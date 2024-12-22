Hakan Fidan Şam'da

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tarihin doğru yerinde durdu. Türkiye kazandı. Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, Başkan Erdoğan'ın Şam'ı ziyaret etmeyi planladığını söyleyerek, "Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'dan sonra Başkanımız Erdoğan da Şam'a gelmeyi düşünüyorlar" dedi. Köroğlu'nun, "Suriye ile Osmanlı dönemindekine benzer bir ilişkiye sahip olacağımızı da takdir ediyorum" sözleri, iki ülke arasındaki tarihi bağların yeniden güçleneceğinin sinyalini verdi. VE HAKAN FİDAN ŞAM'DA. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'da Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el- Colani'yle görüştü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Kahire Zirvesi dönüşünde Suriye'deki yeni döneme geçişinde Türkiye'nın her türlü desteği vereceğini ifade etti. Erdoğan, "Suriye'de yeni yönetimin özellikle ihtiyacı olan birçok unsur bulunuyor.

Bu unsurlar konusunda da onları yalnız bırakmayacağız.

Özellikle DEAŞ, PKK/YPG bunlarla mücadelede onların hiç yalnız kalmaması lazım. Yakında Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan da oraya gidecek. Yeni yapılanmayı birlikte yapacaklar" diye konuştu. "Suriye'nin geleceğini temellendirecek, kapsayıcı bir anayasa yapmak ve siyasi sistem inşa etmenin de bu adımlar kadar gereklidir" diyen Erdoğan "Bu konuda başta Sayın Colani olmak üzere yeni Suriye yönetiminde yer alan isimlerle iletişimi başlatmış durumdayız" demişti.

ORTADOĞU'DA TÜRKİYE

Her yüzyılda bir sarkaç gibi, yeni bir dünya düzeni kuruluyor.

20'inci yüzyıl bitti, yaşadığımız günlerde 21'inci yüzyıl düzeni inşa ediliyor. Jeopolitik uzmanları hep şunu söyler: Jeopolitik mücadelede SAHADA OLMAZSAN, YEMEK MENÜSÜNDE OLURSUN. Jeopolitik Güç Mücadelesi kıran kırana devam ederken, Başkan Erdoğan liderliğinde tarihin doğru yerinde duruyor. HEM SAHADA HEM MASADA bulunarak kazanıyor.

Önceden Batı'nın, NATO'nun yanında çıpalanan Türkiye, dışa bakamaz, yakın coğrafyasıyla ilgilenmesi engellenirdi. Bugün Türkiye, Başkan Erdoğan'ın küresel liderlik özellikleriyle, tamamen milli menfaatler doğrultusunda proaktif politika izliyor. Önceki günlerde, Başkan Erdoğan'ın, "TÜRKİYE, TÜRKİYE'DEN BÜYÜKTÜR 'sözleri BÜYÜK TÜRKİYE 'Yİ çok iyi ifade ediyordu. ERDOĞAN ANKARA'YI BÖLGESEL GÜÇ

MERKEZİNE dönüştürürken, Afrika'dan Kafkasya'ya, Orta Asya'dan Balkanlara kadar nüfuz alanı bulunuyor. Nüfuz alanlarında, bölgesel ittifaklar kuruyor, jeo ekonomik ilişkilerden Doğu Akdeniz-Hazar Denizi-Körfez ilkeleri enerji dinamikleri içindeki etkisini de arttırıyor. Bu bağlamda, işte Suriye gerçeği. Başkan Erdoğan'ın jeopolitik hamleleriyle Türkiye Yakın Coğrafyamızla birebir ilgisi, kadim topraklarımıza yönelmesi muhteşem sonuçlara ulaştı. Önümüzdeki yıllarda, Avrasya'daki güç mücadeleleri Türkiye'nin kapsamı etrafında dönecek.

ALMANYA'YA MESAJ

ANKARA DİPLOMASİNİN DE MERKEZİ OLDU. Ankara diplomasinin de merkezi haline döndü. Liderlerden birisi geliyor, birisi gidiyor. Türkiye'nin uzun yıllardır, bölücü terör örgütleri ve DEAŞ'la verdiği mücadelede ne yazık ki yardımcı olmayan Amerika, Almanya, Fransa'nın Ankara'ya yaptıkları ziyaretler bir gerçeği ifade ediyor. Türkiye'nin kilit ülke konumu. Bölücü Terör PKK'yı on yıllardır koruyan, kol kanat geren Almanya ve Fransa, yeni Suriye gerçeği karşısında Türkiye karşısında ezilip büzülmeye başladı. Önceki gün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Alman mevkidaşı Bearbock'a derin PKK/YPG mesajı verdi.

Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ile görüştü.

Fidan görüşmede, PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin Suriye'deki durumu suistimal etmesine asla müsaade edilemeyeceğini ve PKK/YPG'nin silahlarını bırakması ve kendisini lağvetmesinin şart olduğunu vurguladı. Görüşmede, geçiş sürecinin kapsayıcı şekilde sürdürülmesinin ve azınlıklara saygı gösterilmesinin büyük önem arz ettiğini, gönüllü ve güvenli geri dönüşlerin sağlanmasının gerekli olduğunu vurgulayan Fidan, Suriye'nin yeniden inşası için yapıcı bir yaklaşım sergilemekte fayda olduğunu ve tüm bu konularda uluslararası toplumun Suriye'ye gerekli desteği sağlaması gerektiğini belirtti. Fidan, Türkiye'nin Suriye'deki tüm azınlıkların haklarının korunması gerektiğini savunduğunu, PKK/YPG'nin Suriye'deki Kürtleri temsil ettiği anlayışının yanlış olduğunu kaydetti.

Bakan Fidan, Alman mevkidaşına, PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin Suriye'deki durumu suistimal etmesine asla müsaade edilemeyeceğini ve PKK/YPG'nin silahlarını bırakması ve kendisini lağvetmesinin şart olduğunu vurguladı.

Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün Suriye'deki PKK/ YPG dahil tüm terörist unsurların temizlenmesiyle muhafaza edilebileceğini kaydeden Fidan, tüm müttefiklerden Türkiye'nin güvenlik kaygılarına saygı göstermesinin beklendiğinin altını çizdi.

Fidan, DEAŞ'lıların bulunduğu kampların ve cezaevlerinin idaresi için alternatifler geliştirilmesi gerektiğini, üçüncü ülkelerin Suriye'de bulunan DEAŞ tutuklusu ve bunların ailesi olan vatandaşlarını geri kabul etmesi gerektiğini belirtti.

FRANSA'YA MESAJ

Fidan, Fransa merkezli yayın kuruluşu France 24 kanalı aracılığıyla Fransa'ya da bölücü terör örgütü PKK-YPG konusunda derin mesaj verdi: "YPG/PKK bizim ne istediğimizi gayet iyi biliyor." Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda PKK/YPG'ye yönelik askeri harekat yapıp yapmayacağı sorusu üzerine Fidan, "YPG, Türkiye'den Irak'tan, Suriye'den, bir kısmı da Avrupa'dan gelmiş kişilerden suni olarak ortaya çıkarılmış organize bir terör örgütüdür. Bu suni terör örgütünün derhal dağıtılması gerektiğini düşünüyorum. Şu anda Suriye'de yeni bir yönetim var. Bence bu işi onlar halletmeli" şeklinde konuştu. Fidan, bu meselenin Suriye'deki yeni yönetim tarafından ele alınmasının "tercih edecekleri yollardan biri" olduğunu belirtti. "Askeri müdahale ihtimal dahilinde mi?" sorusuna Fidan, "Ne gerekiyorsa yapılır" cevabını verdi. PKK/YPG'nin Şam ile müzakere ederek çözüm bulmaları gerektiğini kaydeden Fidan, "Şam'da yeni bir yönetim var.

YPG/PKK'nın arkasında artık Esad rejimi yok" dedi. Fidan, Rusya, İran ve Esad'ın, YPG'ye üzerine oturacağı bir zemin sunduğunu, ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin de o zemindeki YPG'ye destek çıktığını belirterek, "Şimdi o zemin ortadan kalktı. Şam'da yeni bir gerçeklik var. Yeni yönetim, bu meseleleri ele alacaktır" ifadelerini kullandı. Fidan, "YPG/PKK bizim ne istediğimizi gayet iyi biliyor.

Biz, ülkemize yönelik herhangi bir tehdit görmek istemiyoruz. Mevcut tehditleri de potansiyel tehditleri de istemiyoruz" diye konuştu.

SONUÇ

TÜRKİYE kararlı.

Suriye'de teröristan asla kurdurulmayacak.

ABD'nin LAWRENCE McGURK, cebinde taşıdığı Suriye'yi bölen kirli plan paçavraya çevrilecek.

ABD'nın aparatı PKK/YPG-SDG ya tasfıye olacak ya da TÜRKİYE TASFİYE EDECEK.