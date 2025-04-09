Erdoğan’a övgü Netanyahu’ya tokat

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla görüşmesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ve Suriye'de Beşar Esad yönetiminin devrilmesinden bahsederek, "O sert bir adam, çok zeki. Kimsenin yapamadığı bir şeyi yaptı" dedi.

ABD Başkanı, "Erdoğan'a 'Tebrikler, 2000 yıldır kimsenin yapamadığını yaptınız, Suriye'yi aldınız' dedim. O da bana 'Yok yok ben değildim' dedi.

Ben de 'Evet evet siz' dedim" ifadelerini kullandı. Trump, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni Ortadoğu mimarisindeki etkili konumunu şikâyet etmek üzere Washington'a koşarak giden Siyonist Binyamin Netanyahu'ya ummadığı tokatı attı. Erdoğan'ı övdü.

ABD Başkanı daha sonra İsrail Başbakanı Netanyahu'ya dönerek, "Türkiye ile yaşadığınız herhangi bir sorunu, makul olduğunuz sürece çözebileceğimi düşünüyorum. MAKUL OLMAK zorundasınız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Erdoğan'ı öven, Netanyahu'ya tokat mahiyetindeki sözleri dünya basınının öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

'İLİŞKİLERİMİZ ÇOK İYİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişkilerinin çok iyi olduğunu vurgulayan Trump, Türkiye'nin Suriye'deki rolünün de çok önemli olduğuna işaret etti.

ABD Başkanı, "Erdoğan ile çok iyi ilişkilerim var. Basının Erdoğan'ı sevmeme kızdığını biliyorum ama ben seviyorum, o da beni seviyor ve hiçbir sorunumuz olmadı" diye konuştu. Türkiye'nin Suriye'de kimsenin yapamadığını yaptığını ifade eden Trump, "Erdoğan çok güçlü ve zeki bir adam.

(Suriye'de) Başka kimsenin yapamadığı bir şeyi yaptı. Hakkını vermek lazım" dedi. Trump, "Türkiye ve lideriyle çok ama çok iyi bir ilişkim var ve bu sorunu çözebileceğimizi düşünüyorum.

Şu anda bunun bir sorun olacağını sanmıyorum" şeklinde konuştu. Geçen hafta, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile görüştükten sonra, Reuters haber ajansına Türkiye'nin İsrail ile Suriye'de karşı karşıya gelmek istemediğini söylemişti.

Hakan Fidan, İsrail saldırılarının Suriye'nin yeni hükümetinin, IŞİD 'terör örgütü' ve diğer tehditleri caydırma yeteneğini zayıflattığını ifade etmişti. İsrail'in Suriye'deki eylemlerinin gelecekte bölgesel istikrarsızlığa yol açtığını belirten Fidan, "Suriye İsrail ile belirli anlaşmalar yapmak istiyorsa bu onların işidir" demişti. Türkiye'nin Suriye, Ürdün, Lübnan ve Irak ile birlikte IŞİD'e karşı bölgesel bir platform oluşturmak istediğini dile getirmişti. Fidan, ABD-İran gerginliği hakkında sorulan soruya yanıt olarak, diplomasinin gerekli olduğunu ve İran'a herhangi bir saldırı görmek istemediğini kaydetti. Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın politika değişikliğinin Soğuk Savaş'tan bu yana ABD'ye büyük bağımlılığı olan Avrupa için bir fırsat olabileceğini belirtti.

DÜNYADA SES GETİRDİ

Beyaz Saray'da gerçekleşen görüşme dünya basınının en önemli gündem maddelerinden biri olurken, en çok İsrail ve Yunanistan medyası şaşkınlık yaşadı. ABD merkezli The Hill gazetesine göre Trump'ın Erdoğan ile ilişkileri Netanyahu için 'çetrefilli bir konu'. FRANSA: AFP haber ajansı haberinde "Beyaz Saray'da kilit müttefiki Netanyahu ile konuşan Trump, Erdoğan ile olan 'harika ilişkilerini' müzakereler için bir fırsat olarak öne çıkardı" ifadelerini kullandı. Times of Israel, "Trump, Erdoğan ile harika ilişkileri olduğunu söylüyor" başlıklı haberinde ABD Başkanının Netanyahu'ya arabuluculuk teklifinde bulunduğunu belirtti ve "Trump Beyaz Saray'daki açıklamasında Erdoğan'ı sevdiğini belirtti ve onu 'zeki biri' olarak tanımladı" diye yazdı.

Israel Hayom gazetesi "Trump- Netanyahu zirvesi: Sıcak kucaklaşma, belirsiz vaatler" başlığını kullandı ve Trump'ın Erdoğan'a övgüler yağdırdığını ve iki ülke arasındaki anlaşmazlıkları çözebileceğini iddia ettiğini yazdı. Gazete, İsrail'deki beklentilere rağmen Trump'ın beklenen müjdeleri vermediğine dikkat çekti. Maariv gazetesi ise "Trump Netanyahu'yu canlı yayında utandırdı: Gerçeklik zeminine çakılan ziyaret" başlıklı haberinde şu ifadelere yer verdi: "Bilindiği gibi Netanyahu bir propaganda dahisidir ancak Beyaz Saray'daki ortak açıklamadan sonra oluşan ilk izlenimi gizlemek ya da unutturmak onun için bile oldukça zor olacak. Birçok meseleyi bir çırpıda çözmeyi uman Binyamin Netanyahu, yurtdışındaki haftasını utanç verici bir olayla sonlandırdı."

YUNAN RAHATSIZ OLDU

Yunan medyası Trump'ın Erdoğan'la ilgili açıklamalarından rahatsız olmuş görünüyor.

Naftemporiki gazetesi konuya ilişkin haberinde "Trump Netanyahu'nun gözü önünde Erdoğan'ı övdü" başlığını kullanırken To BHMA gazetesi ise ABD Başkanının Netanyahu'yu 'Türkiye'ye karşı makul olmaya çağırdığını' yazdı. To BHMA'nın haberinde "Donald Trump ile İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu arasında Beyaz Saray'da gerçekleşen görüşme iki önemli sonucu ortaya koydu: Birincisi ABD ile İran arasında üst düzey doğrudan diyaloğun önümüzdeki cumartesi günü yeniden başlaması, diğeri ise ABD Başkanı'nın Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan'a 'güvenoyu' vermesi" ifadelerini kullandı.

Trump'ın açıklamalarının tonunun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan iyi ilişkilerinin altını çizdiğini belirten gazete, ikili arasındaki siyasi yakınlaşmanın Yunanistan'da endişeye neden olduğunu vurguladı. Skai televizyonu, Trump'ın Netanyahu ile görüşmesinde Türkiye ile iyi ilişkileri hakkında övgü dolu ifadelerde bulunduğunu yazdı ve "Erdoğan 2000 yıldır kimsenin yapamadığını yaptı" sözlerini ön plana çıkardı. Ta Nea gazetesi "Trump Erdoğan'ı övmeyi seçti" başlığını kullanırken, Greekcitytimes ise Trump'ın açıklamasından çok Netanyahu'nun sözlerini ön plana çıkardı ve "Türkiye'nin ABD ile güçlü bağlarının altını çizen Netanyahu, görüşmelerinin İsrail'in Ankara ile karşı karşıya gelmekten nasıl kaçınabileceğine odaklandığını belirtti.

Trump'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la olan olumlu ilişkisine işaret eden Netanyahu, ABD Başkanı'nın iki ülke arasında herhangi bir gerilimi önlemek için ideal kişi olduğunu savundu" ifadelerini kullandı.

SONUÇ

EVET. Dünya siyasetini yönlendiren 4 lider var: Başkan Erdoğan, Trump, Putin ve Şi Cinping. ABD Başkanı Trump, Erdoğan'ı öven sözleriyle, Siyonist Netanyahu'ya, "Dikkat, karşında o, çok güçlü ve zeki biri. Başka kimsenin yapamadığı bir şeyi yaptı" diyerek uyarılarda bulunmasının jeopolitik sonuçları olacak. Başkan Erdoğan'ın Ortadoğu mimarisindeki rolünün yeni gelişmelere damga vurmakta olduğu gerçeği net olarak ortaya çıkıyor.