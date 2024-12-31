Türkiye, 2025 yılının parlayan yıldızı - 1

2025 yılına girerken 'Yükselen Yıldız Türkiye'.

Türkiye, Avrasya'nın kalbi.

Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel liderlik özellikleri ile yürüttüğü dış politika aktivizmi Türkiye'yi 2025 yılına girerken, dünyanın parlayan yıldızı konumuna taşıdı. 2002'li yıllara kadar, başını kaldıramayan, gözünü yakın coğrafyaya çeviremeyen Türkiye, 22 yılda 50 yıllık paradigmalar kuran (2053 ve 2071), yakın coğrafyasında OYUN KURAN bir ülke pozisyonuna getirdi. Erdoğan'ın diplomatik dış seyahat temposunu devamlı yükselirken, 2024 yılında 17 ülkeye 19 ziyaretle KÜRESEL ZİRVELERİN HEPSİNE KATILMAKLA,

18 ülkenin devlet ve hükümet başkanını ağırlanakla rekor sayıya ulaştı. Başkan Erdoğan, 2024 yılında da devam eden İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları başta olmak üzere bölgesel ve küresel sorunlara çözüm üretmek için diplomasi trafiği yürüttü.

4 BÜYÜK TEORİ

Aralık 2024'te savaş eşiğine gelen Afrika'nın stratejik ülkeleri Somali ile Etiyopya'yı Ankara'da barıştırarak ve Esad'ın yıkılışını ve Suriye'yi özgürleştiren devrimin gerçekleşmesini sağlayarak, DÜNYANIN EN ÇOK KONUŞULAN LİDERİ oldu. TÜRKİYE AVRASYA'NIN KALBİ. Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye, 2025 yılına AVRASYA'NIN KALBİ olarak giriyor. Avrasya'nın kalbi olmanın Dünya siyasetinde çok önemli yansımaları var. Bilindiği gibi, 2024 yılında 4 büyük Jeopolitik Teoriler konuşuldu ve konuşulacak. Genel kabul gören jeopolitik teoriler:

1)Kara Hakimiyeti Teorisi

2)Kenar Kuşak Hakimiyeti Teorisi (AVRASYA)

3)Deniz Hakimiyeti Teorisi

4) Hava Hakimiyeti Teorisi

Türkiye, 4 büyük dünya teorisinde COĞRAFYADA STRATEJİK KONUMU itibariyle Kenar Kuşak(Avrasya), Kara hakimiyeti ve deniz hakimiyeti teorilerinin MERKEZ ve KİLİT ÜLKESİ konumundadır. Kenar Kuşak Teorisinin kurucusu Amerikan Jeopolitikçisi Yale Üniversitesi Milletlerarası İlişkiler Profesörü Nicholas Spykman'dır. Spykman'a göre Kenar Kuşak ülkelerine hakim olan, Avrasya'yı kontrol eder. Avrasya'ya hakim olan, dünyada etkili pozisyona gelir. Avrasya, Doğu Avrupa'dan başlayarak TÜRKİ- YE, Rusya, Irak, Suriye, Pakistan, İran ve Orta Asya Türk Devletleri, ÇİN'i kapsayarak, kara gücü ile deniz gücü arasında birnevi tampon görevi gören bölgedir. Eski dünya yeni dünya'ya göre gerek nüfus gerekse doğal kaynaklar (Petrol- Doğal gaz- Madenler) bakımından üstündür. Ona göre, eski dünyaya yani rimland'a hâkim olan güç, ABD'nin mutlak hegemonya olduğu yeni dünyayı da kuşatarak dünyada hâkim pozisyona gelmektedir. EVET.

Bir taraftan Batı Amerika/Avrupa, diğer yandan Çin (Rusya) başını çektiği kutup başının 21. yüzyıl dünya düzeni kurguladıkları bir süreçte, AVRASYA'nın kalbinde TÜRKİYE KİLİT ÜLKE pozisyonuna gelmektedir. Boğazlar-Karadeniz- Akdeniz-Türk Devletler Birliği marjında HAZAR DENİZİ, Somali-Cibuti marjında Türkiye, KIZILDENİZ'de küresel aktör özelliğini konuşturmaktadır.

ÇOK KUTUPLULUK

2025 yılına girerken, dönüşüm içinde olan uluslararası sistemde küresel ve bölgesel ilişkilerde çok kutupluluk ve jeopolitik güç mücadelesi öne çıkıyor. Bu gidişatta en kritik rol, şüphesiz Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye, küresel aktör pozisyonuyla gelecek yıllarda önemli rol almasıdır. ABD'nin Çin'i kuşatma politikasında Türkiye kilit ülke.

Çin'in Avrupa'ya ulaşma stratejisinde Türkiye kilit konumda.

Türkmenistan, Azerbaycan, Irak, Doğu Akdeniz enerjisinde boru hatlarının patronu BAŞKAN ERDOĞAN ve TÜRKİYE'dir.

EVET. Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye diplomasi, ticaret, yatırım, enerji, kültür, yardım, savunma ve terörle mücadele alanlarında yeni iş birlikleri üreten iddialı Ortadoğu-Orta Asya-Afrika vizyonu uyguluyor. Bu vizyon, Türkiye'nin varlığından rahatsız olan Fransa gibi aktörlerin karalamaya çalıştığı "nüfuz yayma ve fetih stratejisi" değil. Başkan Erdoğan, Türk Devletler Birliği'ni ilmek ilmek örerken dünyaya yeni bir paradigma getirmektedir.

Ortadoğu'ya bakışı, tarihi kodlarıyla İslam ülkeleri birliğini canlandırma stratejisidir. Afrika'da yaptıklarıyla yeni bir ilişki tarzını öne çıkarıyor: "Samimiyet, kardeşlik, dayanışma, birlikte kazanma ve birlikte yol yürüme."

SURİYE GERÇEĞİ

Başkan Erdoğan-Türkiye, Suriye'nin özgürlüğünü kazanan devrimin fikir babasıdır. 1. Dünya Savaşı sonrası İngiliz ve Fransızların cetvelle çizdiği Suriye, Irak, Lübnan, Ürdün gibi devletçikleri yaşadığımız yıllara kadar sömürge haline getiren emperyalist batıya karşı meydan okumaktadır.

Fransa ile Türkiye sadece Doğu Akdeniz'de karşı karşıya gelmiyor.

Zira Kuzey Afrika ve Sahra Altı Afrika'da da Fransa karşısında Türkiye'yi buluyor. Libya'da Türkiye olmasaydı, emperyalistler bu ülkeyi lime lime edeceklerdi.

Başkan Erdoğan-Türkiye, Suriye harekatlarını yapmasaydı, bugün SURİYE 4'E BÖLÜNMÜŞTÜ.

Amerika-İsrail terör koridoru kurmuş, 2. İsrail PKK kantonlarını inşa edeceklerdi. Erdoğan'ın "Daha adil bir dünya mümkün" fikrinin sahadaki uygulamasının en parlak örneği olduğu rahatlıkla söylenebilir. Başta Amerika olmak üzere küresel güçlerin Suriye'yi parçalama, uydu kantonlar yaratma planlarını Başkan Erdoğan liderliğindeki Türkiye bozarak, Suriye'nin özgürleşmesini sağlıyor.

100 yılların cetvelle çizilen yapay sınırları parçalıyor. Mağdur Müslüman ülkelerin ve Afrika'nın ayrımcılığa uğratan geçmişine işaret etmekle kalmıyor. Yakın coğrafyamızın yükseleceğine duyduğu inançla aktörlük sergiliyor.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın, zirvelerdeki çok önemli bir vurgusu vardı: "Batı hegemonyası artık bitmiştir. Yeni bir uluslararası sistem ortaya çıkıyor."

DOĞU'NUN ATAKLARI

2025 yılında doğunun jeopolitik ataklarına daha çok tanık olacağız. Başkan Erdoğan'ın TÜRKİYE BRICS ÜYESİ olacak açıklaması başta Amerika ve Avrupa'nın nefesini kesmişti. Doğunun jeopolitik ataklarında da Türkiye kilit ülke. BRICS BÜYÜYOR.

2025 yılında 9 ülke 'ortak devlet' statüsüyle BRICS'e katılıyor. Belarus, Bolivya, Küba, Endonezya, Kazakistan, Malezya, Tayland, Uganda ve Özbekistan'ın 2025 itibarıyla BRICS'e 'ortak devlet' statüsünde katılacak. BRICS 2025 dönem başkanı Brezilya'nın ilgili duyuruyu yapacağı bilgisi verilen açıklamada, "Birlik nezdindeki işbirliğine mümkün olduğunca etkin şekilde katılabilmeleri için ortak ülkelerle yakın bir işbirliği kurmayı planlıyoruz" ifadesi kullanıldı.

SONUÇ

2025 YILININ, TÜRKİYE BİRLEŞİK DEVLETLERİ OLUŞUMU İÇİN TARİHİ BİR YIL OLMASINI DİLİYOR, BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN-TÜRKİYE'NİN YOLUNUN AÇIK OLMASINI TEMENNİ EDİYORUZ.

Devam edecek.