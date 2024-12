Putin’in Erdoğan ve Türkiye açıklamaları

Rusya lideri Vladimir Putin önceki gün 4.5 saat süren ilginç bir basın toplantısı yaptı. Putin, halktan ve medyadan gelen Ukrayna krizinden Suriye ve Filistin'de yaşananlara, Türkiye ile ilişkilere, Ukrayna barışı için İstanbul toplantısına kadar pek çok konuda hem gazetecilerin hem de vatandaşlarının sorularına yanıt vermek üzere kameraların karşısına geçti. Putin, yabancı liderler ile ilgili açıklamalarda bulunurken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la yakın ilişkileri, Ukrayna'da ateşkesi sağlayacak İstanbul Toplantısı ve Suriye'den Türkiye'ye karşı terörist saldırılara kadar geniş yer ayırması dikkat çekti. Rusya Devlet Başkanı, Türk mevkidaşı Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile sürekli temas halinde olduğunu belirtti. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i dostu olarak tanımladı. Yeni ABD Başkanı Donald Trump ile her zaman konuşmaya hazır olduğunu kaydetti.



SATIR ARALARI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la sürekli iletişim halinde olduklarını belirten Putin, kendisiyle sık sık Filistin, Suriye ve Ortadoğu'daki durumu konuştuklarını anlattı. Rus lider, Türkiye'nin Suriye'de güney sınırlarındaki güvenliğini sağlamak için gerekenleri yaptığının altını çizdi. Türkiye'nin sınırdaki Kürt (terörist PKK/YPG) oluşumları uzaklaştırmak için operasyon düzenleyebileceği mesajını veren Rusya Devlet Başkanı şöyle konuştu: "Türkiye, Suriye'deki gelişmeler ışığında güney sınırlarında güvenliği sağlamak, sığınmacıların kendi topraklarından fiilen Türkiye'nin kontrolü altında olan Suriye'nin diğer bölgelerine geri dönmesi için koşullar yaratmak, belki de Kürt(Terörist PKK/YPG)kürt) oluşumları sınırdan uzaklaştırmak için her şeyi yapıyor. Tüm bunlar mümkün ve belki de bir dereceye kadar gerçekleştirilecek." Rus lider, Türkiye'nin güvenliği konusuna değinerek, "Kürt sorununun çözülmesi gerekiyor. Suriye çerçevesinde Devlet Başkanı Beşar Esad döneminde çözülmesi gerekiyordu, şimdi ise Suriye topraklarını kontrol eden yetkililerle çözülmesi gerekiyor, Türkiye'nin de bir şekilde güvenliğini sağlaması gerekiyor, bunların tamamının bilincindeyiz" dedi.



İSTANBUL TOPLANTISI

ABD'li bir gazetecinin Kiev'le uzlaşmaya hazır olup olmadığı sorusuna Putin, "Siyaset bir uzlaşma sanatıdır, Rusya her zaman müzakerelere hazır olmuştur" yanıtını verdi. Rus lider, 2022'nin sonunda İSTANBUL'da Kiev ile anlaşmaya zaten varıldığını, ancak 'ilginç saç modelli adam' Boris Johnson'un Ukrayna'ya barış yapmasını yasakladığını hatırlattı, arka planı anlattı: "Siyaset bir uzlaşma sanatıdır. Biz her zaman müzakerelere ve uzlaşmalara hazır olduğumuzu söyledik. Karşı taraf ise hem gerçek anlamda hem de mecazi anlamda müzakerelerden vazgeçti. Sonuçta İstanbul'da anlaşmaya varmıştık. Yüzüncü kez tekrar ediyorum, Ukrayna tarafı bu belgeyi paraflamıştı, demek ki o belgeyi kabul etmişti. Sonrasında ise reddetti. Nedeni ortada, ilginç saç kesimli adam Sayın Johnson geldi. Ve son Ukraynalıya kadar savaşacaklarını söyledi. Yani, biz hazırız. Karşı tarafın da hem müzakerelere hem de uzlaşmalara hazır olması gerekiyor" dedi. Ayrıca "İstanbul'da varılan anlaşmalar temelinde Ukrayna'yla müzakerelere hazırız" diyen Putin'in açıklamaları şöyle devam etti: "Bizim bir ön koşulumuz yok, ön koşul olmadan diyalog kurmaya hazırız ancak bu, Mart 2022 sonunda İSTANBUL'daki müzakere sürecinde anlaşmaya varılan hususlar temelinde ve bugün sahada yer alan gerçekliklerden yola çıkarak olmalıdır."

"FİLİSTİN DEVLETİ KURULMALI"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la, sık sık Filistin, Suriye ve Ortadoğu'daki durumu konuştuklarını vurgulayan Putin, "Filistin devletinin kurulması gerekiyor. Zamanında BM Güvenlik Konseyi, İsrail ve Filistin olmak üzere iki devletin kurulması gerektiğine karar verilmişti. İsrail kuruldu, Filistin ise fiilen hala kurulmuş değil. Tüm sorun bundan ibaret" ifadesinde bulundu. SURİYE'DE RUSYA KAYBETTİ Mİ? Rusya lideri Putin'in ABD'li gazetecinin Suriye'deki gelişmelerin Rusya'nın yenilgisi anlamına gelip gelmediğini ilişkin sorusunu şöyle cevapladı: "Her şeyi, Suriye'de yaşananlar Rusya'nın yenilgisiymiş gibi aktarmak istiyorsunuz. Öyle değil. Neden olduğunu söyleyeyim. Zira biz Rusya'ya 10 yıl önce orada bir terör yuvası kurulmaması için geldik. Genel olarak amacımıza ulaştık. Suriye'deki hükümet güçlerine karşı silahlı faaliyetler yürüten gruplarda bile iç değişimler yaşandı. Bugün pek çok Avrupa ülkesinin ve ABD'nin bunlarla ilişki kurmak istemesi boşuna değil. Eğer bunlar terör örgütüyse siz neden bu işe karışıyorsunuz?

Demek ki değiştiler" dedi. Putin devamında şöyle söyledi: "Rusya'nın zayıflamış bir konumda olmasını çok istiyorsunuz. Benim farklı bir bakış açım var. Rusya çok daha güçlü hale geldi. Hem şu an için hem de gelecek için savunma üretimini arttırıyoruz. Oysa düşmanlarımız için aynı şey söylenemez." Putin, Rusya'ya karşı tüm NATO ülkelerinin savaştığına dikkat çeken ülke lideri, Rus ordusunun savaş kabiliyetinin dünyada en üst sırada yer aldığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Dünyada başka hiçbir orduda böyle bir şey yok. Rusya güçlendi, gerçekten bağımsız bir ülke haline geldi. Kimseye bakmadan, sadece kendi görüşüne güvenerek karar verecek."

SONUÇ

RUSYA lideri Vladimir Putin açıklamalarının son bölümünde, İSRAİL'İN SURİYE'Yİ İŞGALİNİ KINARKEN, dikkat çeken ifadelerde bulundu: "İsrail ordusu Suriye topraklarının 20-25 km derinine kadar ilerledi. Sovyet uzmanlar tarafından kurulan tahkimatları ele geçirdi.

İsrail şu anda Suriye'ye ek birlikler gönderiyor. Bence orada halihazırda birkaç bin asker var ve onların ayrılmaları şöyle dursun, orada daha da güçlenecekleri izlenimini ediniyorum" dedi.