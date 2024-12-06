Suriye için kritik diplomasi hamleleri

Türkiye, Suriye krizinde çözüm odaklı diplomasi yürütüyor. Başkan Erdoğan liderliğinde Hakan Fidan, Yaşar Güler ve İbrahim Kalın koordinasyonunda sürdürülen temaslarla Suriye'nin toprak bütünlüğü, terörle mücadele ve mültecilerin dönüşü için kapsamlı bir plan devrede. Türkiye'nin kararlı adımları, bölgesel istikrarı yeniden şekillendirmeyi hedefliyor.

Suriye krizini çözmek için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderler diplomasisini başarı ile yürütürken, çözüm için ortaya derinlikli bir plan ortaya koydu. Erdoğan'ın son iki Rusya Lideri Putin ve Irak Başbakanı Sudanı ile yaptığı görüşmelerin, Suriye krizini çözme konusunda önemli bir kavşak olduğu ifade ediliyor. ERDOĞANPUTiN GÖRÜŞMESİ çok kritik bir aşamada, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Bu görüşmeden önce Putin, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkıyan ile görüşmüştü. Bu görüşmeler, SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ KONUSUNDA ANLAŞMIŞ TÜRKİYE- RUSYA- İRAN'IN YENİ HAMLELERE HAZIRLANDIĞINI gösteriyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Putin bölgesel konular ele alındı. Görüşmede, Türkiye'nin bir yandan Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ederken, öte yandan Suriye'de adil ve kalıcı çözüm için çabaladığını belirten Erdoğan, bütün bunlarla birlikte bölgede diplomasiye daha fazla alan açılmasının önemli olduğunu, bu süreçte Suriye rejiminin siyasi çözüm sürecine angaje olması gerektiğini kaydetti. Suriye'de yaşanan son gelişmeler bağlamında en önemli hususun sivillerin zarar görmemesi olduğunun altını çizen Erdoğan, Suriye'nin daha büyük istikrarsızlıklara kaynaklık etmemesi gerektiğini, Türkiye'nin Suriye'de sükunetin sağlanması için elinden gelen tüm gayreti gösterdiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki son gelişmelerden istifade etmeye çalışan terör örgütü PKK ve uzantılarıyla mücadele konusunda Türkiye'nin kararlı tutumunu sürdürmeye devam edeceğini vurguladı.

TÜRKİYE'NİN PLANI

Başkan Erdoğan'ın mimarisini yaptığı çözüm planını Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MIT Başkanı İbrahim Kalın açık kapıarka plan temaslarıyla başarı ile YÜRÜTÜYOR. TÜRKİYE'NİN ÇÖZÜM planı şöyle: "SURİYE'NİN toprak bütünlüğünün korunması. SURİYE'DE PKK-YPG/ SDG'den yönelecek terör tehdidinin etkisizleştirilmesi, asla Teröristan kurulmaması yolunda Astana formatının revize edilmesi. (Not: Bu konuda,7-8 Aralık'a Katar Doha'da Hakan Türkiye Fidan, Rusyalavrov, İran-Arakçi Yeni Astana Formatı için zirve toplantı yapacak) SURİYE'NİN kuzeyinin terör örgütlerinden temizlenmesi. Tel Rıfat Mümbiç -Ayanel Arap- Kamışlı'da 36 kilometrelik Güvenlik Hattı'nın tamamlanması YENİ bir göç dalgasının önlenmesi yolunda Rusya, İran ve Suriye rejiminin dikkatli olması KAPSAYICI bir anayasa yapılması, adil ve şeffaf seçimlerin tamamlanması için Suriye rejiminin adım atmasının sağlanması SURİYELİ sığınmacıların güvenli, gönüllü ve onurlu biçimde vatanlarına dönmesinin yolunun açılması Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de Suriye ağırlıklı mekik diplomasisini sürdürürken, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'de aktif temasları sürdürüyor. MSB'den dün yapılan Suriye açıklamasının derinliği dikkatleri çekti. MSB sözcüsü ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında, etraflı Suriye'de son durum açıklaması yaptı. Tuğamiral Aktürk, muhalif grupların Halep bölgesinde başlattığı faaliyetler ve buna bağlı gelişmelerin, Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü ile terörle mücadeleye verilen önem ve öncelik kapsamında yakından takip edildiğine vurgu yaparak, şunları kaydetti: "Bölgede istikrarın sürdürülmesine yönelik birliklerimiz tarafından gerekli tüm tedbirler alınmakta, sürecin en başından itibaren bölgedeki muhataplarımızla yakın iş birliği ve koordinasyona devam edilmektedir. Yaşanan son gelişmeler ve ortaya çıkan durum, muhalefetin talepleri ve rejimin bunları dikkate almaması nedeniyle uzun süredir çözülemeyen ve Suriye'nin iç dinamiklerinden kaynaklanan sorunlardır. Bu kapsamda, Suriye'nin kuzeyindeki harekat bölgelerinde yapmış olduğumuz mutabakatlara uyduğumuzu, muhataplarımızdan da uymalarını beklediğimizi, Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklediğimizi, Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bölgemizin güvenliğine yönelik ağır tehdit oluşturan PKK/YPG terör örgütünün bölgedeki istikrarsızlıktan faydalanmasına izin vermeyeceğimizi ve bölgede varlık gösteren terör örgütleriyle mücadele konusundaki tutumumuzun net olduğunu bir kez daha vurguluyoruz.



IRAK'TA KAPANAN KİLİT

Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), PKK/KCK/PYDYPG, IŞİD ve FETÖ başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde kesintisiz şekilde ve başarıyla operasyonlarına devam ettiğini vurguladı. Zap'ta kilidin kapatıldığını belirten Aktürk, "Terörle mücadelesini kesintisiz bir şekilde sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, son bir haftada 53, 1 Ocak'tan bugüne kadar 1392'si Irak'ın, 1272'si Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 2 bin 664 teröristi etkisiz hale getirmiş, Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde devam eden arama-tarama faaliyetleri kapsamında teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve teçhizat ele geçirmiştir" ifadelerini kullandı. Aktürk, geçen hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lının daha Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğu bilgisini vererek, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadelesine tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir" şeklinde konuştu. Sınırların Cumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen kademeli güvenlik sistemiyle uluslararası standartlarda korunduğunun altını çizen Tuğamıral Zeki Aktürk, "Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9'u terör örgütü mensubu olmak üzere 177 şahıs yakalanmış, 2 bin 251 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 13 bin 304'e, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 92 bin 730'a yükselmiştir" bilgisini paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Suriye'deki son gelişmelerden istifade etmeye çalışan terör örgütü PKK ve uzantılarıyla mücadele konusunda Türkiye'nin kararlı tutumunu sürdürmeye devam edeceğini vurgulaması çok önemli. Evet. Suriye'nin geleceğinde Türkiye akıllı, dikkatli bir politika izliyor. Adım adım Irak-Suriye- Akdeniz'e kadar uzanan sınırlarımızda BEKA HATTINI kuruyor.





KKTC BAŞBAKANI ÜSTEL'İ KABUL ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Kabul basına kapalı gerçekleşti.



SONUÇ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Suriye'deki son gelişmelerden istifade etmeye çalışan terör örgütü PKK ve uzantılarıyla mücadele konusunda Türkiye'nin kararlı tutumunu sürdürmeye devam edeceğini vurgulaması çok önemli. Evet. Suriye'nin geleceğinde Türkiye akıllı, dikkatli bir politika izliyor. Adım adım Irak-Suriye- Akdeniz'e kadar uzanan sınırlarımızda BEKA HATTINI kuruyor.