal Kılıçdaroğlu Olağanüstü Kurultayı'na soyunabilir.

Kılıçdaroğlu ekibinin, Tüzük Kurultayı sonrası delege imzaları için çalışma yaptıkları biliniyor. Üçüncü senaryo, olası genel başkanlık yolunda Özgür Özel ya İmamoğlu'na ya da Kemal Kılıçdaroğlu'na yanaşabilir.

Mansur Yavaş da muhakkak Ekrem İmamoğlu'nun karşısında yerini alır. 2025 NİSAN AYINA KADAR CHP'DE birçok manevra görmemiz söz konusu. CHP'de baş döndürücü kulislere hazır olunuz.